A természet titkos gyógyítója: az eső hangja és illata többet tesz, mint hinnénk

„Add már, Uram, az esőt…” – hallottuk Kovács Katitól, és talán mi is dúdoltuk már magunkban egy-egy hosszú, forró nyári napon. Aztán ősszel, amikor napokig szürke az ég, épp az ellenkezőjét kívánjuk. Pedig az eső nemcsak a természetet tisztítja meg, hanem bennünket is. Hat az agyunkra, a lelkünkre, a kedvünkre, sokkal mélyebben, mint hinnénk. Mindezt már tudományosan is alátámasztották: tudjuk, hogy pontosan miért hoz megnyugvást a cseppek egyenletes kopogása, és miért érezzük úgy, hogy egy zápor után nemcsak a levegő, hanem mi magunk is felfrissültünk.

Az eső a természet egyik legerősebb stresszoldója (Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels)

Honnan jön az eső jellegzetes illata?

Az eső jellegzetes illata, a petrichor. Maga a szó a görög petra (kő) és ichor (az istenek vére) szavakból ered, és szó szerint „kőből származó lélekesszenciát” jelent. A fogalmat először 1964-ben használták, amikor két ausztrál tudós, Isabel Joy Bear és Richard Grenfell Thomas tanulmányozták az eső utáni illatot. A petrichor kialakulásához több tényező együttes jelenléte szükséges:

geozmin: ez a földes illatú vegyület a talajban élő baktériumok által termelődik. Amikor az esőcseppek érintkeznek a száraz talajjal, a geozmin a levegőbe kerül. Az emberi orr rendkívül érzékeny erre és egészen kis koncentrációban is érzi illatát. növényi olajok: a száraz időszakokban a növények illóolajokat termelnek, amelyek a leveleken és a talajon halmozódnak fel. Amikor eső esik, ezek az olajok a levegőbe kerülnek, hozzájárulva a petrichorhoz. ózon: villámlás során oxigén- és nitrogénmolekulák hasadnak, amelyek aztán újra egyesülnek és ózont képeznek. Ez adja az eső előtt érezhető friss illatot.

Miért kedveljük az eső illatát?

Az eső illata, a petrichor nem csupán tudományos érdekesség. Nyugtató hatással van ránk, csökkenti a stresszt. Érdemes tehát kinyitni az ablakot akár eső közben, akár utána, hogy élni tudjunk ezzel a jótékony hatással! Mások is kihasználják ezt, már parfümben is találkozhatunk esőillatú jegyekkel. A parfümőrök a petrichor illatát a nedves talaj, a moha és ásványok kombinációjával próbálják megidézni.