OroszországtárgyalásFranciaországOrbán Viktorfrancia külügyminiszter

A francia politika kezdi belátni: Orbán Viktornak volt igaza

Jean-Noël Barrot sürgette az európai országokat, hogy alakítsanak ki kommunikációs csatornákat Oroszországgal. A francia külügyminiszter nyilatkozata több ponton egybecseng Orbán Viktor korábbi javaslatával, amelyben a miniszterelnök az uniós országok és az orosz fél közötti közvetlen diplomáciai kapcsolatok fenntartását szorgalmazta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 21:00
Emmanuel Macron és Orbán Viktor Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A francia diplomácia vezetője hangsúlyozta: miközben az európai országok Ukrajna legfontosabb pénzügyi és katonai támogatói, nem háríthatják át másokra a felelősséget saját stratégiai érdekeik képviseletében. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint az európai országoknak rendelkezniük kell egy kommunikációs csatornával Oroszországgal, hogy közvetlenül tudjanak vele tárgyalni – számolt be cikkében a TASZSZ hírügynökség.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter nyilatkozata Orbán Viktor régóta javasolt álláspontját tükrözi
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter nyilatkozata Orbán Viktor régóta javasolt álláspontját tükrözi. Fotó: AFP

Az európaiaknak, akik jelenleg Ukrajna fő támogatói pénzügyi és katonai értelemben, rendelkezniük kell egy kommunikációs csatornával érdekeik védelmére anélkül, hogy a felelősséget bárki másra hárítanák

– mondta Jean-Noël Barrot a Liberation című lapnak adott interjújában, Emmanuel Macron elnök azon kijelentéseit kommentálva, amelyek az Oroszországgal való kapcsolatok esetleges újrafelvételére vonatkoztak. „Franciaország soha nem zárta ki teljesen a párbeszéd lehetőségét Oroszországgal” – mondta, hozzátéve, hogy egy ilyen párbeszédet csak akkor kell fenntartani, ha hasznos és átlátható Ukrajna és európai partnerei irányában. 

A France 2 televíziós csatornának január 6-án adott interjúban Macron elmondta, hogy a lehető leghamarabb tárgyalni kíván Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Macron megjegyzéseit kommentálva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2025 decemberében kijelentette, hogy Moszkva mindig nyitott a párbeszédre.

Felidézte, hogy az orosz elnök többször is hangsúlyozta kommunikációs készségét, de azzal a feltétellel, hogy a vele szemben állók tudják, hogyan kell viselkedni.

 

Orbán Viktor régóta a diplomáciai megközelítést javasolja

Ahogy arról korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk, Orbán Viktor kifejtette: 

Magyarország szerint a frontvonali győzelemben való reménykedés helyett le kéne ülni, egy delegációt kéne meneszteni az oroszokhoz, és azt kéne mondani, hogy javaslunk egy Európai Unió–Oroszország-tárgyalást, aminek fontos része persze az ukrán háború, de nem az egyetlen és nem a legfontosabb része.

– Nekünk egy hosszú távú megállapodást kellene kitárgyalni az oroszokkal az új európai biztonsági rendszerről, amelyben aztán meg kell találni Ukrajna helyét is, de nem Ukrajna helyéből kell kiindulni, nem a háborúból, hanem abból, hogy fölbomlott az európai biztonsági rendszer, bajban vagyunk, lényegében a világháborús fenyegetés árnyékában élünk – mondta a miniszterelnök.

 

Borítókép: Emmanuel Macron és Orbán Viktor (Fotó: AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu