Hajtóvadászatot indított az ukrán kormány a sorozás elől bujkáló civilek ellen

Olyannyira menekülnek a besorozás elől az emberek, hogy arra komplett iparág épült

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Nemzeti Rendőrség nemrég négy, különböző ukrajnai régiókban működő sorozáselkerülési hálózatot számolt fel. A gyanúsítottak között szerepel a Védelmi Minisztérium egyik tisztviselője is. Egy másik rendszert Kárpátalján lepleztek le. Ott egy toborzó- és hadkiegészítő központ alkalmazottja három-négyezer dollárért segítette a sorozottakat megszökni a toborzóközpontból. Jelenleg nyolc év börtönbüntetés fenyegeti. Az odesszai régióban pedig letartóztatták a megújított orvosi és szociális szakértői bzottság vezetését. Ők orvosi igazolásokat hamisítottak.

Borítókép: Az SZBU akcióban (Fotó: AFP)