Fabulon naptej, Orion rádió és Palma matrac

Ez a kiállítás olyan, mint a blog, egyszerre szól a Balatonról, és azokról a tárgyakról, amelyek akkor a hétköznapjaink részét képezték. Szeretném, hogy a fiatalabbak is, akiket nem érintett meg személyesen a korszak, átéreznék, hogy mit jelenthetett akkor egy balatoni nyaralás

– fejtette ki Glázer Tamás, aki többek között azt is elárulta, miért volt olykor kátrányízű a Bambi, vagy hogy a kempingezés akkoriban kifejezetten a gazdagabbak „sportjának” számított. „Nekünk, magyaroknak a nyár mindig is összekapcsolódott a Balatonnal, a magyar tengerrel. Nincs olyan, akiben ne hívna elő valamilyen gyermek- vagy felnőttkori emléket. Akiknek már elég hosszú életútjuk van, azok számára személyes emlékek elevenednek meg, a fiatalabbaknak pedig olyan emblematikus magyar filmalkotásokból ismerősek, mint a Pogány Madonna vagy a Zimmer Feri” – fejtette ki Sikota Krisztina, aki emlékeztetett arra is, hogy akkoriban, ha nem is a zöldtudattól vezérelve, hanem sokszor kényszerűségből, de „megfoltoztuk a Palma gumimatracot, kicseréltük a hőpalack belsejét, ha az eltört, de a napozóágyakat és a kempingszékeket is újrahúztuk.”

A tárlaton felvonuló gázfőző, Fabulon naptej, amely „a bőre őre”, Safari hőpalack, Orion rádió, hűtőláda mind-mind olyan elengedhetetlen kellékek voltak, amelyek meghatározták az időszak nyaralási élményeit a SZOT-üdülőkben, a kempingekben vagy éppen a zánkai úttörőtáborban.

A kiállítás nem a korszak politikai és ideológiai szélsőségeire koncentrál, hanem kizárólag a tárgyi kultúrára és azokra a helyszínekre, amelyek évtizedeken keresztül a balatoni nyarak valóságát és hangulatát jelentették, hogy az nézőben óhatatlanul előcsalják a nyári történeteket a magyar tengerről.