Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

metróKijevorosz-ukrán háborúmenedék

Megrázó felvételek: megtelt a kijevi metró + videó

Az orosz erők február 3-án rakétákkal és drónokkal támadták Kijevet, Ukrajna fővárosát, a csapások öt városrészben okoztak jelentős károkat. Lakóépületek, egy óvoda, egy oktatási intézmény és egy kereskedelmi épület is találatot kapott, maga után hagyva elszenesedett falakat, összetört berendezéseket és törmelékkel borított utcákat. A támadások idején több kijevi lakos metróállomásokon keresett menedéket, ahol hálózsákokkal, takarókkal, felfújható matracokkal és sátrakkal próbálták átvészelni az éjszakát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 12:11
Metróállomáson töltötték az éjszakát Kijev lakosai (Forrás: Youtube)
A csapások nemcsak Kijevet érintették: több más térséget is támadás ért, köztük Harkivot, Ukrajna második legnagyobb városát, ahol sérültekről is érkeztek jelentések. Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője megerősítette a károk súlyosságát, különösen a Dnyipro folyótól keletre fekvő városrészekben – írja az Origo.

Kijevi lakosok metróállomásokon keresnek menedéket az újabb orosz légicsapások idején (Forrás: YouTube)
Kijevi lakosok metróállomásokon keresnek menedéket az újabb orosz légicsapások idején (Forrás: YouTube)

Éjfél után több robbanást is jelentettek, a légiriadó több mint két órán át tartott. A mentőegységek az érintett területeken kutató-mentő munkálatokat végeztek. 

A támadások ismét rámutatnak arra, hogy a háború során az ukrajnai civilek és a városi infrastruktúra továbbra is folyamatos veszélynek van kitéve.

Hasonló helyzet alakult ki korábban is: az ukrán városokat érő nagyszabású bombázások miatt a főváros számos lakója akkor is a metróállomásokon keresett menedéket. Oroszország ballisztikus és aeroballisztikus rakétákkal, cirkálórakétákkal, valamint drónokkal hajtott végre támadásokat, elsősorban energiatermelő létesítmények és kritikus infrastruktúra ellen.

Borítókép: A metróállomáson találtak menedéket a kijevi emberek (Forrás: YouTube)

