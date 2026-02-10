Az Európai Unióval ellentétben Magyarország az új világrend nyertesei közé tartozik, azonban az eddigi sikerek folytatásához a szuverén nemzeti oldal győzelmére van szükség az áprilisi választáson – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
Szijjártó Péter szerint Magyarország sokkal jobb pozícióban van, mint Brüsszel
Magyarország megerősödve került ki az elmúlt másfél évtized válságaiból, miközben az Európai Unió sorozatosan rossz döntéseket hozott – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az új világrendben a szuverén nemzeti politika bizonyul sikeresnek.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Budapest Global Dialogue rendezvényen arról számolt be, hogy az utóbbi másfél évtized válságai nyomán új világrend van kialakulóban, és semmi nem lesz már olyan, mint korábban.
Aláhúzta, hogy a közelmúlt kríziseiben az volt közös, hogy ezekre Brüsszel nem tudott megfelelő válaszokat adni, ami az Európai Unió meggyengüléséhez, eljelentéktelenedéséhez és elszigetelődéséhez vezetett, miközben Magyarország rendre megerősödve került ki ezekből a nehézségekből. Beszélt a pénzügyi rendszer összeomlásáról, a tömeges illegális migrációról, a koronavírus-járványról és az ukrajnai háborúról is, utóbbiról részletekbe menően, s úgy fogalmazott, hogy az EU itt is nagy hibákat követett el, ugyanis minden lépése csak a feszültség további eszkalációját eredményezte.
Úgy vélekedett, hogy Brüsszelből folyamatosan aláássák az amerikai elnök béke-erőfeszítéseit, és arra is kitért, hogy néhány hete szó szerint elhangzott az EU-s külügyi tanács ülésén, hogy a közösség „nincsen felkészülve a békére”.
Európában teljes frusztráció uralkodik az elszigeteltség miatt. És ennek következményeként az európai vezetők úgy tekintenek az ukrajnai háborúra, mintha a mi háborúnk lenne, pedig nem az. Oroszország nem támadott meg egyetlen EU-tagállamot sem. Ez Oroszország és Ukrajna háborúja
– jelentette ki.
Ukrajna nem értünk harcol, hanem saját magáért, ekként semmivel sem tartozunk nekik. Határozottan ellenezzük, hogy a magyar adófizetők pénzét olyan háborúra költsék, amelyhez semmi közünk
– fűzte hozzá.
Szijjártó Péter elítélte, hogy az EU mostanra elszigetelte magát a világpolitika legfontosabb szereplőitől, így az Egyesült Államoktól, Kínától és Oroszországtól is, miközben szavai szerint Magyarország jelentős mértékben felértékelődött a tizenhat éve sikeresen folytatott külpolitikai stratégiájának köszönhetően.
Stratégiai célunk az volt, hogy a világ négy hatalmi központja érdekelt legyen Magyarország sikerében, s ebben eredményesek voltunk. A magyar miniszterelnök az egyetlen európai vezető, aki egyszerre tud tárgyalni az amerikai, az orosz, a kínai és a török elnökkel. Más európai politikus erre ma nem képes. A miniszterelnök személyes barátságban áll az amerikai elnökkel, miközben kölcsönös tiszteleten alapuló tárgyalásokat tud folytatni az orosz, a kínai és a török elnökkel is
– mutatott rá.
Magyarország stratégiája sikeres volt, Brüsszelé pedig kudarcot vallott. Az Európai Unió az új világrend egyik fő vesztese. A világ blokkokra osztásának stratégiája megbukott. Az új világrend a patriotizmuson alapul. Ez a globális patrióta forradalom eredménye, és büszkék vagyunk arra, hogy Budapest volt az a hely, ahonnan ez a globális patrióta forradalom elindult – folytatta.
Majd hozzátette, hogy ez a világrend a kétoldalú és kormányközi együttműködésekre épül, a személyes tiszteletre, ahol a barátság és a lojalitás érték. A miniszter leszögezte, hogy az EU-val ellentétben Magyarország az új világrend nyertesei közé tartozik, amit jól demonstrál, hogy egymillióval többen dolgoznak itt, mint tíz évvel ezelőtt, hogy ma a magyarok fizetik Európa legalacsonyabb adóit és legolcsóbb energiaárait. Megjegyezte, hogy az utóbbi négy év a szomszédban dúló háború ellenére is a hazai gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából.
Soha ennyi beruházás nem érkezett még az országba, soha ennyi gyár nem épült, soha ennyi munkahely nem jött létre
– sorolta.
Végül kifejtette, hogy ezen sikerek hátterében a kormány mögötti egyértelmű társadalmi támogatás áll. „És ez a tétje a két hónapon belül esedékes választásoknak is: hogy Magyarország folytatja-e szuverén, nemzeti politikai stratégiáját, amely a nemzeti érdekek érvényesítését célozza, vagy azok vehetik át az irányítást, akiket Brüsszel delegál. Erről dönt a magyar nép. Reméljük, hogy helyes döntést hoznak, és Magyarország folytathatja eddig sikeres, szuverén magyar útját” – összegzett.
