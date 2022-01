A sivatag szörnyeitől a bűnvezér trónjáig

Boba Fett színre lépése óta a Csillagok háborúja-univerzum egyik legnépszerűbb figurájává vált, ami leginkább azért érdekes, mert karaktere – a galaxis legrettegettebb, legendás fejvadásza – annak idején mellékszereplő volt: a Birodalom visszavág (1980) és A jedi visszatér (1983) című epizódokban alig néhány jelenetet kapott, a szövegkönyv mindössze négy sort juttatott neki.

Vonzereje éppen abban rejlett, amit e szűk keretek között is megmutathatott magából: elszántságában és titokzatosságában, mely utóbbit – szűkszavúsága mellett – az okozta, hogy tetőtől talpig páncél borítja, így a nézők egy másodpercre sem pillanthatták meg az arcát.

Aztán 2019-ben elkezdődött a Jon Favreau sorozata, A mandalori, melynek Din Djarin nevű főszereplője ugyanúgy a Mandalore-t vallja otthonának, ugyanúgy fejvadász és ugyanúgy páncélt visel, mint a Han Solót kézre kerítő és Jabbához szállító társa. A mandalori tulajdonképpen nem volt más, mint a Disney válaszreakciója a Boba Fett karakterét övező rajongói érdeklődésre és szeretetre – és miután a széria kiugróan sikeresnek bizonyult, nem volt akadálya, hogy az ihlető figura megkapja a maga spin off-ját, vagyis alsorozatát, melynek immár ő a főszereplője.

A hét részesre tervezett Boba Fett krónikái első epizódja december végétől elérhető a Disney+ kínálatában. Forgatókönyvírója az alapszériát megalkotó Jon Favreau, rendezője az a Robert Rodriguez, aki a kilencvenes évek közepén a Desperado és az Alkonyattól pirkadatig című filmekkel indította el hollywoodi karrierjét.

A központi karaktert az Egykoron harcosok voltak (1994) című drámában feltűnt Temura Morrison formálja meg. A Csillagok háborúja második epizódjában (A klónok támadása, 2002) még Boba apját, Jango Fettet alakította – de mert a történet szerint a fiú az apja tökéletes klónja, e választás nem meglepő.

A tévésorozat nyitó epizódja – Idegen egy idegen földön – két idősíkon játszódik: a múltban és a jelenben. Előbbiben csaknem rögtön kiderül, hogy a fejvadász hogyan jutott ki a Sarlacc gyomrából. A Jedi visszatér emlékezetes jelenetében ugyanis beleesett a sivatag felszíne alatt tanyázó óriásféreg szájába, és bár az azóta megjelent könyvek, képregények, videojátékok egyértelművé tették, hogy sikerült kiszabadulnia, eddig nem tudhattuk, hogyan – hiszen csakis az itt, a Boba Fett krónikáiban elénk tárt megoldás számít kanonikusnak.

Csakhogy Favreau nem gondolta túl e jelenetet. A sokak által várt – és fontosnak, jelentősnek, de legalábbis bonyolultnak tűnő – menekülés az ő verziójában meglehetősen egyszerű, úgyhogy a nézőben felvetődik: nem lehetséges, hogy eme – más szerzők elbeszélésében már-már eposzi jelentőségűvé emelt – esemény többet érdemelt volna kilencven röpke másodpercnél? De így vagy úgy: azáltal, hogy visszajutott a felszínre, nem értek véget a címszereplő megpróbáltatásai, épp ellenkezőleg...

A jelenben játszódó szál ugyanakkor azt tárja elénk, ahogy Boba megpróbálja megszilárdítani a helyzetét Tatuin al- és felvilágában. Ugyanis – amint az A mandalori második évadát lezáró képsorokból kiderült – „átvette” Jabba vállalkozását, vagyis a bűnszervezetet, amit addig a hájas hutt irányított. A színtér egyéb szereplői persze nem nézik jó szemmel a ténykedését, így nemsokára szembesülhet rosszallásuk határozott következményeivel...

A készítők érezhetően ügyeltek rá, hogy minél szorosabbra fonják a középtrilógiát és a sorozatot összekötő szálakat. A Tatuin az a bolygó, ahol Luke Skywalker felnőtt, így a széria első részében újra találkozhatunk a planétát benépesítő lényekkel: a tüstkénkedő jawákkal, a bhantakháton utazó buckalakókkal, a disznópofájú, agyaras gamorrai őrökkel...

De mi a helyzet a világ továbbépítésével, és az új elemek bemutatásával, amit egyetlen folytatás sem mellőzhet anélkül, hogy puszta utánérzéssé, vagy újabb bőr lenyúzására irányuló kísérletté ne válna?

Nos, a múltban játszódó jelenetekben bepillantást nyerhetünk a sivatagi nomád törzsként ábrázolt buckalakók egyes szokásaiba, vagyis – legalább részben – kezd megmutatkozni a kulturális karakterük. Emellett két új lény is felbukkan: egy meglehetősen gyenge CGI-jal életre keltett – egy sárkánygyík és egy kutya jellegzetességeit magán viselő – négylábú, valamint egy sokkarú, hüllőszerű szörnyeteg.

Ez utóbbi leginkább Ray Harryhausen (iskolát teremtő, legendás amerikai animátor és trükktechnikus) ’81-es filmjében, a The Clash of the Titans-ben feltűnt rémségre hasonlít, Rodriguez és csapata tehát feltehetőleg a mester előtt szeretett volna tisztelegni a szerepeltetésével.

A jelen eseményeit bemutató részekben kétszer is damjó-nak szólítják Fettet. A damjók a feudális Japán tartomány- és hadurai voltak, figurájuk gyakran felbukkan Akira Kuroszava filmjeiben – például az 1958-as Rejtett erődben is, amely Lucas egyik inspirációs forrása volt a ’77-es rész megalkotásához.

E megnevezés szerepeltetésével a készítők tehát fejet hajtottak a világot teremtő Csillagok háborúja – Egy új remény előtt, emlékeztetve rá, hogy a Csillagok háborúja-univerzum egyes építőelemei a Távol-Keletről származnak –, másfelől érthetővé tették, hogy a cselekmény egy pontján miért kerülnek elő nindzsákra emlékeztető fegyveresek.

A világépítés tehát az alapok felidézésével épphogy elkezdődött, ami – tekintve, hogy valaminek az elején járunk – nem igazán zavaró. Az már inkább, hogy a készítők mintha haboztak volna elkezdeni Fett karakterének árnyalását, holott a széria egyértelműen róla szól, elvárható tehát, hogy – az alakját övező titokzatosságot eloszlatva – bemutassa az embert a páncél alatt.

Ehhez képest leginkább olyanokat tudunk meg róla, amikkel eddig is tisztában voltunk, és már-már közhelyszámba megy, ha róla van szó: kemény, ugyanakkor méltóságteljes figura; nagy küzdő és alapvetően túlélő típus; leginkább a saját törvényei szerint éli az életét, satöbbi.

A motivációiról – miért adta fel korábbi életét, miért bocsátkozik alvilági üzelmekbe azon a bolygón, amit leghíresebb neveltje, Luke Skywalker azért akart elhagyni, mert túlságosan unalmas, jelentéktelen és félreeső hely? – azonban semmi sem derült ki, holott egy hétrészesre tervezett széria esetében nem szerencsés túlságosan sokáig halogatni a legfontosabb válaszok előkészítését.

És hogy mi várható a továbbiakban, vagyis vélhetően miről szól majd a hátralévő hat rész?

A legkézenfekvőbb feltételezés, hogy a készítők mindkét megkezdett szálat végigviszik. Megtudhatjuk, hogy a múltban milyen események vezettek odáig, hogy a fejvadász Jabba trónjára tört, és a jelenben mit tud kihozni a helyzetéből – talán az egész bolygó alvilágának fejévé válik, talán túlterjeszkedik a planétán, és bekapcsolódik a birodalmi politikába?

Egyelőre nem tudhatjuk, annyi mindenesetre világosnak tűnik: míg A mandalori leginkább űrwesternként határozható meg, addig leágazása – az első rész alapján – a fantasy/kalandtörténetek ismertetőjegyeit viseli magán, és a bűnügyi zsáner irányába mozdul el.

A legnagyobb kérdés persze az, hogy végeredményben – vagyis a Csillagok háborúja univerzumában betöltött szerepét, jelentőségét tekintve – minek bizonyul majd a Boba Fett krónikái? Előételnek, amivel az alkotók csupán a rajongók étvágyát kívánják fokozni a főfogás, A mandalori harmadik évadának elkészültéig? Vagy önmagában is élvezhető, ízletes csemegének? Még néhány epizód, és kiderül.

A nyitó rész mindenesetre élvezhető, de kissé lagymatag kezdés. A rajongók számára nyilván nem kérdés, követik-e a szériát, vagy sem, de ami a nagyközönséget illeti: az Idegen egy idegen földön kevés olyasmit kínál, ami miatt kihagyhatatlannak lehetne tartani.

(Boba Fett krónikái/The Book of Boba Fett. Színes amerikai sci-fi/kalandsorozat, nyitó epizód, 38 perc. Rendezte: Robert Rodriguez, 2021. Elérhető a Disney+ kínálatában.)

A zene fülbemászó főtémája ITT hallgatható meg. ITT pedig a sorozat hivatalos, angol nyelvű előzetese látható.

Borítókép: A titokzatos Boba Fett (InterCom )