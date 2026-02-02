Az európaiaknak, akik jelenleg Ukrajna fő támogatói pénzügyi és katonai értelemben, rendelkezniük kell egy kommunikációs csatornával érdekeik védelmére anélkül, hogy a felelősséget bárki másra hárítanák

– mondta Jean-Noël Barrot a Liberation című lapnak adott interjújában, Emmanuel Macron elnök azon kijelentéseit kommentálva, amelyek az Oroszországgal való kapcsolatok esetleges újrafelvételére vonatkoztak. „Franciaország soha nem zárta ki teljesen a párbeszéd lehetőségét Oroszországgal” – mondta, hozzátéve, hogy egy ilyen párbeszédet csak akkor kell fenntartani, ha hasznos és átlátható Ukrajna és európai partnerei irányában.

A France 2 televíziós csatornának január 6-án adott interjúban Macron elmondta, hogy a lehető leghamarabb tárgyalni kíván Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Macron megjegyzéseit kommentálva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2025 decemberében kijelentette, hogy Moszkva mindig nyitott a párbeszédre.

Felidézte, hogy az orosz elnök többször is hangsúlyozta kommunikációs készségét, de azzal a feltétellel, hogy a vele szemben állók tudják, hogyan kell viselkedni.