Baleset érte a Kossuth-díjas színészt, elmarad néhány előadása

Részleges izomszakadást szenvedett a múlt héten, próba közben Trill Zsolt Kossuth-díjas színművész, a Nemzeti Színház társulatának tagja. A színész otthon lábadozik, videóban üzent a közönségnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 13:41
Trill Zsolt Kossuth-díjas színművész Fotó: MTI/Czimbal Gyula
Az egyik előadás próbáján részleges izomszakadást szenvedett Trill Zsolt Kossuth-díjas színész, a jobb vádlija sérült meg. A baleset miatt a Nemzeti Színház néhány előadását lemondta.

Trill Zsolt Kossuth-díjas színészt baleset érte Fotó: MTI/Czimbal Gyula

A színész otthonából jelentkezett be a Nemzeti Színház Facebook-oldalán

Trill Zsolt videóüzenetben kért elnézést a nézőktől az elmaradó előadások miatt, melyeknek a pótlására szeretettel várja a közönséget a Nemzeti Színházba. A teátrum teljes személyzete is jobbulást kívánt a színművésznek, aki várhatóan négy-öt hét múlva térhet vissza a színpadra.

 

