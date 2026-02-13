Újabb magyar áldozat a háborúban, Zelenszkij keménykedni próbál, Franciaországban rendőrökre támadt egy migráns

Újabb kárpátaljai magyar esett el az Ukrajnában tomboló háborúban, az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon, a mielőbbi béketeremtés fontosságát hangsúlyozva.

Szijjártó Péter

Fotó: MTI

Az aknaszlatinai nagyközségből kaptuk az értesítést, hogy egy 36 éves magyar ember halt meg, akit édesanyja várt volna otthon. Most már sajnos hiába – tájékoztatott Szijjártó Péter.

Természetesen a család számára a kormány az ilyenkor szokásos támogatást eljuttatja. Most már közel száz olyan magyar emberről tudunk, aki meghalt a háborúban

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez a friss eset is jól mutatja, hogy továbbra is mindent meg kell tenni a béketeremtés érdekében, valamint itt lenne az ideje, hogy „Brüsszel végre abbahagyja az aknamunkát, amelyet az amerikai béketörekvésekkel szemben folytat”.

Tisza Párt elnöke és külügyese a Müncheni Biztonsági Konferencián a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral tárgyal – hívta fel a közösségi oldalán a figyelmet Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A tárcavezető szerint világosak a brüsszeli elvárások: Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása, az orosz energiahordozókról való leválás és Magyarország beletolása az orosz–ukrán háborúba.