Újabb magyar áldozat a háborúban, Zelenszkij keménykedni próbál, Franciaországban rendőrökre támadt egy migráns

Újabb magyar áldozatot követelt az ukrajnai háború, miközben Magyar Péter és a Tisza Párt Münchenben a brüsszeli háborús elvárásokhoz igazodik. Zelenszkij közben Putyin haláláról fantáziált, míg egy amerikai konzervatív politikai elemző szerint Orbán Viktor a gátja ma Európában egyedül annak, hogy ne sodródjunk nyílt háborúba Oroszországgal. Párizsban eközben ismét egy migráns támadt rá egy rendőrre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 23:59
Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz Fotó: KAY NIETFELD Forrás: POOL
Újabb kárpátaljai magyar esett el az Ukrajnában tomboló háborúban, az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon, a mielőbbi béketeremtés fontosságát hangsúlyozva.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter
Fotó: MTI

Az aknaszlatinai nagyközségből kaptuk az értesítést, hogy egy 36 éves magyar ember halt meg, akit édesanyja várt volna otthon. Most már sajnos hiába – tájékoztatott Szijjártó Péter.

Természetesen a család számára a kormány az ilyenkor szokásos támogatást eljuttatja. Most már közel száz olyan magyar emberről tudunk, aki meghalt a háborúban

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez a friss eset is jól mutatja, hogy továbbra is mindent meg kell tenni a béketeremtés érdekében, valamint itt lenne az ideje, hogy „Brüsszel végre abbahagyja az aknamunkát, amelyet az amerikai béketörekvésekkel szemben folytat”.

Tisza Párt elnöke és külügyese a Müncheni Biztonsági Konferencián a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral tárgyal – hívta fel a közösségi oldalán a figyelmet Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A tárcavezető szerint világosak a brüsszeli elvárások: Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása, az orosz energiahordozókról való leválás és Magyarország beletolása az orosz–ukrán háborúba.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a biztonsági konferencián a Politicónak nyilatkozva arról beszélt, hogy kizárólag az Egyesült Államok képes véget vetni az orosz–ukrán háborúnak. Ugyanakkor sérelmezte, hogy az amerikai fél a béke érdekében kompromisszumokat vár tőle.

A beszélgetés végén Zelenszkij egy személyeskedő, cinikus megjegyzést is megengedett magának Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban. Megjegyezte, hogy a 73 éves orosz elnök „már nem mai csirke”, és „nincs túl sok ideje hátra”. 

„Hála Istennek, hogy már nincs túl sok ideje” – tette hozzá meglehetősen ízléstelen módon.

Egy befolyásos amerikai konzervatív politikai elemző szerint a magyar miniszterelnök az egyetlen gátja annak, hogy Európa ne sodródjon nyílt háborúba Oroszországgal. A véleményvezér arra figyelmeztet, hogy 

ha Orbán Viktor kormánya megbukna, az nem csupán Magyarország, hanem az egész kontinens számára katasztrofális következményekkel járna: elszabaduló inflációval, mélyülő szegénységgel és az ukrán korrupció uniós szintre emelésével kellene szembenézniük az európai polgároknak.

Az elemző kendőzetlen őszinteséggel fogalmazta meg véleményét, miszerint „az egyetlen ok, amiért Európa még nem áll háborúban Oroszországgal, az Orbán Viktor”.

Mindeközben egy késsel felfegyverzett férfi rendőrökre támadt pénteken a párizsi Diadalív alatt, egyikük rálőtt és megsebesítette – közölte a hatóság. 

Az ügyben a francia terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot. 

A Párizs melletti Seine-Saint-Denis-ben lakó férfi terrorellenes megfigyelés alatt áll radikalizálódás miatt. 

Borítókép: 

Bayer Zsolt
idezojelekrasszizmus

A tej mint fékevesztett rasszizmus

Bayer Zsolt avatarja

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

