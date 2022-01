Golyóstolltól a nanotechnológiáig

A Ganz Villamossági Művek egykori épülete ad helyet hatezer négyzetméteren az Álmok álmodói 20 – Világraszóló magyarok, világformáló találmányok című kiállításnak, amely hatszáz egykori lángelme felfedezését mutatja be, melyek nagyrészt ma is életünk meghatározó elemei, mint Szent-Györgyi Albert C-vitaminja, melynek felfedezését Nobel-díjjal jutalmazták. Olyan egyedülálló találmányok is helyet kapnak, mint Kempelen Farkas beszélőgépe, amely korát lényegesen megelőzte.

Természetesen nem maradhatnak ki azok a vívmányok sem, amelyek nélkül ma nem lenne teljes az életünk, mint a biztonsági gyufa, a golyóstoll, a poroltó, a transzformátor vagy éppen a vízóra, de fény derül arra is, hogy a magyar géniuszok milyen nagy szerepet játszottak az elektromos autózás létrejöttében, az atomenergia hasznosításában, a napenergia felhasználásában vagy a számítógépes technológiában. A precíziós gazdálkodás és a vertikális farmok is terítékre kerülnek a mezőgazdaság témakörében.

Megelevenedik ugyanakkor a vasúthálózat fejlődése, hangsúlyt kapnak az orvoslást és élettudományokat előrelendítő innovációk, de még a nanotechnológia magyar eredményei is.

Jelenkorunk kérdései és megoldásai is szerephez jutnak, leginkább a koronavírus elleni harc, a hálózatelmélet és az űrtechnológia területén.

A matematika, a repüléstudomány és az űrkutatás kimagasló magyar hozzájárulásait VR- és dómvetítés ismerteti majd.

A kiállítás célja, hogy bemutassa az innováció és a tudomány kiemelkedő szerepét, s hogy mindezzel példát mutatva ösztönözze a jövő feltalálóit. Dankó Virág, a kiállítást megvalósító Millenáris ügyvezető igazgatója szerint a magyarság kiemelkedő eredményekkel rendelkezik a problémamegoldó újítások terén, amellyel a világ fejlődéséhez is jelentősen hozzájárult.

Szeretnénk inspirálni a fiatalokat, a jövő gondolkodóit. Izgalmas, interaktív látványterekkel készülünk, hogy ezzel is közelebb hozzuk a tudományos világot a látogatókhoz

– nyilatkozta a tárlatról.

A kiállítás a húsz évvel ezelőtt megvalósult Álmok álmodói című tárlat hagyományaira épül, amely egyébként hazánk leglátogatottabb időszaki kiállítása volt. A nyomdokaiba lépő Álmok álmodói 20 – Világraszóló magyarok, világformáló találmányok pedig a Millenáris eddigi legnagyszabásúbb rendezvénye lesz.

