Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

MeloniOlaszországmigrációbírósági döntésAbszurd

Abszurd döntés: Olaszországban nagy összegű bírságot szabtak ki az államra a migráció miatt

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök abszurdnak nevezte szerda este egy videóüzenetben a palermói bíróság ítéletét, amely hetvenhatezer euróra ítélte az olasz államot a Sea-Watch német nem kormányzati szervezet javára az NGO egyik hajójának hét évvel ezelőtti lefoglalása miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 19. 8:43
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök abszurdnak nevezte a bírósági ítéletet Fotó: Riccardo de Luca Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Giorgia Meloni azt mondta, elállt a szava a bíróság döntésének hallatán, amely szerint az olasz adófizetők hetvenhatezer eurójából kártérítést kell fizetni annak a nem kormányzati szervezetnek, amelynek hajója az illegális bevándorlás támogatása jegyében 2019-ben áttörte az olasz partokat védelmező hajóblokádot, írja az MTI.

Meloni
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Meloni a bíróság abszurd döntéséről beszél

Az olasz miniszterelnök felidézte: 2019 júniusában az NGO egyik hajója, a Sea-Watch 3 kapitánya, Carola Rackete annak ellenére, hogy az olasz hatóságok nemet mondtak a hajó Lampedusán való kikötésére, nekihajtott az olasz pénzügyőrség egyik hajójának, és elérte a sziget partját. A civil hajó negyvenkét migránst szállított.

A Sea-Wach 3-at a hatóságok feltartóztatták és lefoglalták.

A palermói bíróság hét év elteltével úgy döntött, hogy az NGO-hajó lefoglalása törvénytelen volt, és kártérítés kifizetésére ítélte az olasz államot.

NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 29: The German non-governmental rescue ship Sea-Watch 5 arrives with 124 migrants in the port of Naples, Italy on September 29, 2025. The Sea-Watch was attacked by the Libyan coastguard shortly after rescuing around 66 people in distress. Eliano Imperato / Anadolu (Photo by Eliano Imperato / Anadolu via AFP)
A német NGO mentőhajó, a Sea-Watch 5 124 migránssal érkezett Nápoly kikötőjébe, Olaszországba, 2025. szeptember 29-én (Fotó: Anadolu/AFP/Eliano Imperato  / 

Giorgia Meloni ezt kommentáló videóüzenetében elmondta, hogy a Sea-Watch ujjongva üdvözölte az olasz bírósági ítéletet. „A jog ismét a polgári engedetlenségnek adott igazat”– idézte Meloni a civil szervezet kommentárját. „Én azt kérdezem, hogy a bírók feladata az, hogy tiszteletben tartassák a törvényeket, vagy az, hogy jutalmazzák azt, aki azzal kérkedik, hogy nem tartja tiszteletben a törvényeket?”– tette fel a kérdést Giorgia Meloni.

Hozzátette, nem érti, hogy az olasz bíróságok milyen üzenetet akarnak továbbítani az „objektíven abszurd döntéssorozatukkal”.

Giorgia Meloni utalt arra, hogy hétfőn a római fellebbviteli bíróság hétszáz euró kártérítést ítélt egy többszörösen büntetett előéletű algériai illegális bevándorlónak, akit a hatóságok az Albániában létesített kiutasító táborba helyeztek át. Meloni szerint ez a döntés is szégyennek számít, de semmi a Sea-Watchra vonatkozó ítéletet képest.

Mit akarnak megmutatni a bíróságok? Azt, hogy a római kormánynak nem szabad szembeszállnia a tömeges illegális bevándorlással? – kérdezte Meloni, hangsúlyozva, hogy a bíróságok átpolitizált része minden eszközzel keresztbe igyekszik tenni a kormánynak.

„Sajnálom, hogy ha nem is olyan keveseknek csalódást okozok, de mi kiváltképp makacsok vagyunk, és továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy betartsuk az olaszoknak adott szavunkat az olasz állam szabályainak és törvényeinek tiszteletben tartása érdekében. Mindent, ami szükséges, megteszünk a határok és polgáraink biztonsága védelmében”– jelentette ki Giorgia Meloni.

2019 nyarán Matteo Salvini belügyminiszter mondott nemet a Sea-Watch 3 kikötésére. A kapitányt néhány napos házi őrizet után szabadon engedték. Salvini akkor pökhendi német kommunistának nevezte Racketét.

A német aktivistát 2024-ben beválasztották az Európai Parlamentbe a német Baloldali Párt színeiben, de 2025-ben másnak adta át a helyét. Szerda este Matteo Salvini is rövid videót közölt: az olasz igazságügy reformját sürgette, amelyről márciusban tartanak népszavazást. Piergiorgio Morosini, a palermói bíróság elnöke közleményben hangoztatta, hogy a bíróság döntése jogilag megalapozott és támadhatatlan. Úgy vélte, hogy a bírókat nem lehet támadni az egyik félnek nem tetsző ítélet miatt.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök abszurdnak nevezte a bírósági ítéletet (Fotó: Anadolu/AFP/Riccardo De Luca)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu