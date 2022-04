Itt forgott – Főszerepben Magyarország, 16. rész

Koncz Gábor, aki a főszereplőt játsza, és a neves színészek is leginkább a film igazi főhelyszínén, a szántón alakítanak olyat, ami a filmet 1979-ben az Oscar-jelölésig vezette.

A szántón évszakoknak megfelelő idénymunkákat alakítanak visszatérően a filmben. Ezeket a jeleneteket Pilis mellett, a monori járásban található település határában vették fel. A magyar filmes hagyományok legszebb erényeit mutatja be a gyilkos légi harc által félbeszakított krumpliszedés. A föld eredetileg nem krumpliföld volt, de a forgatás kedvéért beültették a kamera által mutatott részét.

További magyarországi helyszín a filmben Pilismarót és Szatmárcseke is.

Ezek a helyszínek a film álomjeleneteiben tűnnek fel. Pilismarótón egy lázálomjelenetet az erdőben vettek fel.

Szatmárcsekén a csónakos fejfás temető képei villannak be néhány másodperc erejéig. Fábri döntése erről a helyszínről szimbolikus. A Magyarok című filmben, kompország népéhez valóban ez a temető illik a legjobban, Kölcsey sírjával. A több száz, csónak alakú fejfa egyedülálló, a különleges temetkezési szokás eredete valahova a magyar őstörténetbe vezethet, nyilván az is szerepet játszott benne, hogy a református temetőt magas vízállásnál csak csónakkal lehetett megközelíteni.

A film jelentős részét a mai Németországban, a hetvenes évek NDK-jában vették fel. A Mecklenburg–Elő-Pomerániai helyszínek tökéletes atmoszférát adnak a Harmadik Birodalom egyik eldugott szegletéhez. A vendégmunkás földműves családok elkísérik a „gazdát” és intézőjét a közeli városba és a tengerhez. Az úton bekerült a filmbe a schwerini kastély is. A csodálatos, ezeréves, eredetileg szlávok emelte várkastély a schwerini tó szigetén áll. A német újraegyesítés után lépésről lépésre felújították. 2014-től pedig hivatalosan is a tartományi törvényhozás székhelye az épület. A filmbéli magyaroknak ez hatalmas utazás volt. Egyikük, Ábris (O. Szabó István) már félig betegen azt vizionálja, hogy Párizsban jár, amikor a díszes templomot is meglátogatják a városban. A rakparti jeleneteket Wittenberger városkában vették fel az Elba partján. Itt Ábris a Szajnát látja a révület, a betegség és a valóság közötti állapotában. A kis csoport végül eljut a „végtelen vízhez”, a tengerhez is. A Balti-tengert a stáb valahol Rostock mellett örökítette meg a filmben. Az NDK-ban vették fel az a jelenetet is, amikor a főszereplő Fábián András (Koncz Gábor) a városba tartó korhű teherautó platóján döbben rá, hogy vasárnap van, és nincsenek nyitva a boltok. Ettől éktelen haragra gerjed, mert attól fél, nem tudja a sógorának megvenni a vágyott kerékpárt.

Érdemes megemlítni, hogy a film a Magyarok címet viseli, de feltűnnek a történetben a paraszti közösség környezetében német katonák, lengyel női foglyok, francia fogoly pap, Isonzónál szuronnyal leszúrt talján, kivégzett orosz hadifoglyok és Amerikába tántorgó honfitársak is.

A kis csapat Magyarországra visszatérve nem kerülhette el sorsát. A falu népe fölrakja a Szózatot énekelő, SAS-behívós, túlkoros bakákat a 424-es mozdony húzta korhű vonatra Vértesacsa azóta már omladozó állomásán. A főszereplők további sorsa egyszerre ismeretlen és nagyon is jól ismert.



