Ősbemutatók és kamarazene

A nyitókoncerten a V4 Vonósnégyes – Miranda Liu I. hegedű, Daniel Rumler II. hegedű, Tomas Krejbich brácsa és Bartosz Koziak cselló – debütál a Magyar Zene Házában az együttes számára írt új, kortárs művek bemutatásával. A kvartett Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország figyelemre méltó művészei és zeneszerzői közötti együttműködésre összpontosít, a múlt és a jelen zenéjét a régió és egész Európa neves fesztiváljain bemutatva. A koncerten Antonín Dvorak utolsó vonósnégyese mellett négy ősbemutatót hallhat a közönség: Jirí Kabát (Csehország), Kuba Krzewinski (Lengyelország), Iris Szeghy (Szlovákia) és Vajda Gergely (Magyarország) a vonósnégyesnek dedikált műveit tűzik műsorra.

A további napokon délutáni és esti koncertekre várják a zenekedvelőket a Régi Zeneakadémián és a Festetics-palotában. Megemlékeznek a zenetörténet aktuális évfordulóiról, az ismert kamarazenei repertoáron túl pedig ritkán hallott műveket adnak elő.

A műsorválasztással – ahogy az egész fesztivállal is – az volt a célunk, hogy a kamarazenélés örömébe a közönséget is bevonjuk, nemcsak az ismert és kedvelt művekkel, hanem teret adva kortárs szerzőknek is. Nagyon boldog vagyok, hogy az általam alapított nemzetközi akadémia szakmai programja mellett – amely idén csatlakozik a fesztiválhoz – a fesztiválprogramba is különleges művészeket tudtunk meghívni, és annak különösen örülök, hogy a régóta szervezett és mindannyiunk számára művészileg nagyon inspiráló együttműködésünk a V4 vonósnégyessel most meg tud valósulni, több koncerten is játszhatunk együtt

– foglalta össze Miranda Liu.

Vonósnégyes koncert a New Millenium Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválon. Fotó: Máté Móricz

A szombat délutáni koncerten Johannes Brahms halálának 125. évfordulójára emlékezve ad szólókoncertet a versenygyőztes spanyol–amerikai zongoraművész, Josu de Solaun a Régi Zeneakadémián. Ő az egyetlen olyan spanyolországi zongoraművész, aki megnyerte az Enescu- és az Iturbi-versenyt is, és az áhított bukaresti díj elnyerése után meghívást kapott a spanyol király és királyné privát fogadására a királyi palotába. Este ugyanitt a romantika korszakából válogatva ad koncertet Miranda Liu (hegedű), Győri Noémi (fuvola), Korcsolán Orsolya (hegedű), Sugár Gergely (kürt) és Georgy Tchaidze (zongora). Elhangzik egy-egy mű Brahms és Dvorak, valamint Amy Beach, Clara Schumann és Alekszandr Szkrjabin életművéből.

A vasárnap délutáni koncerten a magyar kortárs zenei színtér nemzetközileg is elismert Kossuth-díjas zeneszerzője, zenepedagógusa, Eötvös Péter művei hangzanak el a Festetics-palota Tükörtermében, ezzel tisztelegve a szerző életműve előtt. Este elhangzik Dohnányi Ernő ritkán játszott Desz-dúr vonósnégyese, amely a kamarazenei repertoár egyik gyöngyszeme, ám hosszúsága és nehézsége miatt ma már ritkán hallható a koncerttermekben. A műsor további programja is igazi unikum: felhangzik Bedrich Smetana Moldova szóló hárfára, Mikhail Mchedelov Variációk egy Paganini-témára és Ludwig van Beethoven D-dúr szerenád című műve.

Hétfő délután Georgy Tchaidze zongoraművész lép fel a Régi Zeneakadémián, aki Franz Schubert f-moll Impromptujét és Beethoven Hammerklavier-szonátáját szólaltatja meg. A fesztivál záróeseményén, hétfőn este a Régi Zeneakadémián Dohnányi c-moll zongoraötöse, César Franck A-dúr szonátája és Beethoven B-dúr triója csendül fel. Fellép többek között a V4 Vonósnégyes, Miranda Liu hegedűművész, Bartosz Koziak gordonkaművész Lengyelországból, Pálfi Csaba klarinétművész és Josu de Solaun spanyol–amerikai zongoraművész.

A részletes program, a jegyek és bérletek a New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál oldalán érhetők el.