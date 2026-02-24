Az orosz belügyminisztérium hivatalos szóvivője közölte, hogy a robbanásban – amely egy közlekedési rendőrségi jármű közelében következett be – Gyenyisz Bratuscsenko rendőr főhadnagy életét vesztette – számolt be az Origo.
Halálos támadás: rendőrautót robbantottak fel a fővárosban
Február 23-án késő este robbanás történt Moszkvában, a Szavelovszkij pályaudvarnál. Az orosz belügyminisztérium és a Nyomozó Bizottság tájékoztatása szerint egy közlekedési rendőr meghalt, ketten pedig megsérültek.
A Szavelovszkij pályaudvar a város tíz legnagyobb vasúti végállomásának egyike, és a fővárostól északra található elővárosi útvonalak egyik legfontosabb csomópontja – írja a The Kyiv Independent.
Az előzetes információk szerint egy azonosítatlan férfi helyi idő szerint éjfél körül egy „robbanószerkezetet” hajított egy parkoló rendőrautóra, majd az eseményt rögzítette és elmenekült a helyszínről.
A térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése és a helyszíni vizsgálat után a nyomozók később azt közölték, hogy az elkövető a helyszínen meghalt.
Az orosz fővárosban történt incidens ugyanazon a napon történt, amikor Ukrajna több pontján robbantásos támadások érték a rendvédelmi létesítményeket.
Borítókép: Robbanás Moszkvában (Fotó: AFP)
