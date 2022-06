A Hungaricana használata függőséget okozhat

– Az Arcanum weboldal készítőjeként már sokan ismerik. Hogyan és ­miért indítottak egy másik, hasonló internetes portált, a Hungaricana.hu-t?

– A két oldal párhuzamosan alakult ki. A 90-es években CD-kiadással foglalkoztunk. Mára már ezek is megtalálhatók az interneten. Így kerültünk kapcsolatba a levéltárakkal és könyvtárakkal. Be kell vallanom, az elején kételkedtem az internetes technológiában, és visszalépésnek tekintettem. Aztán a kétezres évek elején a Google+ projekt keretén belül elkezdtek nagy tételben digitalizálni, automatikus szövegfelismerés segítségével. Ez teljesen megváltoztatta a világot. Ezzel a technikával kezdtünk el dolgozni a levéltárak és múzeumok különálló gyűjteményén. Eközben könyvtárakkal is kapcsolatban voltunk, így logikusnak tűnt őket is bevonni a munkába, hiszen ez a három intézménytípus szorosan összefonódik és támaszkodik egymásra, egyesített anyagaikból összetettebb képet kaphat az ember, mintha külön-külön tekinti meg azokat. A portál vonzerejét a jól működő weboldal és a pluszszolgáltatások adják.

– Melyek ezek az extra szolgáltatások pontosan? Miben egyedi ez az oldal a gyűjteményeken kívül?

– Az egyik specialitásunk a térképek digitalizálása. Ezen a területen, mondhatni, világhírűek vagyunk. Vektorizáljuk az összes felkerülő helyszínrajzot, így rá lehet vetíteni őket a város mai utcáira, és így lehet benne kutatni. Szintén különlegesek a gigapixeles felbontásban digitalizált nagy méretű festményeink, amelyekhez speciális, panorámafejes fényképezőgépet használunk, így három-négy méteres képeket is fel tudunk rakni az oldalra. Ráadásul – ugyanúgy, mint a Facebookon – arcok szerint keresést lehet indítani a festményeken is. Erre a fejlesztésünkre még a világ legnagyobb tárhelyszolgáltatója is felfigyelt, így amellett, hogy cikket írt rólunk az Amazon, két kollégájukat elküldték hozzánk, és szoros együttműködés kezdődött köztünk. A legújabb fejlesztésünk is világszintű: kidolgoztuk azt a rendszert, amellyel hibátlanul működik a newspaper segmentation, azaz az újságon belüli cikkek elkülönítése, és a képaláírások kereshetősége is megvalósul.

– Hogyan alakulnak ki ezek az együttműködések, és hogyan zajlik a közös munka?

– Egyrészt óriási jelentősége van az NKA-nak, amely például ebben is segít. Mi igazából „csak” a kivitelezők vagyunk. Számos alkalommal az intézmények keresnek meg minket, de sokszor mi vagyunk azok, akik kezdeményezünk. Miután megtörténik a kapcsolatfelvétel, napokig ismerkedünk az anyagokkal, rengeteg kérdést teszünk fel a szakembereknek. Minden esetben más kihívásokkal kell szembenéznünk. A Zenetudományi Intézettel való együttműködésünk során ­például a legnagyobb feladat a magnófelvételek time code-olása volt. Ez számukra többéves munkát jelentett volna. Ekkor jött az ötletünk, hogy készítsük el azt a hanghullámot megjelenítő felületet, amelyet most is lát a felhasználó a felületen, és amelyben könnyedén tud saját maga is keresni dalok szerint. Ezután már az időzítés beállítása is könnyen ment. Tehát miután felmérjük az adott anyagot, megértjük a problémákat, azután már könnyedén tudunk segíteni azoknak a szakembereknek, akik így tudnak a saját területükkel foglalkozni.