Botrány: konzervatív újságírót fenyegetett a háborúpárti Sikorski testőre + videó

A felvételen a lengyel Állami Védelmi Szolgálat (SOP) egyik tisztje azonosítható, akinek a nevét adatvédelmi okokból nem hozták nyilvánosságra. Az érintett biztonsági ember korábban Radoslaw Sikorski külügyminiszter személyi védelmét látta el. A hangfelvételen az hallható, amint az újságírót halálosan megfenyegeti, és még azt is kilátásba helyezi, hogy megöli Nisztor kutyáit – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.
Konzervatív újságírót fenyegetett Sikorski testőre
A beszélgetés 2024 februárjában hangzott el az SOP több munkatársa között. A kiszivárgott felvétel alapján az indulatokat Nisztor korábbi írásai váltották ki.
A tiszt durva fenyegetéseket fogalmaz meg: arról beszél, hogy gumibottal eltöri az újságíró lábait, majd üzemanyaggal leöntve felgyújtja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!