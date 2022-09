Sokszínűség, ami gyönyörködtet

A Gyöngyhajú lány balladája című musicallel ért véget a Margitszigeti Színház évada, amelyben idén is rendkívül színvonalas produkciókat láthatott a közönség: Tosca és Attila opera, Kőszívű – A Baradlay-legenda, Elisabeth, Mozart! musical, Mária evangéliuma rockopera, Esthajnal-lemezbemutató – hogy csak néhányat említsünk közülük. E felsorolás jól mutatja, hogy a Margitszigeti Színház az a fajta színház, amely nem egy-egy műfajt tart repertoáron, hanem sokfélét.

Azt szeretnénk, hogy a Margitszigeti Színház mindenki színháza legyen, s évről évre olyan minőséget tudjunk létrehozni, ami az adott műfajban magas szintet képvisel

– hangsúlyozta Bán Teodóra, aki szerint a színháznak az a feladata, hogy kikapcsoljon, gyönyörködtessen, tanítson, feltöltsön mentálisan és lelkileg, valamint átsegítsen a nehézségeken.

Az ügyvezető igazgató kifejtette, hogy bár a Margitszigeti Színháznak nincs saját társulata, tizennyolc éve ugyanazzal a stabil csapattal dolgozik együtt. – A színházunk nem befogadó színház, itt minden előadást saját produkcióként hozunk létre, ami természetesen nem jelenti azt, hogy nem működünk együtt más teátrumokkal – mondta.

Az elmúlt években közös produkciókat hoztak létre például a Magyar Állami Operaházzal, a Győri Nemzeti Színházzal, a Veszprémi Petőfi Színházzal és a Kecskeméti Katona József Színházzal, ide sorolva a Nemzeti Filharmonikusokat, valamint a Magyar Rádió Művészeti Együtteseit.

– Egy-egy ilyen együttműködés mindkét félnek kedvez: a vidéki teátrumoknak presztízs, hogy fellépnek a Margitszigeten, nekünk pedig jó, hogy bemutathatunk egy-egy remek darabot Budapesten – mutatott rá Bán Teodóra, akitől megtudtuk, hogy idén több mint százezeren látogattak ki a Margitszigeti Színház előadásaira, koncertjeire.

A már említett nagy szcenírozott előadások mellett kiállítások, irodalmi séták, gyerekprogramok várták az érdeklődőket, s olyan neves művészek léptek fel a Margitszigeten, mint például Maria Agresta, Aida Garifullina, Francesco Meli, Victor Solomon, Pier Giorgio Morandi, Sümegi Eszter és Bretz Gábor. Az ügyvezető igazgató szerint e világhírű előadók vonzzák a közönséget, pozicionálják a színházat hazai és nemzetközi szinten.

Bán Teodóra beszélt arról is, hogy kizárólag pozitív kritikákat kaptak a bemutatott produkciók. – A közönségünk visszatérő és hálás, s a művészek is várják, hogy újra és újra a Margitsziget egyedülálló miliőjében lépjenek fel – árulta el.

Amikor az ügyvezető igazgatót arról kérdeztük, miként kezelik az energiaválságot, s ez mennyiben befolyásolja a jövő évad tervezését, elmondta, hogy a margitszigeti épületegyüttesében lehetséges a költséghatékony működés. – Ez kiemelt célunk is. A díszletek, jelmezek raktárai napelemesek az idei évtől, ami azért is fontos, mert így az üzemeltetésre kevesebbet költünk, s több pénzt tudunk fordítani a szcenírozott bemutatóinkra, külföldi művészekre – avatott be Bán Teodóra, aki szerint annak ellenére, hogy nagyon jó évet zártak, nem egyszerű megtervezni a művészeti-szakmai programot, jövő évi költségvetést az áremelkedések miatt.

A válságos időszakban mindany­nyiunk­nak nagyon át kell gondolnunk, hogy mi az, amit életben kell tartani, s mi az, amit nem. Ezek nagyon kényes, de egyben fontos kérdések, hiszen a minőségből soha nem ajánlott engedni, mert az később jelentős károkat okozhat például a nézőszám visszaesésében. Figyelnünk kell a szezon tervezésénél a műfaji egyensúly mellett színházunk bevált működési struktúrájára, a bemutatóknak helyet adva, megtartva a neves külföldi művészek fellépését, a minőséget és a közösséget építő kísérő programokat, hogy ne okozzunk csalódást mindazoknak, akik szeretik a színházunkat

– hangsúlyozta.

A Margitszigeti Színház készül új évadára, amelynek szakmai programját a 2023-as üzleti tervvel együtt szeptem­ber 30-ig kell leadni.