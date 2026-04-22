Dua Lipa egy ukrán katonai egységnek segített

A híradások szerint a jótékonysági akciót a sztár saját, Service95 nevű lifestyle-projektjén keresztül szervezték meg. Ez a platform eredetileg teljesen hétköznapi célokat szolgált: utazási blogokat, exkluzív könyvajánlókat és ismert emberekkel készült interjúkat gyűjtött össze a rajongók számára.

Most azonban a háborús gépezet fogaskerekévé vált, hiszen a kampány során a követőktől összegyűlt pénzből egy evakuációs terepjárót vásároltak, amelyet már át is adtak az ukrán alakulatnak – közölte az ukrán Espreso televízió.