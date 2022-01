Párkapcsolati tévutak labirintusa

A David és Stéphane Foenkinos testvérpár a párkapcsolati problémák női és férfi oldalát egyaránt górcső alá vette Szexfantáziák című 2021-es filmjükben. Nagyon érdekes, hogy

ez a mozi végre kimondja, a fantáziáknak a fantáziák világában a helyük.

Ezzel a gondolattal szembemegy korunk trendi szellemi irányzataival, amelyek azt mondják, hogy valósíts meg mindent, ami eszedbe jut, és ne törődj se Istennel, se emberrel. A film bemutatja, hogy a párkapcsolatokat szétrombolja, ha szexuális fantáziák megvalósításába kezdenek a párok. Az alkotók meg is indokolják, miért, és persze ez a legizgalmasabb a moziban. Két oka van.

Az egyik, hogy ha egy házaspár úgy érzi, ellaposodott a szexuális élete, akkor általában a pár lelki szövetsége sérült. Sokszor előfordulhat, hogy némileg és időszakosan elhidegül egymástól férfi és nő, és ez a szexuális életben talán jobban észrevehető, mint a hétköznapi cselekvések rutinjában. Ám az is igaz, hogy ilyen problémák minden házaspár életében előfordulnak. Nem lehet elégszer hangsúlyozni egocentrikus világunkban, hogy normális az, ha nem mindig zökkenőmentes az élet. És azt sem lehet elégszer elmondani, hogy természetesen

nem az a megoldás bármilyen párkapcsolati problémára, hogy elválik, szakít egymással nő és férfi, hanem az, hogy a lelki egyensúlyt, a férfi-nő megbonthatatlan, ám igencsak sérülékeny szövetségét visszaállítják.

Hogy elkezdenek újra figyelni egymásra. A másik indok, miért nem érdemes megvalósítani a szexuális fantáziákat egyrészt az, hogy a valóságban ezek sokszor nevetségesekké válnak, másrészt az, hogy megszüntetik az intimitást. Ha pedig bárhogyan bekapcsolódik a külvilág egy férfi és egy nő intim életébe, akkor az – legalábbis ahogy a filmben is láthatják a nézők – kegyetlenül és szisztematikusan rombolja a párkapcsolatot. Másként: visszafordíthatatlanul tönkreteszi. A legtöbb esetben ugyanis azt látjuk a mozivásznon is, hogy aki fantáziái megvalósításába kezd, az nem bírja abbahagyni. Elveszti önmaga felett a kontrollt. Ilyen esetben nagyon hamar el lehet jutni oda, hogy a férfi vagy nő cserélhetővé válik, mert igazából eltárgyiasul. Elszomorító volt látni a filmben, hogy a fiataloknál ma már a normalitás, az intimitás a ciki, és mindent be kell vállalni, legalábbis akkor, ha az ember nem akar lúzer lenni. Másrészről viszont ez a film is arról szól, hogy ha nem akarja egy házaspár, hogy eltárgyiasuljanak egymás számára, akkor mindent meg kell tenniük, hogy megőrizzék testi és lelki intimitásukat. Korunk legveszélyesebb járványa az, hogy vírusként terjed valamiféle proli nyíltság. A közösségi oldalak is arról szólnak, hogy ki kell tenni mindent közszemlére.

Korunk embere összekeveri a szabadságot a szabadossággal.

Mindenesetre a Foenkinos testvérpár alkotása után a nézőnek elmegy a kedve attól, hogy megvalósítsa szexuális fantáziáját, de ahhoz viszont biztosan megjön, hogy életének intimitására kincsként vigyázzon, és ha döcög a párkapcsolat, akkor ne idiótaságokat találjon ki, hanem nézzen mélyen a párja szemébe.

Egymáshoz lélektől lélekig vezet az út.

Borítókép: Kelenet a Szexfantáziák című filmből (Fotó: Vertigo Média)