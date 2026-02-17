Egyre több német talál biztonságra Magyarországon

Második problémának a közbiztonságot nevezte meg.

A jelenleg Budapesten élő fiatal szerint csak akkor fontolná meg a visszatérést, ha érdemi változás következne be a német politikában. Úgy véli, bizonyos bűncselekmények esetében szigorúbb jogszabályokra lenne szükség, mert tapasztalatai alapján a rendszer túlságosan elnéző az elkövetőkkel szemben.

Amikor például lányokat erőszakolnak meg, az nem téma a médiában, de attól még történnek ilyen esetek. Csak olyan hír, mint a többi, és semmi sem történik. Ez az, ami zavar.

A Deutsche Welle ugyanakkor megjegyezte, hogy a legutóbbi statisztikák szerint Németországban valóban emelkedett a nők elleni erőszak esetszáma, amelybe a családon belüli erőszak, az emberkereskedelem, az online zaklatás és a szexuális bűncselekmények is beletartoznak.

Marvin erre reagálva azt mondta, nem pusztán a statisztikai adatoknak kellene hitelt adni, hanem azoknak az embereknek, akik mindennap szembesülnek a problémákkal.

Példaként édesanyját említette, aki elmondása szerint nem érzi magát biztonságban a hétköznapok során.