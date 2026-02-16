Kocsis Máté Orbán Viktor évértékelőjéről, Marco Rubióról és Magyar Péter drogos partijáról

Többek közt Orbán Viktor szombati évértékelőjéről is szó lesz az Igazság órája hétfői adásában, amelynek vendége Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője beszél arról is, hogy Magyarországra érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, hogy stratégia helyett személyeskedik Zelenszkij, de arról is megtudhatjuk a véleményét, hogy Magyar Péter drogos bulijáról most előkerült egy szemtanú.

Cikkünk frissül!