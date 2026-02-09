Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Kárpátalja megszenvedi a háborút, áramszünetek és a toborzók miatt is bajban az emberek
Egyre nyilvánvalóbb, hogy az ukrajnai társadalom kimerült a háborútól. Az emberek nem akarnak meghalni a fronton, mégis nap mint nap jelennek meg felvételek az erőszakos sorozásokról: ukrán városok utcáin sokszor már nyílt embervadászat zajlik. Sokan kétségbeesetten próbálnak elmenekülni az országból, hogy elkerüljék a kényszerbesorozást és az azzal járó szinte biztos halált. A hatóságok azonban mindent megtesznek azért, hogy ezt megakadályozzák: az ukrán határőrség a beszámolók szerint a lehető legkeményebb eszközökkel lép fel a menekülni próbálókkal szemben.
A háborúnak véget kell vetni
Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!
– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Marta Havrisko ukrán történész közösségi oldalán egy videót is megosztott a sikertelen szökésről, írta az Origo.
A határőrök észrevették őket és tüzet nyitottak. Mindenkit őrizetbe vettek. A »szabadság és demokrácia« országából való menekülés sikertelen volt.
– írta.
Maradnak a hosszú áramszünetek Kárpátalján
Február 7-ére virradó éjszaka Oroszország drónokkal és cirkálórakétákkal hajtott végre összehangolt támadást Ukrajna energiarendszere ellen.
A légicsapások a nyugati országrészt is érintették: Voliny, Lviv, Ivano-Frankivszk térsége, valamint Rivne környéke is célponttá vált.
A légierő és a helyi hatóságok adatai szerint rakétákat észleltek többek között a Hmelnickiji, Csernyivci, Ivano-Frankivszki és Lviv megyékben is. Az előzetes információk alapján az orosz csapások fő célpontjai a hőerőművek voltak, a támadás következményeinek pontos mértékét jelenleg is vizsgálják, írta a Kárpátinfo.
Kárpátalján a Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közzétette az óránkénti áramkimaradások ütemtervét.
A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünetek szakaszosan, előre meghatározott időrend szerint érintik a megye egyes térségeit. Az energiarendszer helyzete ugyanakkor bármikor változhat. Az Ukrenerho arra kérte a lakosságot, hogy az áramszolgáltatás visszatérését követően takarékosan használják az elektromos energiát.
Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból!
Erős nemzeti kormány kell ahhoz, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból. Az Európai Unió példátlan sietséggel erőlteti Ukrajna uniós integrációját, figyelmen kívül hagyva ezzel egy háborúban álló ország csatlakozásának beláthatatlan következményeit. A brüsszeli és egyes magyarországi „háborúpártiak” sürgetése mögött egyértelműen az a veszély húzódik meg, hogy Ukrajna uniós tagsága Magyarországot is közvetlenül belesodorja a konfliktusba, egyúttal súlyos gazdasági terheket és biztonsági kockázatokat zúdítana az országra.
Ahhoz, hogy Magyarország továbbra is ki tudjon maradni a háborúból, egy a béke mellett száz százalékig elkötelezett kormányra van szükség.
Brüsszel terveit a magyar kormány határozottan elutasítja, így nem csoda, hogy Kijev nyíltan a Tisza Párt győzelmében érdekelt a magyarországi választásokon.
Itt a bizonyíték: Ukrajnának Magyar Péter a belépő az EU-ba
Ha a Tiszán múlik, már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon.
Ukrán elemző buktatta le Magyar Pétert
Brüsszeli kormányt akarnak az ukránok.
Zelenszkij magyarázkodik: valami nem stimmel az F–16-osok körül + videó
Az orosz hadsereg sorra lövi ki az ukrán vadászgépeket.
A jobboldali lengyelek jobban bíznak az USA-ban, mint Brüsszelben
Pártpreferencia szerint más-más szövetségesre számítanak a bajban.
