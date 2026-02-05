Medvegyev szerint nem egyszerű emberrablásról van szó, hanem az a „nyugati félteke teljes alávetésére” irányuló amerikai stratégia része. Mint írta, Washington célja nemcsak a tényleges hatalomgyakorlás, hanem annak jogi legitimálása is – vagyis a „szerzemények” de jure rögzítése, írja az Origo.
Medvegyev páros lábbal szállt bele Amerikába, Trump vajon mit lép erre?
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke súlyos és példátlan nemzetközi jogsértésnek minősítette Nicolas Maduro venezuelai elnök elhurcolását. Az orosz politikus az állami hírügynökségben megjelent írásában keményen bírálta Washington lépését, hangsúlyozva, hogy az amerikai akció nem csupán Venezuela ellen irányul, hanem az egész nemzetközi világrend alapjait veszélyezteti.
Az orosz politikus emlékeztetett: Maduro államfőként kétféle nemzetközi jogi mentességet élvezett – abszolút és funkcionális immunitást.
Az előbbit többek között a Nemzetközi Bíróság 2002-es, Kongó–Belgium-ügyben hozott ítélete is megerősíti, valamint Moammer Kadhafi líbiai vezető 1999–2001 közötti ügye is precedensnek számít.
A funkcionális mentesség kapcsán Medvegyev kiemelte: az ENSZ nemzetközi jogi bizottságának dokumentumai felsorolják azokat a bűncselekményeket, amelyek esetében ez az immunitás nem alkalmazható – a kábítószer-kereskedelem azonban nem szerepel ezen a listán.
Szerinte a Venezuelában történtek „hatalmas geopolitikai földrengést” idéztek elő, amely átértékelteti a második világháború után kialakított világrendet.
Cinikus kihívás ez a teljes nemzetközi kapcsolatrendszer számára
– fogalmazott.
Medvegyev szerint jogtalan volt Washington lépése
Január 3-án éjszaka robbanások rázták meg Caracast. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint az Egyesült Államok nagyszabású csapásokat mért a venezuelai fővárosra, majd Nicolas Madurót és feleségét elfogták és hajóval elszállították az országból.
Jelenleg a brooklyni előzetes letartóztatásban tartják őket.
A venezuelai kormány szerint a támadás valódi célja az ország olaj- és ásványkincseinek ellenőrzése. Padrino López védelmi miniszter közlése szerint a műveletben 83 ember vesztette életét, és több mint 112-en megsebesültek.
A New York-i bíróság már megtartotta az első tárgyalást Maduro ügyében, akit többek között „kábítószer-terrorizmussal kapcsolatos összeesküvéssel”, kokaincsempészéssel, valamint gépfegyverek és robbanóanyagok birtoklásával vádolnak. Ezekért akár életfogytiglani büntetés is kiszabható. A venezuelai elnök tagadta a vádakat; a következő tárgyalási napot március 17-re tűzték ki.
Oroszország kiáll Venezuela mellett
Moszkva mély aggodalmát fejezte ki az események miatt, és megerősítette szolidaritását a venezuelai néppel. Az orosz külügy szerint Maduro elrablása elfogadhatatlan támadás Venezuela szuverenitása ellen, és felszólították Washingtont az elnök és felesége azonnali szabadon bocsátására.
Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke (Fotó: RIA Novosztyi)
