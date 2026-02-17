A cseh elnök szerint országa a lehető legnagyobb felelősséggel és nyitottsággal kezeli az ügyet, és eddig egyetlen ajándékozó országtól sem kapott bírálatokat, amelyek jelezték volna, hogy a lőszerbeszerzés folyamata nem kellően átlátszó, esetleg korrupció jelent meg benne. Bár voltak ilyen kísérletek is, az államfőnek meggyőződése, hogy a kezdeményezés szervezői ezt kivédték.
Csehországon át ömlik a töltény Ukrajnába, Babis egy forinttal se támogatja ezt
Mintegy 4,4 millió nagy kaliberű lőszert szállítottak már Ukrajnába a Csehország által elindított nemzetközi lőszerbeszerzési kezdeményezés keretében – közölte Petr Pavel cseh államfő abban az interjúban, amely az Odkryto.cz hírportálon jelent meg hétfőn.
Csehország 2024-ben kezdeményezte, hogy nemzetközi szinten nagy kaliberű lőszereket szerezzenek be Ukrajna számára. A cseh kezdeményezéshez kiemelt módon Hollandia és Dánia csatlakozott. Jan Lipavsky volt cseh külügyminiszter korábbi közlése szerint különböző országok eddig mintegy 100 milliárd koronát (1600 milliárd forint), adtak össze a lőszerek beszerzésére. Csehország részesedése ebben mintegy 2-3 milliárd korona. Petr Pavel úgy véli, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezés rendkívül sikeres.
Ha a számokat megnézzük, rájövünk, hogy az elmúlt időszakban a kezdeményezés biztosította Ukrajna nagy kaliberű lőszerszükségleteinek mintegy felét. Ennek alapján megállapítható, hogy a kezdeményezés Ukrajna számára létfontosságú
– fejtette ki a politikus az interjúban. A nagy kaliberű lőszerek beszerzését a Petr Fiala vezette előző jobboldali cseh kormánykoalíció indította útjára, míg az akkor ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), valamint a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalmak élesen bírálták, s jelezték, hogy választási győzelmük esetén megszüntetik.
Andrej Babis, az ANO elnöke, jelenlegi kormányfő tavaly júliusban a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy a kezdeményezés nem átlátható és túl drága. Mindezek ellenére Andrej Babis január elején bejelentette, hogy kormánya folytatni fogja a kezdeményezést, továbbra is betölti a koordinátori szerepet, de pénzt a cseh költségvetésből erre a célra már nem ad.
Sok kritika hangzott el, de eddig egyetlen bizonyíték nélkül, hogy ezek a bírálatok jogosak lettek volna
– mutatott rá Petr Pavel. Emlékeztetett: Csehország a kezdeményezés legnagyobb támogatóit is felkérte, hogy ellenőrizzék, miképpen bánnak a pénzükkel. Bár valóban eurómilliárdokról volt szó, Prága bírálatot sehonnan nem kapott, és korrupciót sem jelzett senki. A cseh államfőnek ezek alapján meggyőződése, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezés átlátható, korrupciótól mentes, a felmerült vitás eseteket mindig kivizsgálták, és az ügy továbbra is bírja a részt vevő országok támogatását.
A cseh lakosság 62 százaléka támogatja, hogy a kormány folytassa a nagy kaliberű lőszer beszerzését Ukrajna számára – derült ki abból a januári országos felmérésből, amelyet a Kantar CZ ügynökség készített a közszolgálati Cseh Televízió számára. A megkérdezettek 35 százaléka a lőszerbeszerzés folytatása ellen van.
Borítókép: Petr Pavel és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
