Csehországon át ömlik a töltény Ukrajnába, Babis egy forinttal se támogatja ezt

Csehország 2024-ben kezdeményezte, hogy nemzetközi szinten nagy kaliberű lőszereket szerezzenek be Ukrajna számára. A cseh kezdeményezéshez kiemelt módon Hollandia és Dánia csatlakozott. Jan Lipavsky volt cseh külügyminiszter korábbi közlése szerint különböző országok eddig mintegy 100 milliárd koronát (1600 milliárd forint), adtak össze a lőszerek beszerzésére. Csehország részesedése ebben mintegy 2-3 milliárd korona. Petr Pavel úgy véli, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezés rendkívül sikeres.

Ha a számokat megnézzük, rájövünk, hogy az elmúlt időszakban a kezdeményezés biztosította Ukrajna nagy kaliberű lőszerszükségleteinek mintegy felét. Ennek alapján megállapítható, hogy a kezdeményezés Ukrajna számára létfontosságú

– fejtette ki a politikus az interjúban. A nagy kaliberű lőszerek beszerzését a Petr Fiala vezette előző jobboldali cseh kormánykoalíció indította útjára, míg az akkor ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), valamint a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalmak élesen bírálták, s jelezték, hogy választási győzelmük esetén megszüntetik.

Andrej Babis, az ANO elnöke, jelenlegi kormányfő tavaly júliusban a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy a kezdeményezés nem átlátható és túl drága. Mindezek ellenére Andrej Babis január elején bejelentette, hogy kormánya folytatni fogja a kezdeményezést, továbbra is betölti a koordinátori szerepet, de pénzt a cseh költségvetésből erre a célra már nem ad.