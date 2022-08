Gondolatok a helyesírás fontosságáról

A világ nem dől össze, ha valamin az ékezet rövid a hosszú helyett, sőt jót nevetünk rajta, ha olyan avatott szerző használja a rontott nyelvet, mint Rejtő Jenő. Ám egy vesszőn emberélet is múlhat, amint azt az alábbi, leghíresebb központozási hiba példázza. És különben is, József Attilát átírva: Mért is írjak helyesen? Kiterítenek úgyis! Mért ne írjak helyesen! Kiterítenek úgyis.