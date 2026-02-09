A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünetek szakaszosan, előre meghatározott időrend szerint érintik a megye egyes térségeit. Az energiarendszer helyzete ugyanakkor bármikor változhat. Az Ukrenerho arra kérte a lakosságot, hogy az áramszolgáltatás visszatérését követően takarékosan használják az elektromos energiát.

Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból!

Erős nemzeti kormány kell ahhoz, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból. Az Európai Unió példátlan sietséggel erőlteti Ukrajna uniós integrációját, figyelmen kívül hagyva ezzel egy háborúban álló ország csatlakozásának beláthatatlan következményeit. A brüsszeli és egyes magyarországi „háborúpártiak” sürgetése mögött egyértelműen az a veszély húzódik meg, hogy Ukrajna uniós tagsága Magyarországot is közvetlenül belesodorja a konfliktusba, egyúttal súlyos gazdasági terheket és biztonsági kockázatokat zúdítana az országra.

Ahhoz, hogy Magyarország továbbra is ki tudjon maradni a háborúból, egy a béke mellett száz százalékig elkötelezett kormányra van szükség.

Brüsszel terveit a magyar kormány határozottan elutasítja, így nem csoda, hogy Kijev nyíltan a Tisza Párt győzelmében érdekelt a magyarországi választásokon.