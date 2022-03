Itt forgott – Főszerepben Magyarország, 9. rész

A valójában Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Pálháza Telkiben lett megjelenítve. A tizedes oldalkocsis motorján fuvarozott fiúval először a mai napig látható kőkereszt mellett suhan el, amely a Rákóczi utca és Fő utca találkozásánál található. Később, a nyilas besorozást megakadályozó jelenetben Szíjjártó István (Pálos György) a Fő utcában pofozza fel az erőszakos leventeparancsnokot (Agárdy Gábor). Ezen a helyszínen most a község faluházát ismerhetjük fel.

A film záró képsorai, valamint a korábbi szovjet gyalogsági roham előrenyomulását bemutató jelenetek helyszíne a közigazgatásilag Budaörshöz tartozó budaörsi Kopárok fennsíkja, illetve a környezetében lévő Farkas- és Szekrényes-hegy.

A Budai-hegységhez tartozó Csíki-hegyek zegzugos vonulatai már a korábbiakban is számtalan magyar filmrendezőt megihlettek és elgondolkodtattak. A főleg dolomitból álló, sziklás, kopár vidék, hangulatos fenyvesekkel körbezárt része izgalmas forgatási terület. A Csíki-hegyek és Csillebérc által határolt Farkasvölgy körbezárt katlana számtalan magyar film külső helyszíne volt. A magányos pusztaságot, kietlenséget mutató dombok és völgyszerű képződmények olyan megjelenítést adtak egy-egy mindenkori jelenethez, melyek képesek voltak az évszaknak megfelelő dramaturgiai hangulat megidézéshez. Keleti Mártonnak is nagy valószínűség szerint ezért esett erre a választása.

Budaörsi Kopárok. Jelenet a filmben: 01:00:13-tól 01:05:55-ig Fotó: Basa Balázs/Názer Ádám

A tizedes meg a többiek története télen játszódik. A külső jeleneteknél végig érződik a csontig hatoló hideg.

Valahol a front mögött vagyunk, támadnak a felszabadítók, menekül a német hadsereg, a dezertált magyar katonák pedig kóborolnak a szétdúlt Magyarországon.

Az itt forgatott téli jelenetnek mai napig őrzi emlékét az az a dupla boltíves rom, mely egykor a MÁV pihenőházának maradványát jelzi. A turistaház az 50-es években még üzemelt, ám a forgatás idején már csak az épület nyomai voltak láthatók. Keleti Márton ezt valós díszletként beemelte a filmbe, és szétlőtt házikóként így illusztrálta a háborús környezetet. Itt volt felvéve az a jelenet, amikor egy bot végére fehér zászlót tűzve megadást jelez Szíjjártó István. A totálképben jól látható még a völgy túloldalán, a 365 méter magas Szekrényes-hegy tetején, az 1920-as évek végén felépített betonrámpa maradványa is, melyről egykor a vitorlázórepülőket indították.

A film végén a szintén díszletként felépített szovjet fogolytábor bejáratánál, a masírozó katonák mögött, feltűnik a régi repülő-oktatóbázis egykori főépülete. A völgyben egészen az 1980-as évek derekáig működött a vitorlázóklub, melyet a MÁV és csepeli repülőklub közösen üzemeltetett. Ennek tiszteletére emelték azt a két vitorlázószárnyat formáló emlékművet, mely nem messze az említett romos díszlet épület helyétől, a budaörsi Kopárok sziklás emelkedőjén áll.

A tizedes meg a többiek egy időtálló, kortalan filmklasszikus, melynek műfaja egyszerre dráma és bohózat, groteszk irónia és cinizmus. A háború okozta gyötrődéseket, ahol az ország fájdalmát egy személyben képviseli a magányos katona, a gyorsfutárként leginkább a zsoldot magának gondoló Molnár tizedes. Ahol az oroszok nemhogy a spájzot, de már a fővárost is bekerítették, ezért a túlélés érdekében mindent be kell vetni. Így érzi a néző és mi magunk is. Éppen emiatt könnyű azonosulni ezzel a szemlélettel.

