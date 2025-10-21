Valaki magyarázza el, mi történik Szoboszlaiékkal Liverpoolban

Szokatlan helyzetben van a Premier League címvédője. Gödörnek már nem is mernénk nevezni, sokkal inkább válságnak. A Liverpool együttese ugyanis sorozatban négy vereséget szenvedett el. Hármat a Premier League-ben, egyet a Bajnokok Ligájában. Nem véletlen, hogy a vasárnapi, Manchester United elleni hazai 1-2-t követően magasra csaptak az indulatok. Ez pedig már a magyarokat is érinti. Kerkez Milost egyre többen követelik ki a csapatból, nem lennénk meglepve, ha Arne Slot edző a padra száműzné a magyar válogatott játékosát.

A Liverpool magyar játékosa, Szoboszlai Dominik (Fotó: AFP/Peter Powell)

De mi történik a Liverpool csapatánál?

A találgatások mennek, a vélemények ütköznek, csak éppen a magyarázatok, pontosabban az igazi megfejtés késik. Mert ezt már nem lehet annyival elintézni, hogy kimaradnak a helyzetek. Ezt a vak is látja. A kérdés az, hogy az a csapat, amely a nyári átigazolások során iszonyatosan sok pénzt költött el, miért nem tud összeállni? Persze, nagyon hosszú hónapok vannak még előttünk, semmi sem úszott el. A Liverpool megvédheti a PL-elsőségét, megnyerheti a BL-t, meg az FA Kupát is. Csak a mostani helyzet nem néz ki jól.

A Rapid sport adásában erről is beszélgettünk.