Saját fesztiválon éltetik a táncházmozgalmat

A táncházmozgalmat szeretnénk egy saját fesztiválon is éltetni olyan meghívott vendégekkel, akik gazdagítják a mi zenénket. Fontos számunkra, hogy megismerjék a zenei hagyományokat a fiatalok, a következő generáció, és olyan terekben is megszólaljon a népzene, ahol elsősorban más műfajok vannak otthon. Célunk a fesztivállal többek között az is, hogy az egyszerre régi és modern magyar népzene minél szervesebben jelen legyen a magyar gondolkodásban, mindennapjainkban. Ezért dolgozunk évtizedek óta, és így lesz ez a fesztivál három napján is