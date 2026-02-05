Medvegyev páros lábbal szállt bele Amerikába, Trump vajon mit lép erre?

Medvegyev szerint jogtalan volt Washington lépése

Január 3-án éjszaka robbanások rázták meg Caracast. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint az Egyesült Államok nagyszabású csapásokat mért a venezuelai fővárosra, majd Nicolas Madurót és feleségét elfogták és hajóval elszállították az országból.

Jelenleg a brooklyni előzetes letartóztatásban tartják őket.

A venezuelai kormány szerint a támadás valódi célja az ország olaj- és ásványkincseinek ellenőrzése. Padrino López védelmi miniszter közlése szerint a műveletben 83 ember vesztette életét, és több mint 112-en megsebesültek.

A New York-i bíróság már megtartotta az első tárgyalást Maduro ügyében, akit többek között „kábítószer-terrorizmussal kapcsolatos összeesküvéssel”, kokaincsempészéssel, valamint gépfegyverek és robbanóanyagok birtoklásával vádolnak. Ezekért akár életfogytiglani büntetés is kiszabható. A venezuelai elnök tagadta a vádakat; a következő tárgyalási napot március 17-re tűzték ki.