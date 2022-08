Tash Sultana koncertje csodálatos volt – tökéletes zenei élményt kaptunk

– Nem ismerem a srácot – mondta tudatlanul az ismerősöm, amikor a koncertre invitáltam. Tash Sultana kissé maszkulin külseje azonban, ha kicsit is odafigyelünk, kifejezetten szép nőt rejt, akit csak szuperlatívuszokkal lehet illetni: minden porcikája maga a zene. A koncerten pedig helye volt az üdvrivalgásnak. Így reagált ugyanis a közönség a budapesti koncertre.

Tash Sultana először, de nem utoljára lépett fel hazánkban

Az énekesnő először járt hazánkban, és annyira lelkes közönség fogadta, hogy cseppet sem csodálkozom, ha boldogan jönne vissza hozzánk. Tömény, kétórás koncertet adott, s mindeközben megannyi hangszeren játszott. Akár adott dalon belül is: egyszer furulyán, aztán trombitán, majd számtalan gitáron is zenélt. És

szemtelenül lazán, allűröktől mentesen énekelt, stúdióminőségben, kristálytisztán.

Rock, reggae, soul, r‘n’b, hip-hop, népzenei motívumok, soul, blues és nagy adag pszichedélia is jellemzi Tash Sultana zenéjét.

A közönség összetételét és öltözködését is ugyanilyen nehéz kategorizálni. Talán egyeseknek elege van a komformizmusból és a rendezettségből. Ők egyfajta, a lázadó hozzáálláshoz illeszkedő öltözékkel képviselték azt a Woodstock-érzést, amely Tash Sultanától sem áll távol, de már nagyon is XXI. századi kivitelben. Nem véletlenül szól úgy az egyik komment a videómegosztón, hogy ha született volna Janis Joplinnak és Jimi Hendrixnek lánya, az Tash Sultana lenne. (Egyébként a dalszerző-énekesnő távoli rokona Santanának.)

Gyönyörű színpadkép a Tash Sultana-koncerten

A háttérben látott, pszichedelikus képi megvalósítás és a hibátlan muzsikálás hatása igazán delejes. Ezt a színpadi atmoszférát Woodstock is megirigyelné. Ahogyan Tash Sultana egyik felkonferáló szövege is tetszene a fent említett közönségnek. Nevezetesen: ha valakinél van füves cigaretta, most szívja el – mondta az énekesnő. Nem gondolnám, hogy ehhez a magas minőségű zenei élményhez szükség lett volna bármilyen tudatmódosító használatára. Anélkül is

magával ragadott a tökéletes zenélés, a hangzás, a látvány és Tash Sultana jelenléte.

A koncert felétől már a zenekar is a színpadon állt (dob, billentyű és basszusgitár), és ez – ha lehet – még inkább karakteressé tette az egyébként is nagyon hatásos fellépést.

Tash Sultana maga a zenei zsenialitás

Azt sem tudom, hogy mennyi hangszer volt a színpadon. És ő mindegyiken játszott. Az egyik pillanatban trombitált, a másikban furulyázott vagy épp a megannyi gitár valamelyikén zenélt.

Tash Sultana zsigeri szinten lélegzik és rezeg együtt a zenével. Énekhangjának lenyűgöző voltához kétség sem fér.

Üdvrivalgás fogadta a Notion című dalt: a fájdalmat gyógyulás követi

Tash Sultana ezt énekli: Singing hallelujah. Majd pedig ezt: ’Cause this pain will heal. A Notion című muzsika pedig – nem csak a hallelujah szó jelenléte miatt – annyira szépen építkezik és teljesedik ki, mint egy ima. Egyszerűen elképesztő, ahogyan zenél.

A Jungle az abszolút favorit Tash Sultana-nóta

Zseniálisan felépített eposz a nappaliból. Az ereinkben keringő vérrel együtt lüktető taktusokkal. Felmerül a kérdés, hogy

hogyan képes valaki ennyire jól zenélni és énekelni.

A fesztiválszezont követően kifejezetten jólesett részt venni ezen a koncerten

Nem a féktelen tombolás volt jellemző a Budapest Park valamivel több mint a felét megtöltő közönségre. Egyszerűen jólesett hallgatni és átélni ezt az élményt.

Óriási szükség van az olyan előadókra, mint Tash Sultana

Ha igaz, hogy szívesen jön vissza Magyarországra, legyen ez egy felhívás a hazai koncertszervezőknek. Hogy azok, akik most kimaradtak az élményből, pótolhassák azt.