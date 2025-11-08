Kálmán Yvonneelhunytoperettkálmán imre

Elhunyt Kálmán Yvonne, a magyar operettvilág fáradhatatlan őrzője

Életének 89. évében elhunyt Kálmán Yvonne, a világhírű magyar operettszerző, Kálmán Imre leánya, akinek életét édesapja szellemi örökségének ápolására és a magyar operett nemzetközi népszerűsítésére szentelte.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 10:37
Kálmán Yvonne Fotó: Teknős Miklós
Kálmán Yvonne 1936-ban született Kálmán Imre és Vera Mahinszkaja gyermekeként. Bár családja a második világháború elől Amerikába, majd később Mexikóba menekült, és a világpolgár életformát élte, a zeneszerző leánya  mindig magyarnak vallotta magát.

Kálmán Yvonne
Kálmán Yvonne, a Mester lánya Budapesten (Fotó: Teknős Miklós)

Évtizedeken át tartó elkötelezettsége révén Kálmán Yvonne vált Kálmán Imre hagyatékának hiteles nagykövetévé. Utazásai során – legyen szó Bécsről, Moszkváról, vagy éppen Budapestről – aktívan képviselte a magyar operett műfaját, és kiállt a Kálmán-művek méltó előadásáért, megőrizve ezzel a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő és más halhatatlan művek szellemiségét.

Elhivatottságát a magyar állam is elismerte: 2017-ben vehette át a Pro Cultura Hungarica díjat, amely egy élet munkásságát méltatta a magyar kultúra nemzetközi hírnevének erősítése terén.

Rendszeresen visszatért Magyarországra, különösen szoros kapcsolat fűzte Siófokhoz, Kálmán Imre születésének helyéhez, ahol aktívan részt vett a Kálmán Imre-emléknapok eseményein, hitet téve ezzel amellett, hogy a Kálmán-örökség elválaszthatatlanul kötődik a magyar nemzethez és kultúrához. A siófoki emlékházban tartotta esküvőjét is, ezzel is szimbolikusan megpecsételve hazájához való viszonyát.

Kálmán Yvonne távozásával a magyar kultúra egy odaadó patrónusát veszítette el. Emléke és az a kitartó munka, amellyel a magyar operett nemzetközi rangját megóvta, példaértékű marad.

