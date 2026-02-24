Halálos támadás: rendőrautót robbantottak fel a fővárosban

A Szavelovszkij pályaudvar a város tíz legnagyobb vasúti végállomásának egyike, és a fővárostól északra található elővárosi útvonalak egyik legfontosabb csomópontja – írja a The Kyiv Independent.

Искорёженное авто и обломки: следователи работают на месте взрыва у Савёловского вокзала.



В результате ЧП погиб 34-летний полицейский Денис Братущенко. Двое его коллег — в больнице. Их семьям окажут необходимую помощь, сообщила Ирина Волк pic.twitter.com/Fw6xzNOSvg — Третий Ученик Штирлица (@TStirlica89368) February 24, 2026

Az előzetes információk szerint egy azonosítatlan férfi helyi idő szerint éjfél körül egy „robbanószerkezetet” hajított egy parkoló rendőrautóra, majd az eseményt rögzítette és elmenekült a helyszínről.

A térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése és a helyszíni vizsgálat után a nyomozók később azt közölték, hogy az elkövető a helyszínen meghalt.