idezojelek
Vélemény

Dobrev Klára most a kémbotránytól várja a csodát

Az elnök asszony mostanában mindent elkövet, hogy ne csússzon le a színpadról.

Bánó Attila avatarja
Bánó Attila
Cikk kép: undefined
Dobrev KláraBrüsszelkémügy 2025. 10. 21. 5:55

Nem tudjuk, hogy mi érdekelhette azokat az állítólagos magyar kémeket, akik az ökobaloldali Zöldek és Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke szerint a 2010-es években Brüsszelben, Magyarország állandó képviseletén kémkedtek.

A zöldszervezet két társelnöke, a német Terry Reintke és a holland Bas Eickhout nemrég követelte, hogy az Európai Parlament vizsgálja ki a „brüsszeli magyar kémügyet”. A vádaskodók szerint a magyar hírszerzés sok évvel ezelőtt az uniós intézményeknél dolgozó magyarokat próbált beszervezni, de a hálózat 2017-ben lebukott és összeomlott. A kémkedés célja állítólag az volt, hogy Orbán Viktor kormánya időben értesüljön bizonyos kedvezőtlen intézkedésekről.

A történet fölött elszálltak az évek, Dobrev Klára mégis úgy csapott le az ígéretes zsákmányra, mint halászsólyom a füstölt heringre. Az elnök asszonynak ugyanis minden kapóra jön, ami rátereli a reflektorfényt, mivel az élteti a baloldali politikusokat, no meg a fényevőket. 

Nyomban kezdeményezte az Európai Parlamentben egy független bizottság felállítását, amely majd kideríti, hogy kik és miért kémkedtek az állandó képviseleten.

Dobrevnek nem olyan régen már volt egy látványos akciója, amikor is igyekezett hatalmas méretűvé dagasztani a nem létező Szőlő utcai pedofilbotrányt. Az ezzel kapcsolatos rágalomhadjárat magas rangú kormánytagokat is érintett, csakhogy volt egy kis szépséghibája: bizonyíték nem létezett, a történetet mindössze egy mendemonda ellenőrizetlen állítására építették.

Klára asszony annyira utálja a Fidesz–KDNP-t, hogy nem akart beletörődni ebbe. Szokatlan módszerhez folyamodott. Közhírré tette, hogy fejenként ötmillió forint nyomravezetői díjat fizet annak, aki bizonyítékot szerez. Ezt írta a Facebookon: „Aki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy ki a két pedofil politikus, az ötmillió forintot kap értük fejenként, ötöt az egyikért, és újabb ötöt a másikért”. A DK nevében teljes névtelenséget és jogi védelmet is felajánlott a jelentkezőknek.

Tízmillió forint nem kis pénz, de jelentkező nem akadt. 

A szegények sorsa miatt nyilvánosan aggódó Dobrev Klárának van mit aprítania a tejbe. Kormánybuktatást követően bizonyára még több aprítanivalója lenne, mert az általa is áhított Európai Egyesült Államok globalista hívei bőkezűen jutalmaznák az Orbán-kormánnyal szembeni hősies helytállását.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ami az állítólagos kémkedést illeti, el tudom képzelni, hogy egyik-másik Brüsszelben dolgozó honfitársunk kíváncsi volt a vezetés jövőbeli terveire, a döntések előkészítésének rejtett részleteire, és talán egyik-másik kollegájától információkat kért ezekre vonatkozóan. Nem azért, mert kémkedni akart, hanem csupán azért, hogy képben legyen, és lássa, vajon a várható döntések miként érintik azokat, akiket képvisel.

Milliószor hallottunk olyan brüsszeli, folyosói beszélgetésekről, amelyek során politikusok merőben másféle véleményeket osztottak meg egymással, mint amiket hivatalosan megfogalmaztak. Vagyis bizalmas beszélgetéseken mondták el, mit gondolnak őszintén valamely politikai témáról. Némi rosszindulattal akár kémkedéssel is vádolható, aki efféle társalgásokban részt vesz, és titkosnak minősülő információkhoz jut. És bizony sokfelé kémkednek az oknyomozó újságírók is, akik vadásznak az információkra, és azt kockáztatják, hogy Magyar Péter diktatúrájának megvalósulása esetén legfeljebb a börtönújságoknak adhatnak cenzúrázott írásokat.

Dobrev Klára pártját a hazai ellenzéki térfélen a Tisza Párt lenyomta, mint a rajzszöget. Érthető, ha az elnök asszony mostanában mindent elkövet, hogy ne csússzon le a színpadról, és a balliberális erők egyik szereplője maradjon.

A kémtörténetet a sajtó egy része felkapta, de úgy tűnik, ez is csak egy könnyen kipukkadt luftballon, amely nem hoz hasznot a DK-nak. Lázár János miniszter ezzel kapcsolatban máris bejelentette, hogy az Európai Unióban értelmezhetetlen a kémkedés. Eljött az ideje, hogy Dobrev Klára a kémkedés bizonyítékaiért – nyomravezetői díjként − kémenként újabb ötmilliókat ajánljon fel.

A szerző író, újságíró

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekMarcos Rossi

Marco Rossi és a magas labdák

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lantos Gábor
idezojelekFC Liverpool

Valaki magyarázza el, mi történik Szoboszlaiékkal Liverpoolban

Lantos Gábor avatarja

A Premier League címvédője egymás után négy vereséget szenvedett, s ez rengeteg kérdést vet fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu