Az iráni állami televízió riportere élő adásban kívánt halált Hamenei ajatollahra

Az Asriran hírportál szerint a riporter többször is bocsánatot kért a hibájáért, de az IRIB vezetése ennek ellenére is menesztette a délkeleti Szisztán–Baludzsisztán tartományban működő Hamun regionális csatorna programigazgatóját. A portál beszámolója szerint a bemondó fegyelmi eljárásra is számíthat.

A „Halál Hameneire!” és a „Halál a diktátorra!” jelszót a közelmúltban kiújuló kormányellenes tüntetéseken is skandálták a tiltakozók.

Egy lefátyolozott iráni nő egy tüntetésen zászlót tart, amelyen Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője portréja látható (Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)

A teheráni vezetés szerdán felvonulásokat tartott az 1979-es forradalom évfordulójának alkalmából, hogy ezzel is jelezze: a lakosság többsége továbbra is támogatja a teokratikus rendszert és vezetőjét, Hameneit.