UkrajnaOrbán Viktorválasztás

Már az ukrán elemző sem hisz az ellenzék győzelmében

Bogdan Popov arról beszélt, hogy habár az „Európa-párti, forráshajhász közvélemény-kutatók” a kormánypártok vereségére fogadnak, ő személy szerint nem hisz ebben. Az ukrán elemző ugyanakkor arról is beszélt, hogy ha valóban „megfelelő lenne a hangulat hozzá”, akkor egy szolgálati akcióval tudnák segíteni Orbán Viktor eltávolítását.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 13:25
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bogdan Popov nem túl optimista, már ami a Tisza Párt választási esélyeit illeti. Az ukrán elemző szerint az Európa-párti, forráshajhász közvélemény-kutatók tévednek, amikor alulmérik a Fidesz–KDNP támogatottságát, hiszen véleménye szerint a kormánypártok belső támogatói magja még mindig roppant erős. 

Az ukrán elemzőnek ötletei is vannak Orbán Viktor eltávolítására
Az ukrán elemzőnek ötletei is vannak Orbán Viktor eltávolítására. Fotó: EU Council/Pool/Anadolu

A felvételen az ukrán elemző egyértelműen arról beszél, hogy a Tisza Párt esélyeit szándékosan túlbecsülik az Európa-párti forráshajhász elemzők. Popov szerint habár sokan szeretnének hinni ezeknek, azonban a helyzet az, hogy a kormánypártok szavazóbázisa továbbra is rendkívül erős, így pedig a következő választást is a Fidesz–KDNP nyerheti majd meg. 

Az ukrán elemző azonban arról is beszélt, hogy ha megfelelő, „rendszerszintű” támogatottság lenne, akkor az ukrán szolgálatok akár be is avatkozhatnának egy információs művelet keretében Orbán Viktor miniszterelnök leváltása érdekében. 

Popov szerint azonban ez egyelőre nem látszik, sőt a kormánypártok, véleménye szerint nyerésre állnak. Az elemző ennek kapcsán arról beszélt, hogy Ukrajnának a jövőben is együtt kell élnie a ténnyel, hogy Magyarországot Orbán Viktor irányítja, akit Popov nemes egyszerűséggel csak „varangynak” titulált. 

Orbán Viktor előre szólt 

A miniszterelnök egyébként éppen ma reggel tett közzé egy bejegyzést közösségi oldalán, amelyben arról ír, hogy az elkövetkezendő időszakban egyre több politikai támadással kell számolni Ukrajnából.

Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben

– írta a miniszterelnök bejegyzésében. 

Orbán Viktor szerint ez ugyanakkor csak a látszat, hiszen „amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe” – hangsúlyozta.  

„A magyarok ugyanis a Voks 2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából. Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu