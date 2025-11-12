Mellon BlueaukciógyémántgyűrűárverésChristie's aukciósház

Elképesztő összegért kelt el a világ egyik legdrágább gyémántja

A Mellon Blue kék gyémánt 20,5 millió svájci frankért (8,5 milliárd forint) kelt el a Christie's aukciósház egyik svájci árverésén. A drágakő egy kínai vevőhöz került.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 16:09
A Mellon Blue gyémánt Fotó: AFP/VALENTIN FLAURAUD
A Christie’s ékszeraukciójának legkülönlegesebb darabja idén a Mellon Blue nevű gyémánt volt, amely több szempontból is egyedülálló. Egyrészt a színe, az úgynevezett fancy vivide blue igen ritka, az egyébként sem gyakori kék gyémántok mindössze egy százaléka rendelkezik ilyennel. Másrészt bár a Mellon Blue 9,51 karátos, vagyis méretes kő, még sincs benne egyetlen zárvány sem.

Elárverezték a Mellon Blue gyémántot. Fotó: AFP

A drágakő kikiáltási ára átszámítva mintegy 9,6 milliárd forint volt.

A gyémánt egykor Rachel Bunny Mellon néhai amerikai műgyűjtő tulajdona volt, s róla is kapta nevét. Mellon az ékkövet nyakláncon hordta.

A cseppformájúra csiszolt kék gyémánt jelenleg egy különleges gyűrűbe van foglalva, amely egy kígyóra emlékeztet, és amelyet több kisebb fehér gyémánt ékesít.

A vevőnek az árverési összegen felül az aukciósház mintegy húszszázalékos jutalékát és az általános forgalmi adót is meg kell fizetnie, amelynek összege a lakóhelyétől függően változhat.

Az aukciósház megkeresésre közölte, hogy a drágakő egy kínai vevőhöz került.

 

