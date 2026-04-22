Dua Lipajótékonysági akcióorosz-ukrán háború

Dua Lipa egy ukrán katonai egységnek segített

Nem akárkitől kapott segítséget az egyik ukrán alakulat. A koszovói származású, brit popcsillag, Dua Lipa egy ukrán orvosi zászlóalj számára szervezett gyűjtést, amelyből egy evakuációs feladatokra szánt terepjárót vásároltak a frontra.

2026. 04. 22. 23:09
Dua Lipa énekesnő Fotó: Etienne Laurent Forrás: MTI/EPA/Etienne Laurent
Sikeres adománygyűjtést bonyolított le Dua Lipa koszovói származású brit énekesnő. Az ukrán fegyveres erők kötelékébe tartozó Első Különálló Orvosi Zászlóalj a közösségi médiában számolt be az énekesnő (aki nemrégiben hivatalosan is megkapta a koszovói állampolgárságot) jótékonysági akciójáról.

Fotó: THENEWS2, M10S Forrás: NurPhoto

A híradások szerint a jótékonysági akciót a sztár saját, Service95 nevű lifestyle-projektjén keresztül szervezték meg. Ez a platform eredetileg teljesen hétköznapi célokat szolgált: utazási blogokat, exkluzív könyvajánlókat és ismert emberekkel készült interjúkat gyűjtött össze a rajongók számára.

Most azonban a háborús gépezet fogaskerekévé vált, hiszen a kampány során a követőktől összegyűlt pénzből egy evakuációs terepjárót vásároltak, amelyet már át is adtak az ukrán alakulatnak – közölte az ukrán Espreso televízió.

A katonai beszámolók alapján a járművet a legveszélyesebb harci zónákban vetik be, feladata elsősorban a sebesült katonák kimenekítése és az egészségügyi evakuáció lesz.

