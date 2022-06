Egységet teremtő Trianon

– Ön négy reprezentatív sajtóterméket hasonlított össze, és megállapításait az Országház Könyvkiadó gondozásában megjelent, a konferenciá­val megegyező című tanulmánykötetben is publikálta. Valóban egy trianoni tragédia kellett a nemzeti egység kialakulásához?

– A kiegyezés után a magyar politika központi kérdése az volt, elfogadható-e a magyarságnak a Habsburg–magyar kiegyezés vagy sem. E sarkalatos kérdés megítélése szerint alakult a politikai paletta és természetes módon a sajtó is. Trianon kapcsán pártállástól függetlenül aztán minden sajtótermék egyértelműen arra az álláspontra helyezkedett, hogy a békediktátum túlzó, de a nemzetközi nyomás miatt el kell fogadni, viszont beletörődni nem lehet! 1920 tavaszán még olvasható volt néhány publicisztika arról, hogy mi lenne, ha nem fogadnánk el a békefeltételeket, de ezek az idő előrehaladtával kikoptak a sajtóból. Például a baloldali Népszava, amely maga is elismerte, hogy a kormánypárti konzervatív Apponyi Albert gróffal ugyan általában és a legtöbb kérdésben nem ért egyet, de a trianoni békediktátum ratifikálása kapcsán képviselt álláspontjuk egybeesik Apponyiéval és a kormányéval. Ők is úgy vélekedtek, hogy ha nem fogadjuk el a diktátumot, nem iktatjuk törvénybe és akadályozni próbáljuk az impériumváltást, akkor egy valószínű kisantanttámadás következtében még a jelenleginél is sokkal rosszabb helyzetbe kerülhet az ország. Tehát alá kell írni, de onnantól kezdődően a területrevízióban kell gondolkodni.