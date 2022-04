Lelkük együtt támadt fel a határral

Molnár V. József gyűjtéséből sokat megtudunk arról, hogy a Kárpát-haza különböző vidékein miképp élték meg a krisztusi feltámadást minden évben. A húsvéti határkerülés már szombat este elkezdődött, hogy vasárnapra virradóra „a fényesruhás Krisztus hatalmával” a határról elrettentsék az ártani akaró rosszat, a természeti csapásokat. Hasonló, országosan elterjedt szokás volt a hajnali „Jézus keresés”, „Istenkeresés”, „Szentasszony követése” vagy „szentsírkeresés”. Felsőipolyvidék magyar falvaiban a feltámadt Krisztust megjelenítő szobor mását a legtávolabbi határkeresztnél rejtették el, s miután ráleltek, diadalmenetben vitték a templomba, ahol gyertyákat és napraforgószárból készített fáklyákat gyújtottak. E szokás lelki vetületét Molnár V. József a következőképpen összegzi könyvében:

Lelkük ilyen módon együtt támadt föl a határral, a teremtett, bennünket eltartó élő mindenekkel, együtt a Nappal, amely e támadatot adta, együtt a minden esztendőben mindenütt újra meg újra feltámadó Krisztussal!

Olvashatunk a Napba nézés hagyományáról is, amelyet leginkább a moldvai csángóságtól ismerhetünk pünkösd idején, Csíksomlyón, azonban húsvét vasárnapján is szokásban volt, mégpedig az erdélyi evangélikus szász legények körében, akik kivonulnak a magaslatokra, hogy a felkelő Napban a húsvéti bárányt, vagyis Jézus Krisztust megpillantsák; de a budaörsiek is úgy vélték, hogy ilyenkor „a Nap hármat ugrik örömében és megjelenik fényességében a húsvéti bárány.” Több helyen a határjárást követően „hajnaloztak”; a fiúk barkaágat tűztek a lányos házak kapujára, s ahonnan reggelre eltűnt, oda másnap nem mentek locsolni. Tiszta fehérbe öltöztek húsvétra a karancsalji palóc lányok és menyecskék; de valamikor az egész országban ekkor vette fel mindenki az új ruháját. Ez a szokás a bánáti bolgárok körében maradt meg. „Az új ruha, főleg a fehérnemű – írja a könyv – szerves része volt régen az ember életének; a lélek húsvéti megújulását készítette elő.” Ahogy Pál apostolnál olvashatjuk: „öltsétek föl az Új Embert!”

Az ételszentelésről megtudhatjuk azt is, hogy a húsvéti ételek régi jellegzetes neve a „kókonya” volt, amely a kalácsot, a sonkát, a bárányt, a tojást és a sót is magában foglalta. Keleten mindezt a „páska” néven illették. Göcsejben legelőször a tormát kóstolták meg, hogy megidézzék magukban Krisztus „keserűségét”. A szentelt tojással megkínálták egymást; nagyon fontos volt, ki kivel eszi, hiszen később, ha egyikük eltévedt az erdőben, elég volt a másikra gondolnia, hogy meglelje az utat. A lélek örök közösségeként jellemzi az írás ezt a hagyományt, amely során két ember felfedezi egymásban a maga arcát, szokták is mondani: úgy hasonlítanak egymásra, akár két tojás. A piros tojás a körmendiek szerint arra emlékeztet, amikor a keresztre feszítése idején egy asszony ment Jézushoz tojással a kötényében, amelyre rácsöppent a Megváltó vére. A megszentelt ételt sok helyen másokkal is megosztották; Felsőberkifaluban a méhekhez vitték először, a pölöskeiek a templom előtt várakozó szegényeknek adtak belőle, Szilhalom asszonyai pedig a mellétett kukorica- és árpaszemeket a jószág ünnepi takarmányához keverték.

Hogy miért úgynevezett vándorló ünnep a húsvét, arra szintén Molnár V. József adott választ egy előadása során, amely magyarázat visszanyúlik azokba az időkbe, amikor az ember még teljes összhangban élt a természettel, így megértette azt, vele együtt lélegzett, vagy inkább lélekzett. Húsvét mindig a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő vasárnapra esik. Molnár V. József elmondása szerint mindkét égitest fontos szerepet tölt be az új élet sarjadásában, hiszen a Nap lehetővé teszi, hogy a földbe vetett vagy a földre esett mag a halálra adja magát és gyökér, majd csíra keletkezzen áldozatából. Azonban csak a Hold tudja kinyitni Földanya méhét – így fogalmazott. A Nap forgása a gerjesztő forrás, amely lehetőséget ad a megújulásra, de a telehold nyitja meg a zártságot, tárja fel a földet, hogy kihívja az új életet. Ez a természet örökkön forgó kettős rendje, amelyhez egykor az ember is igazodott nemcsak ünnepeivel, hanem minden ízében.

