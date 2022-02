Itt forgott – Főszerepben Magyarország, 8. rész

Érdekesség, hogy a hely pár év múlva Makk Károly klasszikus alkotásában, az Egy erkölcsös éjszaka című filmjében szintén nyilvánosház.

A copf stílusú épület a kerület textiliparának emlékét őrzi. Az ipari műemlék ovális alakú emeletes házban egykoron selyemmanufaktúra működött. Az üzemben egészen az 1800-as évek elejéig dolgoztak, majd a pesti nagy árvíz után a Duna Gőzhajózási Társaság vásárolta meg. Ezután már csak lakóházként szolgált. A második világháborúban, az ostrom idején súlyosan megrongálódott, de az ötvenes években sikerült helyrehozni, eredeti homlokzatát is ekkor nyerte vissza. Végül az 1970-es évektől kulturális célokra kezdték használni. Volt itt könyvtár, szerkesztőség, és helyt adott kiállításnak is. A 80-as években az udvart üvegtetővel fedték be, így elnyerte mai arculatát. Manapság rendezvény házként funkcionál és látogatható.

Óbuda, selyemgombolyító. Jelenet a filmben: 00:07:27-től 00:08:01-ig Fotó: Basa Balázs–Názer Ádám

Huttinger mindenesetre itt tartózkodott, amikor Ede bácsi a többiekkel együtt rátalált a filmben. A villámléptű balösszekötő viharos gyorsasággal hagyja el a piroslámpás házat.

Útközben felveszik még Kövesit (Kern András), az örök tartalékot, aki éppen a burzsoázia érdekeiről tart politikai kiselőadást az egybegyűlt munkásosztálynak, igaz, nem nagy sikerrel. A betonhátvéd és egyben erőművész Miatoffot az Alexander cirkuszból hívja Minarik. Színes Géza csatlakozását, a milleniumi kisföldalatti, az akkor még működő állatkert állomás, a felszínre kivezető szakasznál látjuk. Ma már csak az itt látható Wünsch híd emlékeztet arra minket, hogy hajdanán a Csabagyöngye is erre járt. A jelenetben a favázas szerkezetű, hivatalos nevén Ferenc József földalatti villamos vasút kocsi látható, melyen nagy tömeg utazik, és a csapat ügyeletes rikkancsa, Színes rendületlenül fújja a friss hírt: „A nagy per! Melynek hősei, Hitler és Lunendorf.”

Majd megérkezünk végre a pályára. A pálya, amely valahol a városszélén, a határon is túl, ahová még út se nagyon vezet. Földborítású, egyenetlen, piszkos, néhány rozoga léc a lelátó, és egy viskószerű ház az öltöző. Ez a Csabagyöngye otthona. A forgatás helyszínét ma hiába is keresnénk Kőbányán, mert a Jászberényi út melletti területen ma lakópark áll. Ám 1973-ban még egy lepusztult, óriási méretű üres telek volt, közvetlen szomszédságában a kerület szemétégetőtelepével. Érdekesség, hogy ez korabeli városi falanszter adta Gyarmathy Lívia Ismeri a szandi mandit?, valamint Gazdag Gyula később betiltott filmjének, a Bástyasétány ’74-hez is a tökéletes hátteret. A külvárosi nihil poros szürkeségének valós megjelenése pontosan illeszkedett Sándor Pál elképzeléseihez. A rendezetlen környezet jól adta vissza, hogy a Csabagyöngye szedett-vedett csapatának sorsa csupán egy hajszálon és Minarik leleményességén múlik. A stáb felépítette a már említett öltözőépületet és a deszkából összeeszkábált egyszerű nézőteret. A háttérben feltűnő egykori téglagyári kémények pedig még jobban ráerősítettek arra az érzésre, hogy tényleg a világ végén vagyunk. Itt volt az a futballkapu is a filmben, melyen egy pisztoly lógott, utalva ezzel Robinsonra, a legendás angol kapusra, aki megfogadta, „ha egyszer bekapja…”

De térjünk vissza a városba, és nézzünk szét, még milyen helyszíneket találhatunk Minarik nyomában. Kerényi úr (Major Tamás) mint mecénás és filmszínház-tulajdonos, aki korábban sokszor segítette pénzzel, ezúttal elutasítja az eladósodott mosodást.

A városban lévő Bodográf mozi épületét a VIII. kerületben az egykori Otthon filmszínház biztosította.

A jelenetben látható korabeli filmplakátok és dekorációk grafikailag mind egyedi készítésűek voltak. Az egykori Beniczky utcában lévő mozi bejárata valójában a Szigony utca 3–5.-ben volt megtalálható. A mozit sajnos a 1970-es években, nem sokkal forgatás után lebontották, sőt az utca is eltűnt tereprendezés miatt. Helyén most a Baross utcai lakótelep épületegyüttesei magasodnak.

A grundról érkező, nincstelen szakadt fiúval való kergetőzés több helyszínen játszódik.

Az óbudai K-híd, valamint a hajógyári sziget is feltűnik.

Utóbbi mellett látjuk azt a részt, amikor a Dunán fajvédő diákok felrobbantanak egy utasokkal teli kompot. A szerencsés menekültek között van a fiúval együtt Minarik is. Kettejük esti beszélgetésében az is kiderül, hogy valaha, egyszer Minarik is válogatott volt. Ennek képi felidézését a Sport utcában lévő BKV Előre stadionban látjuk viszont. Az első osztályú liga játékvezetői bizottsága, egy elegáns szállodai környezetben találkozik. A Csabagyöngye vezetője és ifjú pártfogoltja az utcáról figyelik, ahogy az elegáns urak elfoglalják helyüket az asztalnál. A jelenet helyszíne a belvárosi Astoria szálloda. Később a szálló korábbi forgóajtaja okoz komoly galibát, amikor Minarik úgy dönt, hogy bemegy az urakhoz. A némafilmeket idéző, burleszkszerű rész a film egyik legviccesebb pillanata. A történet vége felé látjuk azt a lokált, ahol a filmben a cselekmény szempontjából minden lényegi kérdés drámai módon dől el. Sajnos nem éppen a jó irányba. Minarik újabb kísérlete, hogy pénzt kunyeráljon korábbi támogatójától, végleg kudarcba fullad, amikor Tokics és Brüll, a két minden hájjal megkent játékosügynök néhány ökölcsapással nyomatékosítja mindezt. A csodakapus Vallainak szívét itt rabolja el végleg a szép csillárnő (Esztergályos Cecília), így a mosodás a létfontosságú mérkőzés előtt kapus nélkül marad.

Mindezen jeleneteknek a belvárosi Károlyi Mihály utcai Centrál kávéház adott otthont.

A forgatáskor a kávézó elrendezése még nem a mostani állapotokat tükrözte, így az alkotóknak lehetőségük volt játszani a belső térrel. A kávéház egyik részére egy dobogószerű emelvényt építettek be. Erről lépcsők vezettek le a táncparkettre, ahol a dizőz, azaz csillárnő tangójával rabul ejti a férfiak tekintetét.

Budapest, Centrál kávéház. Jelenet a filmben: 00:58:07-től 00:58:02-ig Fotó: Basa Balázs–Názer Ádám

Befejező katarzisként látjuk, hogy a Csabagyöngye végül nem tud feljutni az első osztályba, a játékosok megszaggatják mezüket, és lehajtott fejjel ácsorognak hitet és reményt vesztve. Minarik is eltűnik egy időre, és sokáig senki nem tud róla. Ám amikor a magyar labdarúgó válogatott megsemmisítő 3-0-s vereséget szenved az 1924-es olimpián Egyiptomtól, a csalódottan várakozó tömegben hirtelen feltűnik a főhős is. Mellette pedig a film összes szereplője, akik – jól tudjuk – ha csak képletesen is, de benne vannak ebben a kudarcban.

A grandiózus jelenetet a Nyugati pályaudvaron vették fel.

Ez nem volt egyszerű feladat, mert alaposan át kellett alakítani a pályaudvar belső elrendezését, hogy a kornak megfelelő legyen.

A Régi idők focija időtálló, kortalan film. Hangulata egyedi, helyszínei pedig stílusosan emlékeztetnek minket a magyar labdarúgás dicső hajnalára. Minarik figurája örökre beírta magát a filmes lexikonokba, ahol azóta is fülünkben cseng a legendás mondat: „Kell egy csapat!”

Borítókép: Jelenet a filmből (Fotó: Filmarchívum)