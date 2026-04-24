Minden drágul, de Brüsszel még rá is tesz egy lapáttal

A növekvő költségek miatt egyre erősebb az ellenállás. Több tagállam – köztük közép-európai országok – már a szabályok enyhítését vagy elhalasztását sürgeti, miközben a légitársaságok is figyelmeztetnek: a túlzott terhek versenyhátrányba sodorhatják az európai piacot.

A kerozinsokk már az ipart sújtja

A helyzetet tovább súlyosbítja a geopolitikai feszültség. Az iráni konfliktus miatt bizonytalanná vált energiaellátás és a kerozin árának emelkedése már most is komoly terhet jelent a légi közlekedésnek. Így egyszerre jelenik meg a piaci drágulás és a politikai áremelés hatása.

Kerozinhiány (Fotó: AFP)

Mindez azt eredményezheti, hogy a korábban megszokott olcsó repülés fokozatosan eltűnik, és a közlekedés, valamint az energiahasználat általánosságban is drágábbá válik Európában.