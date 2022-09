Újbuda Jazzfesztivál minden korosztálynak

Újbuda két fontos kulturális központja, az A38 hajó és a Fonó Budai Zeneház idén tizenhetedik alkalommal rendezi meg az Újbuda Jazzfesztivált, amelynek alapvető célja, hogy a műfaj progresszív, aktuális és kurrens képviselőit mutassa be lehetőleg legújabb, legfrissebb felállásukkal. A súlyos avantgárdtól a hagyományos szvingig, az egyedi és különleges együttműködésektől a fiatal pályakezdőkig, a határsértő kísérletezőktől a nagy nevű klasszikusokig terjed a fesztivál kínálata.

A Fonóban a Borbély Mihály Polygon – Borbély Mihály, Lukács Miklós és Dés András trió­ja – az elmúlt évadban megjelent új lemezét mutatja be.

A XX. század elején Kodály Zoltán újra népszerűvé tette a népdalokat, most pedig eljött az idő, hogy Kodály legismertebb és legkedveltebb népdalfeldolgozásai trendi, kreatív és lendületes megközelítésben újra eljussanak a fiatal hallgatókhoz XXI. századi zenei platformokon – véli a Kodály Spicy Jazz, amelynek tagjai nagyon szerethető és magával ragadó zenét hoznak a Fonó falai közé. A Tariqa-val Said Tichitiből és remek hazai zenészekből álló csapat. A marokkói születésű Said volt az első, aki a gnawa zenét bemutatta és szélesebb körben ismertté tette Magyarországon. Finom szövésű, spirituális jazz, amit megszoktunk Tóth Viktor magas szintű zenéjében.

Ismét jön a Tóth Viktor Arura trió, amelyben Tóth Viktor (szaxofon) mellett két másik nagy formátumú művész, Lukács Miklós (cimbalom) és Orbán György (bőgő) lép színpadra.

Az ének és nagybőgő kettőse első hangzásra talán szokatlannak tűnhet, hiszen a duó formáció zenei műfajtól függetlenül egyike a legmerészebb alkotási formáknak, ebben a felállásban pedig igazi unikumnak számít. A Kovács Linda–Bögöthy Ádám duó zenéjében az akusztikus hangzás a tradíciók iránti tiszteletet sugallja, míg az elektronika megjelenése egyfajta reakció a jelenkor hatásaira.

A fesztivál zárónapján a Fonóban a Blue Canarro Group egyedülálló csapata indítja az estét. A kilencfős zenekar saját dalokat, kedvelt slágereket, valamint ismerős örökzöldeket is játszik a jól ismert nosztalgikus múlt századi kuplékból, valamint a jazz és a bossanova világából egyaránt táplálkozva.

Az Orbay Lilla Quintet műsorában meghatározó szerepet játszanak a mediterrán stíluselemek, illetve az eredeti módon újragondolt és átkomponált jazzsztenderdek.

Az A38 célja és hivatása, hogy az Újbuda Jazzfesztivál ne csak a műfaj állandó követői­nek igényeit elégítse ki, de új közönségnek is bemutassa a jazz és improvizatív zene legjobb hazai és nemzetközi képviselőit, valamint hogy fiatal közönséget is meghódítson magának.

A Beats and Poe Jazz különkiadással indulnak a hajó konvertjei. A Beatz x poe’s sorozat a legtöbb szereplős este, amelyet DJ, zenekar, spoken word előadók uralnak. A Barabás Lőrinc Quartet popos jazzvilága izgalmas instrumentális zene elektronikus fűszerezéssel, amit groove-os ütemek, lüktető basszusfutamok jellemeznek. A Nasip Kismet Új-Anatólia első török pszichedelikus zenekara, amely évszázadok autentikáját szelve feszegeti a modern hangzást a régizene eredetijével.

Debussy Now című lemezét mutatja be Harcsa Veronika énekes, valamint Fenyvesi Márton gitár- és elektronikus művész. Claude Debussy, a nagy fordító zenéjét ülteti át most kortárs nyelvre a trió.

Pátkai Rozina énekesnő, intermédia-művész 2016-ban indította útjára Minka című zenei projektjét, amelyben klasszikus és kortárs költők megzenésített verseit ötvözi elektronikus zenével. A versek megzenésítésében Dóczi Bence gitáros producerként segítette Rozina munkáját. Közreműködik Kiss Benedek basszusgitáron és Klausz Ádám dobon.