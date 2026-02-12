Az iszlám forradalom 47. évfordulója alkalmából vetített szerdai műsorban a riporter a szokásos „Halál Amerikára!” jelszó helyett véletlenül azt találta mondani, hogy „Halál Hameneire!”, írja az MTI.
Az iráni állami televízió riportere élő adásban kívánt halált Hamenei ajatollahra
Elbocsátották az IRIB iráni állami műsorszolgáltató egyik regionális vezetőjét, miután a televízió egyik riportere szerdán élő adásban véletlenül Ali Hamenei ajatollahra, az ország legfőbb vallási és politikai vezetőjére kívánt halált.
Az Asriran hírportál szerint a riporter többször is bocsánatot kért a hibájáért, de az IRIB vezetése ennek ellenére is menesztette a délkeleti Szisztán–Baludzsisztán tartományban működő Hamun regionális csatorna programigazgatóját. A portál beszámolója szerint a bemondó fegyelmi eljárásra is számíthat.
A „Halál Hameneire!” és a „Halál a diktátorra!” jelszót a közelmúltban kiújuló kormányellenes tüntetéseken is skandálták a tiltakozók.
A teheráni vezetés szerdán felvonulásokat tartott az 1979-es forradalom évfordulójának alkalmából, hogy ezzel is jelezze: a lakosság többsége továbbra is támogatja a teokratikus rendszert és vezetőjét, Hameneit.
Borítókép: Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének portréja (Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)
