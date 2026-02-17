orosz-ukrán háborúAndrej BabisCsehország

Csehországon át ömlik a töltény Ukrajnába, Babis egy forinttal se támogatja ezt

Mintegy 4,4 millió nagy kaliberű lőszert szállítottak már Ukrajnába a Csehország által elindított nemzetközi lőszerbeszerzési kezdeményezés keretében – közölte Petr Pavel cseh államfő abban az interjúban, amely az Odkryto.cz hírportálon jelent meg hétfőn.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 1:02
Petr Pavel és Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A cseh elnök szerint országa a lehető legnagyobb felelősséggel és nyitottsággal kezeli az ügyet, és eddig egyetlen ajándékozó országtól sem kapott bírálatokat, amelyek jelezték volna, hogy a lőszerbeszerzés folyamata nem kellően átlátszó, esetleg korrupció jelent meg benne. Bár voltak ilyen kísérletek is, az államfőnek meggyőződése, hogy a kezdeményezés szervezői ezt kivédték.

Babis január elején bejelentette, hogy kormánya továbbra is betölti a koordinátori szerepet, de pénzt a cseh költségvetésből nem adnak Ukrajnának
Babis január elején bejelentette, hogy kormánya továbbra is betölti a koordinátori szerepet, de pénzt a cseh költségvetésből nem adnak Ukrajnának
Fotó: AFP

Csehország 2024-ben kezdeményezte, hogy nemzetközi szinten nagy kaliberű lőszereket szerezzenek be Ukrajna számára. A cseh kezdeményezéshez kiemelt módon Hollandia és Dánia csatlakozott. Jan Lipavsky volt cseh külügyminiszter korábbi közlése szerint különböző országok eddig mintegy 100 milliárd koronát (1600 milliárd forint), adtak össze a lőszerek beszerzésére. Csehország részesedése ebben mintegy 2-3 milliárd korona. Petr Pavel úgy véli, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezés rendkívül sikeres. 

Ha a számokat megnézzük, rájövünk, hogy az elmúlt időszakban a kezdeményezés biztosította Ukrajna nagy kaliberű lőszerszükségleteinek mintegy felét. Ennek alapján megállapítható, hogy a kezdeményezés Ukrajna számára létfontosságú

– fejtette ki a politikus az interjúban. A nagy kaliberű lőszerek beszerzését a Petr Fiala vezette előző jobboldali cseh kormánykoalíció indította útjára, míg az akkor ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), valamint a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalmak élesen bírálták, s jelezték, hogy választási győzelmük esetén megszüntetik. 

Andrej Babis, az ANO elnöke, jelenlegi kormányfő tavaly júliusban a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy a kezdeményezés nem átlátható és túl drága. Mindezek ellenére Andrej Babis január elején bejelentette, hogy kormánya folytatni fogja a kezdeményezést, továbbra is betölti a koordinátori szerepet, de pénzt a cseh költségvetésből erre a célra már nem ad.

Sok kritika hangzott el, de eddig egyetlen bizonyíték nélkül, hogy ezek a bírálatok jogosak lettek volna

– mutatott rá Petr Pavel. Emlékeztetett: Csehország a kezdeményezés legnagyobb támogatóit is felkérte, hogy ellenőrizzék, miképpen bánnak a pénzükkel. Bár valóban eurómilliárdokról volt szó, Prága bírálatot sehonnan nem kapott, és korrupciót sem jelzett senki. A cseh államfőnek ezek alapján meggyőződése, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezés átlátható, korrupciótól mentes, a felmerült vitás eseteket mindig kivizsgálták, és az ügy továbbra is bírja a részt vevő országok támogatását.

A cseh lakosság 62 százaléka támogatja, hogy a kormány folytassa a nagy kaliberű lőszer beszerzését Ukrajna számára – derült ki abból a januári országos felmérésből, amelyet a Kantar CZ ügynökség készített a közszolgálati Cseh Televízió számára. A megkérdezettek 35 százaléka a lőszerbeszerzés folytatása ellen van.

Borítókép: Petr Pavel és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekismerős arcok

A legnagyobbak…

Bayer Zsolt avatarja

Ebben a pocsék, érzéketlen, hisztérikus, végtelenül pitiáner világunkban néhány perc emlékezés, merengés és meghatottság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu