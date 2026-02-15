Szijjártó Péter: A választók tudják, mire számíthatnak tőlünk + videó

A beszélgetésben – amelyben a választási rendszer, a programalkotás és az ellenzéki kritikák is szóba kerültek – Szijjártó Péter visszautasította azt az állítást, hogy igazságtalan lenne számon kérni egy ellenzéki párt programját. A miniszter hangsúlyozta: a választók pontosan tudják, mit várhatnak a Fidesztől. „Azt folytatjuk, amit eddig csináltunk” – fogalmazott. Emlékeztetett az adócsökkentésekre, az OECD-térség egyik legnagyobb családtámogatási programjára, a rezsicsökkentés fenntartására, valamint a beruházásösztönző gazdaságpolitikára.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Szijjártó Péter szerint miközben a Tisza Párt vezetői azt állítják, hogy nem hozzák nyilvánosságra programjuk minden részletét, közben létezik egy több száz oldalas, a Tisza Párthoz köthető programdokumentum, amely konkrét célkitűzéseket tartalmaz. Úgy fogalmazott: ha egy párt rendezvényein, a párt logója előtt szakértők ismertetik elképzeléseiket, a választók joggal gondolhatják, hogy ezek a Tisza Párt hivatalos irányvonalát tükrözik.