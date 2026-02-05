Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Radoslaw SikorskiLengyelországhalálos fenyegetésújságírófenyegetés

Botrány: konzervatív újságírót fenyegetett a háborúpárti Sikorski testőre + videó

Lengyelországban botrány robbant ki, miután nyilvánosságra kerültek olyan felvételek, amelyeken egy állami vezetők védelméért felelős biztonsági tiszt halálosan megfenyeget egy újságírót. Az érintett személy korábban Radoslaw Sikorski külügyminiszter testőreként dolgozott. A fenyegetések célpontja Piotr Nisztor, a konzervatív TV Republika újságírója volt, aki az elmúlt években több, a lengyel politikai elit számára kellemetlen leleplező anyagot is közzétett.

Sebők Barbara
2026. 02. 05. 9:49
Konzervatív újságírót fenyegetett Sikorski testőre Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felvételen a lengyel Állami Védelmi Szolgálat (SOP) egyik tisztje azonosítható, akinek a nevét adatvédelmi okokból nem hozták nyilvánosságra. Az érintett biztonsági ember korábban Radoslaw Sikorski külügyminiszter személyi védelmét látta el. A hangfelvételen az hallható, amint az újságírót halálosan megfenyegeti, és még azt is kilátásba helyezi, hogy megöli Nisztor kutyáit – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Halálos fenyegetés egy újságíró ellen: Sikorski testőre a botrány középpontjában
Halálos fenyegetés egy újságíró ellen: Sikorski testőre a botrány középpontjában Fotó: AFP

Konzervatív újságírót fenyegetett Sikorski testőre

A beszélgetés 2024 februárjában hangzott el az SOP több munkatársa között. A kiszivárgott felvétel alapján az indulatokat Nisztor korábbi írásai váltották ki. 

A tiszt durva fenyegetéseket fogalmaz meg: arról beszél, hogy gumibottal eltöri az újságíró lábait, majd üzemanyaggal leöntve felgyújtja. 

A felvételen trágár, nyíltan erőszakos kijelentések hallhatók. Nisztor elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy olyan ember, aki az állam legmagasabb rangú vezetőinek biztonságáért felel, ilyen fenyegetéseket intézhet egy újságíró ellen. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az érintett tiszt egészen a közelmúltig a külügyminiszter biztonsági csapatában szolgált.

A konfliktus hátterében Nisztor korábbi leleplező cikkei állhatnak. Az újságíró több írásában foglalkozott az SOP érintett tisztjének tevékenységével, köztük a Sharks of War: Who Really Profits from Trading Polish Weapons? című kötetben. Ezek az anyagok a tiszt kétes kapcsolataira hívták fel a figyelmet. A TV Republika Lengyelország legnézettebb konzervatív hírcsatornája, amely rendszeresen bírálja Donald Tusk kormányát. Tomasz Sakiewicz vezérigazgató szerint az elmúlt időszakban több mint száz kétes vizsgálat indult a csatorna ellen, írja a Niezalezna. Álláspontja szerint mindez egyértelmű megfélemlítés.

Nisztor már 2014-ben, a Wprost hetilapban megjelent írásában is arra figyelmeztetett, hogy 

Sikorski biztonsági környezetében olyan személyek dolgozhatnak, akiknek kapcsolatrendszere nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.

Nisztor akkori írása szerint a szóban forgó tiszt kapcsolatot tartott fenn egy francia fegyverkereskedővel, akit külföldi hírszerző szolgálatokkal való összefonódással hoztak összefüggésbe. A cikk állítása alapján 2012 januárjában közösen utaztak Afrikába, mégpedig a Gambia elnöke által bérelt magánrepülőgépen. A biztonsági tiszt ekkor hivatalosan szabadságon volt. A felvételek nyilvánosságra kerülése után a hatóságokat megkeresték az ügyben, ám hosszabb ideig nem érkezett érdemi válasz. Később azt közölték, hogy az érintett tisztet felfüggesztették.

Európai légióról vizionált háborús lázálmában a lengyel külügyminiszter

Minden jel arra mutat, hogy a brüsszeli vezetők egyre határozottabb lépésekkel próbálják az egész blokkot egy fegyveres konfliktus irányába tolni. Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter egy európai légió létrehozásáról fantáziált, amihez az egyes tagországok katonai hozzájárulását várná. Brüsszel már így is egy 150 milliárd eurós közös hitelt vett fel harcászati eszközök fejlesztésére.

Borítókép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

Lassan azért elég lesz…

Bayer Zsolt avatarja

Ezzel a szemétládával tisztességes ember nem áll szóba!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu