Abszurd döntés: Olaszországban nagy összegű bírságot szabtak ki az államra a migráció miatt

Meloni a bíróság abszurd döntéséről beszél

Az olasz miniszterelnök felidézte: 2019 júniusában az NGO egyik hajója, a Sea-Watch 3 kapitánya, Carola Rackete annak ellenére, hogy az olasz hatóságok nemet mondtak a hajó Lampedusán való kikötésére, nekihajtott az olasz pénzügyőrség egyik hajójának, és elérte a sziget partját. A civil hajó negyvenkét migránst szállított.

A Sea-Wach 3-at a hatóságok feltartóztatták és lefoglalták.

A palermói bíróság hét év elteltével úgy döntött, hogy az NGO-hajó lefoglalása törvénytelen volt, és kártérítés kifizetésére ítélte az olasz államot.

A német NGO mentőhajó, a Sea-Watch 5 124 migránssal érkezett Nápoly kikötőjébe, Olaszországba, 2025. szeptember 29-én (Fotó: Anadolu/AFP/Eliano Imperato /

Giorgia Meloni ezt kommentáló videóüzenetében elmondta, hogy a Sea-Watch ujjongva üdvözölte az olasz bírósági ítéletet. „A jog ismét a polgári engedetlenségnek adott igazat”– idézte Meloni a civil szervezet kommentárját. „Én azt kérdezem, hogy a bírók feladata az, hogy tiszteletben tartassák a törvényeket, vagy az, hogy jutalmazzák azt, aki azzal kérkedik, hogy nem tartja tiszteletben a törvényeket?”– tette fel a kérdést Giorgia Meloni.

Hozzátette, nem érti, hogy az olasz bíróságok milyen üzenetet akarnak továbbítani az „objektíven abszurd döntéssorozatukkal”.

Giorgia Meloni utalt arra, hogy hétfőn a római fellebbviteli bíróság hétszáz euró kártérítést ítélt egy többszörösen büntetett előéletű algériai illegális bevándorlónak, akit a hatóságok az Albániában létesített kiutasító táborba helyeztek át. Meloni szerint ez a döntés is szégyennek számít, de semmi a Sea-Watchra vonatkozó ítéletet képest.

Mit akarnak megmutatni a bíróságok? Azt, hogy a római kormánynak nem szabad szembeszállnia a tömeges illegális bevándorlással? – kérdezte Meloni, hangsúlyozva, hogy a bíróságok átpolitizált része minden eszközzel keresztbe igyekszik tenni a kormánynak.

„Sajnálom, hogy ha nem is olyan keveseknek csalódást okozok, de mi kiváltképp makacsok vagyunk, és továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy betartsuk az olaszoknak adott szavunkat az olasz állam szabályainak és törvényeinek tiszteletben tartása érdekében. Mindent, ami szükséges, megteszünk a határok és polgáraink biztonsága védelmében”– jelentette ki Giorgia Meloni.