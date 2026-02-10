Szijjártó Péter szerint Magyarország sokkal jobb pozícióban van, mint Brüsszel

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Budapest Global Dialogue rendezvényen arról számolt be, hogy az utóbbi másfél évtized válságai nyomán új világrend van kialakulóban, és semmi nem lesz már olyan, mint korábban.

Aláhúzta, hogy a közelmúlt kríziseiben az volt közös, hogy ezekre Brüsszel nem tudott megfelelő válaszokat adni, ami az Európai Unió meggyengüléséhez, eljelentéktelenedéséhez és elszigetelődéséhez vezetett, miközben Magyarország rendre megerősödve került ki ezekből a nehézségekből. Beszélt a pénzügyi rendszer összeomlásáról, a tömeges illegális migrációról, a koronavírus-járványról és az ukrajnai háborúról is, utóbbiról részletekbe menően, s úgy fogalmazott, hogy az EU itt is nagy hibákat követett el, ugyanis minden lépése csak a feszültség további eszkalációját eredményezte.

Úgy vélekedett, hogy Brüsszelből folyamatosan aláássák az amerikai elnök béke-erőfeszítéseit, és arra is kitért, hogy néhány hete szó szerint elhangzott az EU-s külügyi tanács ülésén, hogy a közösség „nincsen felkészülve a békére”.

Európában teljes frusztráció uralkodik az elszigeteltség miatt. És ennek következményeként az európai vezetők úgy tekintenek az ukrajnai háborúra, mintha a mi háborúnk lenne, pedig nem az. Oroszország nem támadott meg egyetlen EU-tagállamot sem. Ez Oroszország és Ukrajna háborúja

– jelentette ki.

Ukrajna nem értünk harcol, hanem saját magáért, ekként semmivel sem tartozunk nekik. Határozottan ellenezzük, hogy a magyar adófizetők pénzét olyan háborúra költsék, amelyhez semmi közünk

– fűzte hozzá.

Szijjártó Péter elítélte, hogy az EU mostanra elszigetelte magát a világpolitika legfontosabb szereplőitől, így az Egyesült Államoktól, Kínától és Oroszországtól is, miközben szavai szerint Magyarország jelentős mértékben felértékelődött a tizenhat éve sikeresen folytatott külpolitikai stratégiájának köszönhetően.

Stratégiai célunk az volt, hogy a világ négy hatalmi központja érdekelt legyen Magyarország sikerében, s ebben eredményesek voltunk. A magyar miniszterelnök az egyetlen európai vezető, aki egyszerre tud tárgyalni az amerikai, az orosz, a kínai és a török elnökkel. Más európai politikus erre ma nem képes. A miniszterelnök személyes barátságban áll az amerikai elnökkel, miközben kölcsönös tiszteleten alapuló tárgyalásokat tud folytatni az orosz, a kínai és a török elnökkel is

– mutatott rá.