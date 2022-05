Itt forgott – Főszerepben Magyarország, 17. rész

A filmben és a történet szerint azonban Balatonfüreden járunk, méghozzá az 1830-as években. A város főterén, az akkortájt nagyon népszerű színjátszó vándortársulatok egyike hirdeti esti előadását. Shakespeare Vilmos tollából írt, hősszerelmes darab, a Rómeó és Júlia lesz megtekinthető. A jelenet korabeli hangulatát és látványát az egykor Budán, a Pasaréten lévő Mafilm műtermekben gondosan elkészített, a valósággal megegyező méretű díszletek és kulisszák adták. Utólag nézve nyugodt szívvel kijelenthető, hogy nem kis kihívás volt olyan épület külső és belsőket, utcarészleteket megépíteni melyek, mint méretarányaiban, mint pedig stílusában teljesen megfeleltek a követelményeknek. Sajnos a rendszerváltás utáni években a pasaréti műtermet felszámolták, a korábbi filmes díszletek elvesztek, vagy teljesen tönkrementek.

A filmben a füredi jeleneteken kívül, néhány belső jelenet vettek még fel stúdióban, az összes többi külső helyszín volt.

Következő helyszínünk, a már említett Szegedy Róza ház. A ma borászati és irodalmi, múzeumként, látogatható épület, a népi barokk egyik legstílusosabb építészeti emléke.

Badacsony, Szegedy Róza ház. Jelenet a filmben : 00:43:04-től 00:49:40-ig Fotó: Basa Balázs – Názer Ádám

A présház története és megépítése, egészen a XVIII. század végéig nyúlik vissza. Az alispáni birtokot a Sümeghez közeli Ötvös településről származó Szegedy család uralta. Az itteni uradalmat Szegedy Ignác leánya, Róza, a kor híres költőjével, a korábbi testőr kapitánnyal, Kisfaludy Sándorral kötött házassága után vette tulajdonba. Így került hozzájuk a ház, amely a környék gazdag szőlő és borvidéke miatt, kiemelt jelentőségű épületnek számított. Az eredetileg csupán a család nyári szállásának és a szüret idejére helyet biztosító nádtetős házat később még jobban kibővítették. A hozzáépített emeleten több vendégszoba kapott helyet. A kilátás adta élvezet, a fenséges panoráma olyan mediterrán érzést adott, hogy a világháborúk utáni években már az egyszerű utazók is kifejezetten keresték ezt a látványos kirándulóhelyet.

A filmben némileg vissza is köszön ez az érzés, hiszen hőseink amikor a Badacsonyhoz érkeznek, a hegy oldalán, hova máshová is mehetnének, mint a legendás présház udvarára, ahol a történet szerint Kányai uram fogadója működik. A köves úton – amely még most is megvan, – érkező szereplők, színes fogadtatásban részesülnek. Az íncsiklandozó illatok mellett, pompás környezetben, zsúfolt, lakomázós és mulatozós népeket látunk. A környék huszárai, szabad jobbágyai, és kereskedői, csak úgy fellelhetők a képen, mint a vidáman táncoló menyecskék. Érdekesség, hogy a filmben egy jóval nagyobb teret látunk a ház előtt, mint ami a valóságban itt található. Technikailag ezt úgy oldották meg, hogy egy bástyaszerű emelvényt ácsoltak ide, mely egy szintbe került az eredeti úttal. A díszletet faburkolattal fedték be, és szürke színnel festették le. Ez által tökéletes lett az illúzió Mivel a filmben nem látszik a forgatási tér kiszélesítése, így teljesen hihető, hogy a ház előtt ilyen széles bazaltköves út áll.

A nagy sürgés-forgásban jól kivehető a ház jellegzetes boltíves folyosója, továbbá konyhája is. Az emlékezetes csókjelenet itt vették fel a konyhában Erzsike (Ruttkai Éva) és az egri pincér gyerek, Gyuri (Soós Imre) között. Ugyanakkor, az emeleti szobában történő ebéd felszolgálása, már a korábban említett pasaréti műtermi díszletek között történt. Az ifjú Schnapsnak (Garas Dezső) pórul járási helyszínéül a budafoki Törley pincesor egyik lépcsős pincelejáratát választotta a rendező. A bécsi vendéglős fiának, szerencsétlenül lebukfencezős képsorai tehát ügyesen lettek összevágva, két teljesen máshol felvett helyszínen.

Szintén érdekesnek mondható az a pár képkockás jelenetsor, amikor Szilvai professzor, Kamilla kisasszony, és Mariska társaságában, hintón utazik. A háttérben ugyanis feltűnik egy pillanatra a Badacsony távoli képe Szigligettel együtt. A történet szerint, azonban még Balatonfüred és Badacsony között járunk. A jelenetet azonban Balatongyörökön forgatták, a most is pazar panorámát adó Szépkilátónál. A 71-es út mellett lévő dombon egykor domonkos rendi kolostor működött. A batár mögött pillanatra feltűnő, még ma is látható fekete fenyőket Hamilton Mária, Festetics Tasziló nagybirtokos felesége ültette.

Balatongyörök, Szépkilátó. Jelenet a filmben: 00:55:22-től 00:55:55-ig Fotó: Basa Balázs – Názer Ádám

A film végén a szerelmesek immár boldogan együtt utaznak tovább, nem érdekli őket a csalódott és vérig sértett nagybácsi dühödt mérgelődése sem. A szigligeti út mellett, ma már sajnos csak nyomaiban látható a Balaton leghíresebb nyárfasora, és hát a romantikus ekhós szekerek látványát is felváltotta a lényegesen szürkébb, közúti forgalom.

A filmet nyáron forgatták. A stáb és színészek is a szomszédos Badacsonytomajon, a római úton lévő magánházakban laktak. Innen alig félórányi távolságra volt a forgatási helyszín, és bizony voltak olyan napok, a több mint egy hónapos forgatási idő alatt, amikor a hőség volt az úr. A visszaemlékezések szerint, mégis mindenki jó szívvel, és örömmel gondolt ezekre az együtt töltött időszakokra. Hiszen ez az alkotás azon ritka kivételek egyike volt, melyben az 50-es évek elején divatos, az államvezetés által meghirdetett kultúrpolitikának a nyoma sem volt jelen.

Talán meglepő, de ekkortájt nem nagyon volt jellemző, hogy egy kedves vidám, felszabadult film bekerülhetett a mozikba. Ráadásul egyszerű, romantikus történetével teljesen szembe tudott menni az akkori eszmerendszer átpolitizált filmjeivel. Ám ez mégis így történt, ezért a Liliomfi kezdettől fogva a felhőtlen szórakozás élményét tudta és tudja adni a mindenkori nézőnek.



Borítókép: Jelenet a filmből (Fotó: Port.hu)