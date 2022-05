A közös jövőt szövik a mongol központban

Horváth László parlamenti képviselő, a Magyar–Mongol Baráti Tagozat elnöke úgy véli, Mongóliának az elsők között lenne a helye a világgazdaságban.

– Ennek a csodálatos anyanyelvű országnak számos olyan tradicionális kincse van a nyersanyagokon kívül, ami nagyon jó eséllyel pályázhatna a nemzetközi piacokon. Megtapasztaltam, hogy a mongóliai állatok húsa a legtisztább a világon. Ha ma van valami, amit keres a világ, az a tiszta, vegyszer- és adalékmentes élelmiszer – mondta.

A megnyitó vendégei tradicionális mongol élőzene mellett hagyományos népi ételeket és süteményeket kóstolhattak, valamint megcsodálhattak egy különleges festményt is. A hét és fél méter hosszúságú, a Világ egy napja című műalkotást négy festő 12 éven keresztül készítette.

A képen a világ valamennyi országának főbb jellegzetességeit ábrázolták a művészek, így a budapesti Országház és a Lánchíd is helyet kapott a vásznon.

Enkhbaatar Ulziibadrakh, a One Day in Mongolia kereskedelmi vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a mongol mintázatok leginkább a néphagyományi elemeket és a természettel való harmonikus együttélés fontosságát tükrözik.

Fontosnak tartják a belső békét, a tisztességet és a magyar néppel összefonódott gyökerek táplálását is.