A kultúra a legjobb védőoltás a szellemi járvány ellen

– Több mint öt éve indult el az M5 kulturális csatorna, amely mától megújult. Mi indokolta az újradefiniálását? Közrejátszott ebben, hogy a pandémia idején gyökeresen megváltoztak a kultúrafogyasztási szokásaink?

Dobos Menyhért: 2016. szeptember 18-án indult el Magyarország legújabb közszolgálati csatornájaként az M5, amely egységes arculatával és jól követhető tartalmaival a tudás és a művészetek igazi tárháza lett. A megújuló csatorna hitvallása, hogy közelebb hozza a tudomány minden területét, a magyar kultúra legjavát, valamint az élethosszig tartó tanulás eszméjét a nézőhöz, emellett használható ismereteket kínál mindennapi életünkhöz. Műsoraival támogatja és reprezentálja a magyar kulturális és tudományos élet eseményeit.

Bán János: A kultúrafogyasztási szokások folyamatosan változnak, mind gyorsulóbb ütemben, ám az M5 küldetése nem az, hogy ezeket a változásokat divathullámokként állandóan kövesse. Természetesen műsorválasztékunk összeállítására hatással van az, hogy miként változik a nézők igénye, de mi éppen azt szeretnénk, hogy az új értékek a hagyományos, klasszikus értékekkel együtt jelenhessenek meg.

Az M5 fontos szerepet tölt be abban, hogy értékalapú műsorokat adhassunk azon nézőinknek, akik a felgyorsult, globalizálódó választékát kínáló információs szupersztrádán nem szeretnék elfelejteni, honnan jöttünk és hová tartunk.

– Megújulva térnek vissza a képernyőre a már jól ismert műsorok.

B. J.: Az M5 talán legnépszerűbb magazinja az Ez itt a kérdés. Meggyőződésünk szerint magas színvonalú beszélgetések, olykor akár viták formájában tudunk kultúrpolitikai, történelmi, tudományos kérdésekbe betekintést adni meghívott szakértők által. Ez a műsorunk folyamatosan formálódik, de lényegét tekintve szeretnénk megőrizni mindazt, ami miatt nézőink szeretik: a jó témaválasztékot, a hozzáértő meghívottak széles körét és az élvezetes beszélgetéseket. Ehhez a magazinhoz kapcsolódik a vasárnap esténként jelentkező Kommentár Klub, melyben meghívott vendégeink az időnként komolyabb optikát igénylő jelenségekről beszélgetnek, összefüggésekbe helyezve az elszigetelt, de irritáló eseményeket, nemzetközi összehasonlítások révén. A kultúra napi aktuális történéseiről szóló műsorunk Agenda címmel kerül mostantól képernyőre. Mindenképpen meg kell említenünk a megújuló Librettó című napi magazinunkat, ami a hazai kulturális élet rezdüléseire reflektál izgalmas forgatott anyagokkal és élvezetes beszélgetésekkel.

– Úgy tudom, hogy új műsorokkal is várják a nézőket. Bővebben mit lehet ezekről tudni, milyen témákra fókuszálnak?

D. M.: Általánosságban az a célunk a megújuló műsorokkal és magával az M5 csatornával, hogy a modern magyar közszolgálatiság egyik jelképe legyen a jövőben, amely biztosítja az esélyegyenlőséget, azaz a hozzáférés lehetőségét a kulturális közkincseinkhez.

Egyúttal olyan kulturális ­missziót teljesít, amely egyszerre lesz hasznos a nézőknek, egyszerre szolgálja az egyetemes magyar és európai kultúra reprezentációját és eközben ­szórakoztatóan biztosítja személyes életünkben a továbbtanulás, a fejlődés és a művelődés lehetőségét.

B. J.: Három új műsorunk a most erősítendő küldetésünk ­célkitűzéseit szolgálja. Amióta átvettem a csatorna vezetését, igyekszünk az M5 tudományos, ismeretterjesztő kínálatában több történelmi témát megjeleníteni.

Az új, M5 História című heti magazinunk, mely szombatonként jelentkezik, színes, izgalmas formában tárja majd a nézők elé mindazt, ami történelemtudományunk hétköznapjaiban kérdésként, vitaként megjelenik.

Olyan témákat is felvonultatunk ebben az új magazinban, mely nézőink figyelmét egy-egy korra, történelmi eseményre irányítja rá. Mindezt igyekszünk úgy képernyőre varázsolni, hogy nézőink szórakozva kapjanak érdemi információkat.

A magyar nők című másik új sorozatunk a magyar múlt kiemelkedő nőalakjainak állít emléket;

az Árpád-házi szentektől a modern kor különböző területein maradandót alkotó úttörőin át.

A Kunszt című magazinunkban– régi adósságot törlesztve – a hazai képzőművészet aktuális eseményeit ismerhetjük meg,

megszólaltatva a legkiválóbb alkotókat, bemutatva a legnívósabb műhelyeket.

Bán János csatornaigazgató és Dobos Menyhért vezérigazgató szerint mindenekelőtt a magyar kultúra korszerű megjelenítése a missziójuk Fotó: Teknős Miklós

– Az M5 online tere sem marad ki a megújulásból. Oda milyen tartalmak készülnek?

B. J.: Arra próbálunk összpontosítani, hogy az a hatalmas információmennyiség, ami napi működésünk során létrejön, a lehető legcélravezetőbb formában jelenhessen meg az online térben. A korábbinál ez nagyobb kihívást jelent, hiszen ma már nem minden esetben elég a képernyőn megjelenő anyagokat változtatás nélkül kitenni az internetre. Más szemlélettel, fiatalosabban összeállított tartalmakat szeretnénk minél nagyobb számban és minél jobb minőségben elkészíteni.

– A képzőművészet, történelem, kultúrpolitika, zene, irodalom, színház és tudomány mellett az ismeretterjesztést is jobban hangsúlyozzák a jövőben. Mindez miben fog megnyilvánulni?

B. J.: Multiverzum című ismeretterjesztő műsorunk változatlan formában folytatódik, de a magazinban szeretnénk nagyobb teret engedni a szórakoztató és közérthető tudományos kísérleteknek. Természetesen az ismeretterjesztés eszköztára folyamatosan megújulóban van, a történelmi tematika erősítése mellett éppen ezért továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk a minőségi természetfilmek korábbinál jobb műsorsávokban történő megjelenítését. Magyarország és a világ természeti csodáit bemutató filmjeink stabil nézőközönsége is jól jár a mostani megújulással. S persze továbbra is szeretnénk minél több olyan dokumentumfilmet műsorra tűzni, amely korábban alig ismert, vagy csak egy szűk réteg által ismert témáról szól, rendkívül magas minőségben. Most karácsonykor ilyen film volt A bereki ember című, Fekete István életét feldolgozó dokumentumfilm, és idén saját gyártásban is szeretnénk hiánypótló dokumentumfilmeket forgatni.

– Az M5 választéka igen erős volt játékfilmek terén is, jószerével már csak itt lehetett minőségi, európai filmeket megnézni. Milyen változások várhatók a filmes kínálattal kapcsolatban?

B. J.: Jelentősen erősítettük filmes kínálatunkat is.

Hétfőnként sikeres televíziós sorozatokkal kezdjük a hetet. Elsőként A Mediciek hatalma című történelmi szériával.

Január 6-tól indítjuk új filmes válogatásunkat esténként; először egy olyan összeállítással, amely azt mutatja be, milyen magas színvonalon, színesen foglalkozik a lengyel történelem kiemelkedő eseményeivel a lengyel filmművészet. A klasszikus, Sienkiewicz-történetektől a közelmúlt megrendítő eseményeiig sok mindent megtalálunk ezen a palettán. Később szeretnénk a többi, a térségben velünk együtt élő nép filmművészetéből is ízelítőt adni, különös tekintettel a történelem megjelenítésére. Ezek a filmek nemcsak példát és inspirációt adhatnak a hazai alkotók számára, de hisszük, hogy nagyban segíthetik az együtt élő Kárpát-medencei, térségbeli népek közti megértést is. Emellett indulunk egy kiváló, friss francia filmes válogatással és egy sikeres, díjnyertes műveket bemutató sorozattal is.

– Összefoglalnák röviden, hogy ennek a rendkívül sokszínű csatornának mi a küldetése a XXI. században?

D. M.: Csoóri Sándor az irodalomról és a kultúráról a következőket mondta:

Korunk szellemi, lelki, politikai járványaival szemben éppúgy védőoltással kellene védekeznünk, mint a pestis ellen. Ennek a szellemet-lelket védő módszernek óriási előnye lenne a vírusok révén terjedő bajokkal szemben, mint az elidegenedés, a világméretű közöny. Nem kell újabb ellenszereket kitalálni, mert hihetetlen védőszer halmozódott fel évezredek óta, és ezt a szérumot úgy nevezzük, hogy kultúra.

Ennek a gondolatiságnak a terjesztője kell legyen az M5.

B. J.: Mindenekelőtt a magyar kultúra megjelenítése a missziónk.

Múltbéli, mondhatni örök értékeink és a jelen alkotóinak folyamatos bemutatása.

A kultúra, a kultúrpolitika aktuális, izgalmas kérdéseinek kibeszélése, ismeretterjesztés és nem utolsósorban a minőségi szórakoztatás. Összetett feladat ez, de hiszünk abban, hogy egy önmaga értékeivel tisztában lévő, nemzeti öntudattal bíró közösségnek szüksége van arra, hogy ezeket az értékeket folyamatosan szem előtt tarthassa és megélhesse.

Borítókép: Bán János és Dobos Menyhért (Fotó: Teknős Miklós)