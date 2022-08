Ősök hajléka, maiak kapaszkodója

A templom délnyugati sarkában rábukkantak a korai járószintre is, és teljes szépségében feltárták a korábbi csigalépcső ajtaját is. Az egyházi döntéshozók úgy határoztak, a továbbiakban az északi és délnyugati kápolnát is bemutatják a nagyközönségnek, az északi kápolna liturgikus térként funkcionál majd, a délnyugatiban pedig keresztelőkápolnát alakítanak ki.