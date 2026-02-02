Ukrajnában új, a katonai szolgálat elkerülésére irányuló rendszereket tártak fel a Guardian elnevezésű nagyszabású különleges művelet hatodik szakaszának részeként. Az ügyben 110 civil és katonai személy ellen adtak ki gyanúsítást. A nyomozók szerint a gyanúsítottak hamisított orvosi igazolásokat, valamint olyan dokumentumokat használtak, amelyek azt állították, hogy fogyatékkal élő hozzátartozókról kell folyamatosan gondoskodniuk – számolt be cikkében az Rbc.
Hajtóvadászatot indított az ukrán kormány a sorozás elől bujkáló civilek ellen
Ukrajna hadserege súlyos létszámhiánnyal küzd, amit Kijev a civil lakosság kényszerített besorozásával próbál ellensúlyozni. Az ukrán polgárok közül sokan már rettegve lépnek ki az utcára, mivel bármikor igazoltathatják őket a területi hadkiegészítő parancsnokság munkatársai, akik a frontszolgálatra irányítják a hadköteleseket. Egy nagyszabású akcióban az ukrán hatóságok most több mint száz állampolgárt gyanúsítottak meg, akik különböző módszerekkel próbálták elkerülni a katonai behívást.
Ezekkel a dokumentumokkal próbáltak halasztást kapni a mozgósítás alól vagy idő előtt megszüntetni a katonai szolgálatukat. A vizsgálatok során a rendvédelmi szervek több esetben megállapították, hogy azok a személyek, akikről állítólag gondoskodtak, nem rendelkeztek igazolt fogyatékossággal vagy nem szorultak állandó segítségre. Más esetekben az orvosi nyilvántartások tartalmaztak valótlan adatokat a hadköteles korú férfiak egészségi állapotáról.
Emellett olyan eseteket is feltártak, amikor katonai személyek fiktív igazolások felhasználásával nemcsak megszüntették a szolgálatukat, hanem jogellenesen állami kifizetésekhez is jutottak. Összesen 128 házkutatást tartottak Ukrajna húsz régiójában, anyomozás során készpénzt, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, orvosi bélyegzőket, hamisításra utaló dokumentációt, valamint kézzel írt jegyzeteket foglaltak le.
Egy ukrán akár tíz év börtönnel is fizethet, ha életben akar maradni
A gyanúsítottak cselekedeteit az ukrán büntetőtörvénykönyv több cikke alá sorolták, köztük az államhatáron történő személyek illegális átszállítását, a katonai szolgálat és a mozgósítás elkerülését, a katonai egységből való engedély nélküli távollétet, az okirat-hamisítást és a csalást. Egyes tényállások esetében a kiszabható büntetés akár tíz év szabadságvesztés is lehet.
Olyannyira menekülnek a besorozás elől az emberek, hogy arra komplett iparág épült
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Nemzeti Rendőrség nemrég négy, különböző ukrajnai régiókban működő sorozáselkerülési hálózatot számolt fel. A gyanúsítottak között szerepel a Védelmi Minisztérium egyik tisztviselője is. Egy másik rendszert Kárpátalján lepleztek le. Ott egy toborzó- és hadkiegészítő központ alkalmazottja három-négyezer dollárért segítette a sorozottakat megszökni a toborzóközpontból. Jelenleg nyolc év börtönbüntetés fenyegeti. Az odesszai régióban pedig letartóztatták a megújított orvosi és szociális szakértői bzottság vezetését. Ők orvosi igazolásokat hamisítottak.
Borítókép: Az SZBU akcióban (Fotó: AFP)
Radikálisan csökkenhet az ukrán felsőoktatásba felvettek száma 2029-től
A fronton van a fiatalokra szükség.
Dömötör Csaba: Brüsszel a saját maga által fizetett szervezetekkel támadja Magyarországot
Az Európai Bizottság a saját pénzéből támogatott szervezetek jelentéseire hivatkozva bírálja Magyarországot – írta Dömötör Csaba, aki nyilvánosságra hozta az érintett szervezetek listáját és a támogatások összegét.
Újabb magyar áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, hatalmas a tét a közelgő választáson + videó
Április 12 – A biztos választás.
Szerbia visszaállítja a sorkatonaságot
A 2006-ban születettek kerülnek sorra először.
