Dnyeperben Zelenszkij emberrablói ezúttal hiába üldöztek egy férfit + videó

A rövid felvételen több egyenruhás TCK-munkatárs ugrik ki egy szolgálati járműből, és az utcán futva próbálják utolérni a kiszemelt férfit. A férfi azonban gyorsabbnak bizonyul, és eltűnik a kamera látóteréből.

A kényszersorozásra adott magyar válasz

A felvétel végén a toborzók tanácstalanul állnak, majd szó nélkül visszaszállnak az autójukba – mintha ez már a mindennapok része lenne. A jelenet egyszerre árulkodik a hatóságok egyre kétségbeesettebb erőfeszítéseiről és arról a félelemről, amely sok ukrán férfit arra késztet, hogy mindenáron elkerülje a sorozást.

Az elmúlt hónapokban egyre több hasonló videó látott napvilágot Ukrajnából. A magyar kormány eközben kemény választ adott az ukrajnai kényszersorozás újabb magyar áldozatot követelő brutalitására.

„A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk” – közölte videójában Orbán Viktor miniszterelnök.