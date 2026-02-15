programválasztásSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: A választók tudják, mire számíthatnak tőlünk + videó

Nem igazságtalan számon kérni egy párt programját – többek között erről beszélt Szijjártó Péter a Kóczián Péternek adott interjújában. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, a Fidesz teljesítménye ismert, míg a Tisza Párt programja körül ellentmondások vannak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 7:49
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI
A beszélgetésben – amelyben a választási rendszer, a programalkotás és az ellenzéki kritikák is szóba kerültek – Szijjártó Péter visszautasította azt az állítást, hogy igazságtalan lenne számon kérni egy ellenzéki párt programját. A miniszter hangsúlyozta: a választók pontosan tudják, mit várhatnak a Fidesztől. „Azt folytatjuk, amit eddig csináltunk” – fogalmazott. Emlékeztetett az adócsökkentésekre, az OECD-térség egyik legnagyobb családtámogatási programjára, a rezsicsökkentés fenntartására, valamint a beruházásösztönző gazdaságpolitikára.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Szijjártó Péter szerint miközben a Tisza Párt vezetői azt állítják, hogy nem hozzák nyilvánosságra programjuk minden részletét, közben létezik egy több száz oldalas, a Tisza Párthoz köthető programdokumentum, amely konkrét célkitűzéseket tartalmaz. Úgy fogalmazott: ha egy párt rendezvényein, a párt logója előtt szakértők ismertetik elképzeléseiket, a választók joggal gondolhatják, hogy ezek a Tisza Párt hivatalos irányvonalát tükrözik.

A miniszter bírálta azt is, hogy szerinte a sajtó egy része nem vizsgálja kellő alapossággal az ellenzéki állításokat.

Az interjúban szóba került a magyar választási rendszer is. Szijjártó Péter emlékeztetett: a Fidesz több különböző szabályrendszerben is jelentős győzelmet aratott 2010 óta. Hangsúlyozta, hogy más országokban – például az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban vagy Franciaországban – szintén léteznek olyan választási mechanizmusok, ahol a mandátumarány nem közvetlenül követi a szavazatarányt.

Szerinte a magyar választási eredmények legitimitását a választói akarat adja.

A beszélgetésben az Európai Bizottsággal fennálló viták is előkerültek. Szijjártó Péter álláspontja szerint az uniós források visszatartása politikai természetű vitákhoz kapcsolódik, többek között a migráció, a genderkérdések és az ukrajnai háború ügyéhez.

A miniszter kijelentette: 

a Magyarországnak járó források egy részét már sikerült hazahozni, és a kormány azon dolgozik, hogy a fennmaradó összegek is megérkezzenek.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

