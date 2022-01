Magyar bokrétások és pántlikások Dubajban

A pandémia miatt két évet kellett várni a verseny döntőjére, ahol hetvenegy produkció, mintegy százharminc gyermektáncos közül választották ki a legkiemelkedőbbeket, akik elnyerték a bokrétás, illetve a pántlikás táncos címeket. Közülük került ki az a huszonegy fiatal – tizenkét fiú és kilenc lány –, akik Dubajba utaznak a világkiállításra.

Sikentáncz Szilveszter táncpedagógus, koreográfus, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke az általa megálmodott és színpadra állított műsorral kapcsolatban elárulta, hogy egy meglepetésprodukcióval is készülnek, amelynek során három kiváló előadó nem csupán táncosi, de prímási tehetségét is bemutatja.

Az expó impozáns nagyszínpadán történő egyórás fellépésen kívül a csapat még háromszor lép színpadra más helyszíneken, illetve készülnek egy villámcsődület-szerű előadással is, amely a jelenlegi járványügyi korlátozásoknak megfelelően inkább szintén bemutató lesz, mint flashmob – mondta el az egyesület elnöke.

A gyermeknéptáncosok országos fesztiválja harmincéves múltra tekint vissza, s a tehetséggondozás legmagasabb formája, ami a gyermeknéptáncot illeti. Számos mára kiemelkedő hivatásos táncos, táncpedagógus, koreográfus itt mutatkozott be gyermektáncosként.

Sikentáncz Szilveszter szívügyének tekinti az utángondozást is, hogy a most bemutatkozó fiatal tehetségek a jövőben Magyarország meghatározó művészeivé, oktatóivá válhassanak. A tervek között szerepel, hogy a világkiállításra készült produkciót itthon is bemutassák, akár országos turné keretei között is.

Az egyesület elnöke volt az ötletgazdája a Mesterek és tanítványok című online pályázatnak is, amely során a gyermektáncosok mestereikkel mutathattak be néptáncos, népzenei, népdalénekesi produkciókat.

– A mintegy kétszáz beküldött videóanyagból legalább százötven rendkívül erős volt szakmai szempontból – mondta el. A kezdeményezés annyira sikeresnek bizonyult, hogy egy gálaműsort is terveznek hozzá kapcsolódóan márciusban a Hagyományok Házában, ahol elképzelhető, hogy a dubaji műsort is láthatja a közönség.

Május végén azonban biztosan bemutatják az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület és a Hagyományok Háza országos gyermeknapján, amely a népművészet jegyében telik majd.

Idén júniusban pedig ismét megrendezik a szólótáncfesztivált Szarvason, amely immár a tizenötödik lesz.

– Jönnek az új tehetségek, akiknek szintén szeretnénk lehetőséget biztosítani – emelte ki az elnök, akitől azt is megtudtuk, hogy a Mester és tanítványok kezdeményezésére Bagossy Norbert, a Fonogram-díjas Bagossy Bro­thers Company alapító-énekese is felfigyelt rájuk a Highlights of Hungary 2021 nagyköveteként.

Sikentácz Szilveszter szerint nagy szó, hogy idén a népművészet is teret nyert a legkiválóbb magyar teljesítményeket felvonultató programban.

Borítókép: Próbálnak az Örökség gyerekei (Fotó: Kispál Gábor)