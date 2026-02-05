Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

kényszersorozásUkrajnaférfiTCK

Dnyeperben Zelenszkij emberrablói ezúttal hiába üldöztek egy férfit + videó

Dnyeper városában újabb felvétel került elő az ukrajnai kényszersorozások mindennapjairól: a videón az látható, ahogy a Területi Toborzóközpont (TCK) emberei az utcán üldöznek egy férfit, majd miután nem sikerül elkapniuk, láthatóan csalódottan visszaülnek az autójukba.

Magyar Nemzet
Forrás: Telegram2026. 02. 05. 10:52
Sorozók Harkivban Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Kényszersorozás ismét. A Telegramon megosztott videófelvételen egy fiatal férfi látható, akit üldöznek az utcán a sorozók.

kényszersorozás
Képernyőkép a videóból (Forrás: Telegram)

A rövid felvételen több egyenruhás TCK-munkatárs ugrik ki egy szolgálati járműből, és az utcán futva próbálják utolérni a kiszemelt férfit. A férfi azonban gyorsabbnak bizonyul, és eltűnik a kamera látóteréből.

A kényszersorozásra adott magyar válasz

A felvétel végén a toborzók tanácstalanul állnak, majd szó nélkül visszaszállnak az autójukba – mintha ez már a mindennapok része lenne. A jelenet egyszerre árulkodik a hatóságok egyre kétségbeesettebb erőfeszítéseiről és arról a félelemről, amely sok ukrán férfit arra késztet, hogy mindenáron elkerülje a sorozást.

Az elmúlt hónapokban egyre több hasonló videó látott napvilágot Ukrajnából. A magyar kormány eközben kemény választ adott az ukrajnai kényszersorozás újabb magyar áldozatot követelő brutalitására.

„A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk” – közölte videójában Orbán Viktor miniszterelnök.

Borítókép: Sorozók Harkivban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras) 

