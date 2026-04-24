Minden drágul, de Brüsszel még rá is tesz egy lapáttal

Európa gazdasága komoly kihívásokkal küzd: magas energiaárak, gyenge növekedés és erősödő nemzetközi verseny nehezíti a vállalatok helyzetét. Ennek ellenére az Európai Bizottság és több tagállam – köztük Ausztria – továbbra is a szén-dioxid-kibocsátás drágítására építi politikáját, ami újabb terheket róhat a lakosságra és a gazdaságra.

Forrás: Exxpress2026. 04. 24. 4:02
Ausztria külön utat jár ebben a kérdésben. A nemzeti szabályozás alapján a szén-dioxid-kibocsátás után fizetendő díj tonnánként 55 euró, ami közvetlenül beépül az üzemanyagok és az energia árába. 

Emellett az osztrák repülőterekről induló járatok után különadót is fizetni kell, ami tovább növeli a repülés költségeit.

Brüsszel közben még tovább szigorít

Az uniós rendszerben fokozatosan csökkentik az ingyenesen kiosztott kibocsátási kvótákat, különösen a légi közlekedésben. 2026-tól a légitársaságoknak már teljes mértékben meg kell vásárolniuk a szükséges kvótákat, ami várhatóan jegyáremelkedéshez vezet.

Ráadásul újabb terhek jöhetnek a háztartások számára is. Az EU egy új kibocsátáskereskedelmi rendszert vezetne be az épületek és a közlekedés területén, amely a becslések szerint éves szinten több száz euróval növelheti az átlagos háztartások kiadásait, elsősorban a dráguló fűtés és üzemanyag miatt.

A növekvő költségek miatt egyre erősebb az ellenállás. Több tagállam – köztük közép-európai országok – már a szabályok enyhítését vagy elhalasztását sürgeti, miközben a légitársaságok is figyelmeztetnek: a túlzott terhek versenyhátrányba sodorhatják az európai piacot.

A kerozinsokk már az ipart sújtja

A helyzetet tovább súlyosbítja a geopolitikai feszültség. Az iráni konfliktus miatt bizonytalanná vált energiaellátás és a kerozin árának emelkedése már most is komoly terhet jelent a légi közlekedésnek. Így egyszerre jelenik meg a piaci drágulás és a politikai áremelés hatása.

Mindez azt eredményezheti, hogy a korábban megszokott olcsó repülés fokozatosan eltűnik, és a közlekedés, valamint az energiahasználat általánosságban is drágábbá válik Európában.

