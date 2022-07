Hogy érzi magát a Föld?

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a Váci egyházmegye fenntartásában álló, pedagógus- és szociálpedagógus képzéssel, valamint a hitéletben segítőként dolgozók (kántorok, katekéták, lelkipásztori munkatársak) képzésével foglalkozó felsőoktatási intézmény. A Zsámbékon 1929-ben alapított tanítóképző szellemi- és jogutódja kiemelten fontos témaként kezeli a fenntarthatóság kérdését, valamint a környezet- és teremtésvédelmet a pedagógusképzés területén is.

A főiskola Matematikai, Természettudományi és Informatikai Tanszéke hirdette meg pályázatát, amelyre öt korcsoportban jelentkezhettek. Óvodás, alsó és felső tagozatos általános iskolás, középiskolás és felsőoktatásban tanulók pályázhattak

a következő témákban: „Lakóhelyünk, a Föld”; „A Föld – élet”; „Milyennek szeretnéd látni a Földet 50 év múlva?

A pályamunkák elkészítése során szabadon választható eszközökkel dolgozhattak a diákok, a főiskola kérése csupán az volt, hogy az alkotók törekedjenek a környezettudatosságra, a természetes anyagok alkalmazására.

Többen készítettek pár perces kisfilmet, amelyben felvázoltak egy számukra fontos problémát, és tanácsot adtak, milyen gyakorlati lépésekkel lehet jobban odafigyelni környezetünk védelmére.

Változatos módon valósították meg ezeket a felvételeket: az egyikben Lego-alkatrészeket és figurákat használtak fel a történet elmeséléséhez, egy másikban a Hide the Pain Haroldként elhíresült Arató András szerepelt űrhajósként a Föld kizsigereléséért aggódó kisfilmben, amelyben elutazott volna a másik Földre – a film csattanója, hogy sajnos nincs másik Földünk.

Számos iskolás rajz vagy festmény formájában mutatta be a Földet, de több installáció érkezett be ötletesen átalakított hungarocell, tojástartó, WC-papír guriga, karton, krepp-papír, vattakorong, műanyag palack, vagy éppen virágszirmok alkalmazásával is.

Olyan pályázó is akadt, aki inkább verset írt a Föld helyzetéről.

Nem csak az alkotások kivitelezése, de a témái is változatosak voltak: a túlzott, pazarló vízfogyasztástól és műanyaghasználattól a méheken és az élővilágon át a klíma- és időjárás-változásig.

– Öröm volt látni a sok beérkező kreatív és ötletes pályázatot, az óvodások, tanulók különböző szemszögből és más-más felhasznált anyaggal jelenítették meg, mit tudnak tenni – és mire biztatnának másokat is – Földünk és környezetünk védelme, valamint a fenntartható és fenntartandó fejlődés érdekében.

A pályamunkák alapján egyértelműen látszik, hogy már az egészen kicsik is rendkívüli módon tisztában vannak a Földünket érintő kihívásokkal

– emelte ki Gloviczki Zoltán, a főiskola rektora.

A zsűri az értékelés során figyelembe veszi, hogy az adott pályázó mennyire tartotta a téma kereteit, illetve, hogy környezetbarát technikával valósította-e meg a pályamunka kivitelezését. Korcsoportonként az első három helyezést díjazzák, az eredményeket szeptemberben hirdetik ki. A helyezést elért pályázók alkotásaiból, valamint további kiválasztott művekből az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kiállítást szervez.

Borítókép: az egyik pályamű (Forrás: Apor Vilmos Katolikus Főiskola)