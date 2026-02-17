NémetországköltözésfiatalMagyarország

Egyre több német talál biztonságra Magyarországon

Árulkodó statisztikák jelentek meg arról, hogy egyre több német állampolgár dönt Magyarország mellett. Az országváltás mögött elsősorban a közbiztonság romlásával és a migráció mértékével kapcsolatos elégedetlenség húzódik meg. A Deutsche Welle riportot készített egy már Budapesten élő német férfival, aki arról beszélt, mi motiválta a költözésben, és milyen tapasztalatokat szerzett eddig Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 3:00
Friedrich Merz német kancellár
Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Évente majdnem négyezer német állampolgár települ át Magyarországra, ami az előző évekhez viszonyítva számottevő emelkedést jelent. Az ide érkezők többsége az idősebb korosztályból kerül ki, és gyakran bírálják Németország közbiztonsági helyzetét, valamint a bevándorlók számát. A Magyarországon élő Marvin beszél tapasztalatairól, illetve arról, miért döntött úgy, hogy Németország helyett Budapestet választja – számolt be cikkében az Origo.

Hazájukban csalódott német polgárok ezrei költöznek Magyarországra évente
Hazájukban csalódott német polgárok ezrei költöznek Magyarországra évente Fotó: AFP

A fiatal férfi elmondása szerint a költözés gondolata bátyjától származott. Amikor Magyarországra érkeztek, a barátságos légkör és a biztonságérzet nagy hatással volt rájuk. Marvin úgy fogalmazott, már szinte az első pillanattól kezdve azt érezték, hogy új hazára találtak.

A riportban arról is beszélt, mit kedvel Magyarországon, és mi az, amit Németországban problémásnak lát. Az egyik aspektus a nemzeti identitás:

Például itt Magyarországon mindenhol magyar zászlók vannak. Németországban pedig, ha kiteszed a német zászlót a kertedbe, akkor nácinak neveznek. És szerintem ez az őrület túlságosan is uralkodó most.

Második problémának a közbiztonságot nevezte meg.

 A jelenleg Budapesten élő fiatal szerint csak akkor fontolná meg a visszatérést, ha érdemi változás következne be a német politikában. Úgy véli, bizonyos bűncselekmények esetében szigorúbb jogszabályokra lenne szükség, mert tapasztalatai alapján a rendszer túlságosan elnéző az elkövetőkkel szemben.

Amikor például lányokat erőszakolnak meg, az nem téma a médiában, de attól még történnek ilyen esetek. Csak olyan hír, mint a többi, és semmi sem történik. Ez az, ami zavar.

A Deutsche Welle ugyanakkor megjegyezte, hogy a legutóbbi statisztikák szerint Németországban valóban emelkedett a nők elleni erőszak esetszáma, amelybe a családon belüli erőszak, az emberkereskedelem, az online zaklatás és a szexuális bűncselekmények is beletartoznak.

Marvin erre reagálva azt mondta, nem pusztán a statisztikai adatoknak kellene hitelt adni, hanem azoknak az embereknek, akik mindennap szembesülnek a problémákkal.

 Példaként édesanyját említette, aki elmondása szerint nem érzi magát biztonságban a hétköznapok során.

A fiatal férfi úgy látja, hogy a német kultúra hanyatlóban van.

Németország megváltozott, már nincs kultúrája. Hamarosan afgán kultúrája lesz.

Marvin attól tart, fennáll annak a veszélye, hogy Németországban jelenleg népességcsere zajlik, vagyis az őshonos lakosságot fokozatosan egy migráns hátterű közösség váltja fel. Arra a kérdésre pedig, hogy elképzelhetőnek tartja-e a hazatérést, egyértelmű nemmel felelt.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó:AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekismerős arcok

A legnagyobbak…

Bayer Zsolt avatarja

Ebben a pocsék, érzéketlen, hisztérikus, végtelenül pitiáner világunkban néhány perc emlékezés, merengés és meghatottság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu