Kertész Imre IntézetfilmJókai MórNemzeti Filmintézetpályázat

Íróból filmsztár: így elevenedik meg Jókai a vásznon

Sikerrel zárultak a Kertész Imre Intézet Jókai 200 – A legmagyarabb író címmel meghirdetett filmes pályázatai. Az alkotók március közepétől négy-hat részes fikciós televíziós sorozat, négyrészes televíziós dokumentumfilm-sorozat és egész estés mozifilm forgatókönyvének megírására pályázhattak. Az október 30-i határidőig mintegy hetven pályamű érkezett be a három, pénzdíjas kiírásra. Az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet (NFI) állítja össze.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 17:39
A mesterséges intelligencia által kivetített Jókai Mór Fotó: MTI/Soós Lajos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány fenntartásában működő Kertész Imre Intézet egész éves programsorozattal tiszteleg az írógéniusz életműve előtt.

Jókai
A Jókai emlékév kapcsán többféle filmes pályázatot hirdetett meg a Kertész Imre Intézet. Fotó: Kertész Imre Intézet

Jókai Mór megihlette a filmkészítőket

A bicentenáriumi évben a Kertész Imre Intézet egyebek közt Jókairól szóló ismeretterjesztő-videósorozatot indított, fiataloknak szóló programsorozattal és kvízzel hozza közelebb írásait, cikksorozattal emlékezik meg Jókai Mór sokoldalúságáról, valamint országos felhívásban térképezi fel azokat a magyarországi és külhoni településeket, ahol Jókairól elnevezett utcák, terek, iskolák és egyéb közintézmények vagy szobrok őrzik az írófejedelem emlékét.

A megemlékező programok sorában számos pályázati kiírás is helyet kapott: márciusban elsőként három filmes pályázatot hirdetett meg az intézet azzal a céllal, hogy méltó módon tisztelegjen a magyar irodalom kiemelkedő, máig az egyik legnépszerűbb írója előtt és bemutassa életének vagy munkásságának azon aspektusait, amelyek őt a legmagyarabb íróvá tették. A forgatókönyvek témájának Jókai Mór életét, munkásságát, illetve valamely jelentős művének adaptációját kellett feldolgoznia, kiemelt figyelemmel az író Magyarországról alkotott képének, hazaszeretetének megjelenítésére.

A Jókairól szóló négyrészes televíziós dokumentumfilm első három helyezettje 5 millió, 3 millió és egymillió forintot kap, a műveiből készülő játékfilm megalkotására kiírt forgatókönyves pályázat esetében 7-5-3 millió, egy négy-hatrészes sorozat elkészítésére pedig 10-6-2 milliós a díjazás. Az elbíráló szakmai zsűrit az NFI állítja össze.

A nyertes szerzők a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-hez, valamint a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-hez nyújthatnak be további pályázatot a forgatókönyvek megvalósítására.

A Kertész Imre Intézet mindezeken felül képzőművészeti, valamint színmű- és drámaíró pályázattal is ösztönözi a Jókai Mórról szóló, és munkásságát megidéző művészeti alkotások megszületését. Ez utóbbi két pályázat beadási határideje: november 30.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu