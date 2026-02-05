Kényszersorozás ismét. A Telegramon megosztott videófelvételen egy fiatal férfi látható, akit üldöznek az utcán a sorozók.
Dnyeperben Zelenszkij emberrablói ezúttal hiába üldöztek egy férfit + videó
Dnyeper városában újabb felvétel került elő az ukrajnai kényszersorozások mindennapjairól: a videón az látható, ahogy a Területi Toborzóközpont (TCK) emberei az utcán üldöznek egy férfit, majd miután nem sikerül elkapniuk, láthatóan csalódottan visszaülnek az autójukba.
A rövid felvételen több egyenruhás TCK-munkatárs ugrik ki egy szolgálati járműből, és az utcán futva próbálják utolérni a kiszemelt férfit. A férfi azonban gyorsabbnak bizonyul, és eltűnik a kamera látóteréből.
A kényszersorozásra adott magyar válasz
A felvétel végén a toborzók tanácstalanul állnak, majd szó nélkül visszaszállnak az autójukba – mintha ez már a mindennapok része lenne. A jelenet egyszerre árulkodik a hatóságok egyre kétségbeesettebb erőfeszítéseiről és arról a félelemről, amely sok ukrán férfit arra késztet, hogy mindenáron elkerülje a sorozást.
Az elmúlt hónapokban egyre több hasonló videó látott napvilágot Ukrajnából. A magyar kormány eközben kemény választ adott az ukrajnai kényszersorozás újabb magyar áldozatot követelő brutalitására.
„A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk” – közölte videójában Orbán Viktor miniszterelnök.
Borítókép: Sorozók Harkivban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
