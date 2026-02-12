Ali HameneiIránajatollahbemondófegyelmi

Az iráni állami televízió riportere élő adásban kívánt halált Hamenei ajatollahra

Elbocsátották az IRIB iráni állami műsorszolgáltató egyik regionális vezetőjét, miután a televízió egyik riportere szerdán élő adásban véletlenül Ali Hamenei ajatollahra, az ország legfőbb vallási és politikai vezetőjére kívánt halált.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 12. 19:31
Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének portréja Fotó: Morteza Nikoubazl Forrás: NurPhoto/AFP
Az iszlám forradalom 47. évfordulója alkalmából vetített szerdai műsorban a riporter a szokásos „Halál Amerikára!” jelszó helyett véletlenül azt találta mondani, hogy „Halál Hameneire!”, írja az MTI.

Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője beszédet mond az elit közönség előtt Teheránban (Fotó: Middle East Images/AFP/Ali Rafie)

Az Asriran hírportál szerint a riporter többször is bocsánatot kért a hibájáért, de az IRIB vezetése ennek ellenére is menesztette a délkeleti Szisztán–Baludzsisztán tartományban működő Hamun regionális csatorna programigazgatóját. A portál beszámolója szerint a bemondó fegyelmi eljárásra is számíthat.

A „Halál Hameneire!” és a „Halál a diktátorra!” jelszót a közelmúltban kiújuló kormányellenes tüntetéseken is skandálták a tiltakozók.

A veiled Iranian woman holds a poster depicting a portrait of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, alongside a Persian script that reads ''You give us the courage of the storm,'' during a pro-government religious rally in downtown Tehran, Iran, on February 4, 2026. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto) (Photo by Morteza Nikoubazl / NurPhoto via AFP)
Egy lefátyolozott iráni nő egy tüntetésen zászlót tart, amelyen Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője portréja látható (Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)

A teheráni vezetés szerdán felvonulásokat tartott az 1979-es forradalom évfordulójának alkalmából, hogy ezzel is jelezze: a lakosság többsége továbbra is támogatja a teokratikus rendszert és vezetőjét, Hameneit.

Borítókép: Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének portréja (Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)

