Már az ukrán elemző sem hisz az ellenzék győzelmében

Bogdan Popov nem túl optimista, már ami a Tisza Párt választási esélyeit illeti. Az ukrán elemző szerint az Európa-párti, forráshajhász közvélemény-kutatók tévednek, amikor alulmérik a Fidesz–KDNP támogatottságát, hiszen véleménye szerint a kormánypártok belső támogatói magja még mindig roppant erős.

Az ukrán elemzőnek ötletei is vannak Orbán Viktor eltávolítására. Fotó: EU Council/Pool/Anadolu

A felvételen az ukrán elemző egyértelműen arról beszél, hogy a Tisza Párt esélyeit szándékosan túlbecsülik az Európa-párti forráshajhász elemzők. Popov szerint habár sokan szeretnének hinni ezeknek, azonban a helyzet az, hogy a kormánypártok szavazóbázisa továbbra is rendkívül erős, így pedig a következő választást is a Fidesz–KDNP nyerheti majd meg.

Az ukrán elemző azonban arról is beszélt, hogy ha megfelelő, „rendszerszintű” támogatottság lenne, akkor az ukrán szolgálatok akár be is avatkozhatnának egy információs művelet keretében Orbán Viktor miniszterelnök leváltása érdekében.

Popov szerint azonban ez egyelőre nem látszik, sőt a kormánypártok, véleménye szerint nyerésre állnak. Az elemző ennek kapcsán arról beszélt, hogy Ukrajnának a jövőben is együtt kell élnie a ténnyel, hogy Magyarországot Orbán Viktor irányítja, akit Popov nemes egyszerűséggel csak „varangynak” titulált.