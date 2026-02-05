Botrány: konzervatív újságírót fenyegetett a háborúpárti Sikorski testőre + videó

A felvételen a lengyel Állami Védelmi Szolgálat (SOP) egyik tisztje azonosítható, akinek a nevét adatvédelmi okokból nem hozták nyilvánosságra. Az érintett biztonsági ember korábban Radoslaw Sikorski külügyminiszter személyi védelmét látta el. A hangfelvételen az hallható, amint az újságírót halálosan megfenyegeti, és még azt is kilátásba helyezi, hogy megöli Nisztor kutyáit – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Halálos fenyegetés egy újságíró ellen: Sikorski testőre a botrány középpontjában Fotó: AFP

Konzervatív újságírót fenyegetett Sikorski testőre

A beszélgetés 2024 februárjában hangzott el az SOP több munkatársa között. A kiszivárgott felvétel alapján az indulatokat Nisztor korábbi írásai váltották ki.