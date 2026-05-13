orosz–ukrán háborúUkrajnadróncsapás

Ukrán drónok csaptak le egy kikötőre Oroszországban, fekete füst gomolyog

A szemtanúk beszámolói szerint több robbanást is lehetett hallani az éjszaka a helyszínen. Az ukrán haderő a feltételezések szerint a Krasznodari határterület egyik kikötőjét támadta, azonban hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett egyik fél részéről sem.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 10:41
Fotó: HANDOUT Forrás: 2026 Planet Labs PBC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A NASA tűzfigyelő műholdas rendszere egyébként megerősíteni látszik az értesüléseket. A Krasznodari katonai igazgatóság ugyan jelezte, hogy egy meg nem nevezett telephelyen tűz ütött ki, azonban a támadás tényét nem erősítették meg. Az elmúlt hetekben a Krasznodari határterület olajinfrastruktúráját többször is ukrán drónok vették célba.

A csapások egy szélesebb körű kampány részét képezik, amelynek célja Moszkva olaj- és gázbevételeinek csökkentése. 

Az elmúlt időszakban Ukrajna rendszeres és kiterjedt csapásokat hajtott végre a az orosz olaj- és gáz infrastruktúra ellen. Április közepe és május eleje között Tuapsze, amely a Fekete-tenger partvidékének egyik legnagyobb olajfinomítójának és exporttermináljának ad otthont, szisztematikus támadásokkal nézett szembe. 

Moszkva ugyan igyekszik a támadásokat bagatellizálni, azonban az elemzők szerint Ukrajna négyhavi csúcsot döntött, és az elmúlt időszakban huszonegy sikeres támadást hajtott végre a tengeri és szárazföldi olaj- és gázinfrastruktúra ellen. 

 

Borítókép: Műholdfelvétel a tuapszei olajfinomítót ért támadás utáni tűzről (Fotó: AFP) 

add-square Orosz–ukrán háború

Itt a fordulat: Moszkvába látogathat az amerikai elnök, Trump szerint közel a béke

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu