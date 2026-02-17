Évente majdnem négyezer német állampolgár települ át Magyarországra, ami az előző évekhez viszonyítva számottevő emelkedést jelent. Az ide érkezők többsége az idősebb korosztályból kerül ki, és gyakran bírálják Németország közbiztonsági helyzetét, valamint a bevándorlók számát. A Magyarországon élő Marvin beszél tapasztalatairól, illetve arról, miért döntött úgy, hogy Németország helyett Budapestet választja – számolt be cikkében az Origo.
Egyre több német talál biztonságra Magyarországon
Árulkodó statisztikák jelentek meg arról, hogy egyre több német állampolgár dönt Magyarország mellett. Az országváltás mögött elsősorban a közbiztonság romlásával és a migráció mértékével kapcsolatos elégedetlenség húzódik meg. A Deutsche Welle riportot készített egy már Budapesten élő német férfival, aki arról beszélt, mi motiválta a költözésben, és milyen tapasztalatokat szerzett eddig Magyarországon.
A fiatal férfi elmondása szerint a költözés gondolata bátyjától származott. Amikor Magyarországra érkeztek, a barátságos légkör és a biztonságérzet nagy hatással volt rájuk. Marvin úgy fogalmazott, már szinte az első pillanattól kezdve azt érezték, hogy új hazára találtak.
A riportban arról is beszélt, mit kedvel Magyarországon, és mi az, amit Németországban problémásnak lát. Az egyik aspektus a nemzeti identitás:
Például itt Magyarországon mindenhol magyar zászlók vannak. Németországban pedig, ha kiteszed a német zászlót a kertedbe, akkor nácinak neveznek. És szerintem ez az őrület túlságosan is uralkodó most.
Második problémának a közbiztonságot nevezte meg.
A jelenleg Budapesten élő fiatal szerint csak akkor fontolná meg a visszatérést, ha érdemi változás következne be a német politikában. Úgy véli, bizonyos bűncselekmények esetében szigorúbb jogszabályokra lenne szükség, mert tapasztalatai alapján a rendszer túlságosan elnéző az elkövetőkkel szemben.
Amikor például lányokat erőszakolnak meg, az nem téma a médiában, de attól még történnek ilyen esetek. Csak olyan hír, mint a többi, és semmi sem történik. Ez az, ami zavar.
A Deutsche Welle ugyanakkor megjegyezte, hogy a legutóbbi statisztikák szerint Németországban valóban emelkedett a nők elleni erőszak esetszáma, amelybe a családon belüli erőszak, az emberkereskedelem, az online zaklatás és a szexuális bűncselekmények is beletartoznak.
Marvin erre reagálva azt mondta, nem pusztán a statisztikai adatoknak kellene hitelt adni, hanem azoknak az embereknek, akik mindennap szembesülnek a problémákkal.
Példaként édesanyját említette, aki elmondása szerint nem érzi magát biztonságban a hétköznapok során.
A fiatal férfi úgy látja, hogy a német kultúra hanyatlóban van.
Németország megváltozott, már nincs kultúrája. Hamarosan afgán kultúrája lesz.
Marvin attól tart, fennáll annak a veszélye, hogy Németországban jelenleg népességcsere zajlik, vagyis az őshonos lakosságot fokozatosan egy migráns hátterű közösség váltja fel. Arra a kérdésre pedig, hogy elképzelhetőnek tartja-e a hazatérést, egyértelmű nemmel felelt.
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó:AFP)
