Kezdődik a Káli-medence legizgalmasabb fesztiválja

A rengeteg érdekes programból talán érdemes felhívni a figyelmet a Keresd magad! fotókiállításra, amelyen a 2021-es Kőfesztről készült képeket böngészhetjük, hátha felfedezzük valamelyik sarokban tavalyi énünket. Biztosan érdemes lesz megnézni Pető Piroska Szőlőhegyi szelek szárnyán címmel összeállított tárlatát, amely a Balaton-felvidék présházörökségét mutatja be, vagy Szép Andrea Kő kövön megmarad kiállítását, amely ugyancsak a népi hagyományokról mesél. Dadaista címe ellenére bizonyára nagyon érdekes lesz A klasszikus és a népzene találkozása egy buszmegállóban címmel meghirdetett koncert, amelyen Juhász Johanna zongorázza el Brahms, Liszt, Bartók népzenei ihletésű darabjainak némelyikét. És természetesen a Magyar Ízek Utcáján is érdemes lesz végigsétálni, mert amióta a balaton-felvidéki vendéglátás is meghaladta az echte ungarische gulasch üzletfelfogást, és kezdi felfedezni a maga gasztronómiai hagyományait, bizony csodálatos falatokat lehet megízlelni.

Csúri Ákos azonban nem ezeket találja a fesztivál legizgalmasabb eseményeinek.

– Nagyon fontosnak tartom – mondja –, hogy Salföld újra rendezvényhelyszín lett, ráadásul nem is akármilyen. Ez alkalommal

tudományos, ismeretterjesztő jellegű eseményen vehetnek részt azok, akik erre járnak.

A Bor régészete címen meghirdetett programot egy Salföldön előkerült római sírkő kapcsán szervezték meg, s az érdeklődők nemcsak a feltételezett római kőbánya helyét kereshetik, de fémkeresős kutatásban is részt vehetnek. Amit találnak, ha találnak valamit, valódi lelet lesz. Senki nem tudja ugyanis, hogyan került Salföldre a római sírkő.

– Ugyancsak különleges esemény az Üzenet haza című színházi előadás a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttessel – magyarázza a szervező. A Wass Albert szellemiségét megidéző produkció, komoly táncos részvétellel, igazi csemegének ígérkezik.

– A másik különlegesség Ferenczi György és a Rackák fellépése lesz.

A koncerten ugyanis olyan dalokat is meghallgathatunk, amelyek most kerülnek először közönség elé.

De – teszi hozzá némi gondolkodás után – aki elindul a Káli-medencében csütörtök délután, az vasárnap estig úgy bolyonghat ezekben a csodálatos falvakban, hogy egy percig sem fog unatkozni. Ami talán ennél is fontosabb, olyan élményeket gyűjthet össze, amelyek hosszú hónapokra feltöltik lelkét a magyar kultúra erejével, örömével, szépségével.

Borítókép: A tavalyi fesztivál (Forrás: Kőfeszt)