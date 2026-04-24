Minden drágul, de Brüsszel még rá is tesz egy lapáttal

Ausztria külön utat jár ebben a kérdésben. A nemzeti szabályozás alapján a szén-dioxid-kibocsátás után fizetendő díj tonnánként 55 euró, ami közvetlenül beépül az üzemanyagok és az energia árába.
Emellett az osztrák repülőterekről induló járatok után különadót is fizetni kell, ami tovább növeli a repülés költségeit.
Brüsszel közben még tovább szigorít
Az uniós rendszerben fokozatosan csökkentik az ingyenesen kiosztott kibocsátási kvótákat, különösen a légi közlekedésben. 2026-tól a légitársaságoknak már teljes mértékben meg kell vásárolniuk a szükséges kvótákat, ami várhatóan jegyáremelkedéshez vezet.
Ráadásul újabb terhek jöhetnek a háztartások számára is. Az EU egy új kibocsátáskereskedelmi rendszert vezetne be az épületek és a közlekedés területén, amely a becslések szerint éves szinten több száz euróval növelheti az átlagos háztartások kiadásait, elsősorban a dráguló fűtés és üzemanyag miatt.
