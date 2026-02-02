A francia diplomácia vezetője hangsúlyozta: miközben az európai országok Ukrajna legfontosabb pénzügyi és katonai támogatói, nem háríthatják át másokra a felelősséget saját stratégiai érdekeik képviseletében. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint az európai országoknak rendelkezniük kell egy kommunikációs csatornával Oroszországgal, hogy közvetlenül tudjanak vele tárgyalni – számolt be cikkében a TASZSZ hírügynökség.
A francia politika kezdi belátni: Orbán Viktornak volt igaza
Jean-Noël Barrot sürgette az európai országokat, hogy alakítsanak ki kommunikációs csatornákat Oroszországgal. A francia külügyminiszter nyilatkozata több ponton egybecseng Orbán Viktor korábbi javaslatával, amelyben a miniszterelnök az uniós országok és az orosz fél közötti közvetlen diplomáciai kapcsolatok fenntartását szorgalmazta.
Az európaiaknak, akik jelenleg Ukrajna fő támogatói pénzügyi és katonai értelemben, rendelkezniük kell egy kommunikációs csatornával érdekeik védelmére anélkül, hogy a felelősséget bárki másra hárítanák
– mondta Jean-Noël Barrot a Liberation című lapnak adott interjújában, Emmanuel Macron elnök azon kijelentéseit kommentálva, amelyek az Oroszországgal való kapcsolatok esetleges újrafelvételére vonatkoztak. „Franciaország soha nem zárta ki teljesen a párbeszéd lehetőségét Oroszországgal” – mondta, hozzátéve, hogy egy ilyen párbeszédet csak akkor kell fenntartani, ha hasznos és átlátható Ukrajna és európai partnerei irányában.
A France 2 televíziós csatornának január 6-án adott interjúban Macron elmondta, hogy a lehető leghamarabb tárgyalni kíván Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Macron megjegyzéseit kommentálva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2025 decemberében kijelentette, hogy Moszkva mindig nyitott a párbeszédre.
Felidézte, hogy az orosz elnök többször is hangsúlyozta kommunikációs készségét, de azzal a feltétellel, hogy a vele szemben állók tudják, hogyan kell viselkedni.
Orbán Viktor régóta a diplomáciai megközelítést javasolja
Ahogy arról korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk, Orbán Viktor kifejtette:
Magyarország szerint a frontvonali győzelemben való reménykedés helyett le kéne ülni, egy delegációt kéne meneszteni az oroszokhoz, és azt kéne mondani, hogy javaslunk egy Európai Unió–Oroszország-tárgyalást, aminek fontos része persze az ukrán háború, de nem az egyetlen és nem a legfontosabb része.
– Nekünk egy hosszú távú megállapodást kellene kitárgyalni az oroszokkal az új európai biztonsági rendszerről, amelyben aztán meg kell találni Ukrajna helyét is, de nem Ukrajna helyéből kell kiindulni, nem a háborúból, hanem abból, hogy fölbomlott az európai biztonsági rendszer, bajban vagyunk, lényegében a világháborús fenyegetés árnyékában élünk – mondta a miniszterelnök.
