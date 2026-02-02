Ukrajnakényszersorozásbörtönbüntetés

Hajtóvadászatot indított az ukrán kormány a sorozás elől bujkáló civilek ellen

Ukrajna hadserege súlyos létszámhiánnyal küzd, amit Kijev a civil lakosság kényszerített besorozásával próbál ellensúlyozni. Az ukrán polgárok közül sokan már rettegve lépnek ki az utcára, mivel bármikor igazoltathatják őket a területi hadkiegészítő parancsnokság munkatársai, akik a frontszolgálatra irányítják a hadköteleseket. Egy nagyszabású akcióban az ukrán hatóságok most több mint száz állampolgárt gyanúsítottak meg, akik különböző módszerekkel próbálták elkerülni a katonai behívást.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 17:31
Az SZBU akcióban Forrás: AFP
Ukrajnában új, a katonai szolgálat elkerülésére irányuló rendszereket tártak fel a Guardian elnevezésű nagyszabású különleges művelet hatodik szakaszának részeként. Az ügyben 110 civil és katonai személy ellen adtak ki gyanúsítást. A nyomozók szerint a gyanúsítottak hamisított orvosi igazolásokat, valamint olyan dokumentumokat használtak, amelyek azt állították, hogy fogyatékkal élő hozzátartozókról kell folyamatosan gondoskodniuk – számolt be cikkében az Rbc.

Az ukrán SZBU és TCK emberei egy nagyobb akció keretén belül kutatják fel a sorozás elől bújkálókat
Az ukrán SZBU és TCK emberei egy nagyobb akcióban kutatják fel a sorozás elől bujkálókat. Fotó: AFP

Ezekkel a dokumentumokkal próbáltak halasztást kapni a mozgósítás alól vagy idő előtt megszüntetni a katonai szolgálatukat. A vizsgálatok során a rendvédelmi szervek több esetben megállapították, hogy azok a személyek, akikről állítólag gondoskodtak, nem rendelkeztek igazolt fogyatékossággal vagy nem szorultak állandó segítségre. Más esetekben az orvosi nyilvántartások tartalmaztak valótlan adatokat a hadköteles korú férfiak egészségi állapotáról.

Emellett olyan eseteket is feltártak, amikor katonai személyek fiktív igazolások felhasználásával nemcsak megszüntették a szolgálatukat, hanem jogellenesen állami kifizetésekhez is jutottak. Összesen 128 házkutatást tartottak Ukrajna húsz régiójában, anyomozás során készpénzt, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, orvosi bélyegzőket, hamisításra utaló dokumentációt, valamint kézzel írt jegyzeteket foglaltak le.

 

Egy ukrán akár tíz év börtönnel is fizethet, ha életben akar maradni

A gyanúsítottak cselekedeteit az ukrán büntetőtörvénykönyv több cikke alá sorolták, köztük az államhatáron történő személyek illegális átszállítását, a katonai szolgálat és a mozgósítás elkerülését, a katonai egységből való engedély nélküli távollétet, az okirat-hamisítást és a csalást. Egyes tényállások esetében a kiszabható büntetés akár tíz év szabadságvesztés is lehet.

Olyannyira menekülnek a besorozás elől az emberek, hogy arra komplett iparág épült

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Nemzeti Rendőrség nemrég négy, különböző ukrajnai régiókban működő sorozáselkerülési hálózatot számolt fel. A gyanúsítottak között szerepel a Védelmi Minisztérium egyik tisztviselője is. Egy másik rendszert Kárpátalján lepleztek le. Ott egy toborzó- és hadkiegészítő központ alkalmazottja három-négyezer dollárért segítette a sorozottakat megszökni a toborzóközpontból. Jelenleg nyolc év börtönbüntetés fenyegeti. Az odesszai régióban pedig letartóztatták a megújított orvosi és szociális szakértői bzottság vezetését. Ők orvosi igazolásokat hamisítottak.

 

Borítókép: Az SZBU akcióban (Fotó: AFP)

